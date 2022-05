DeFi Technologies, Inc.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour von DeFi Technologies, die SEBA Bank und MVIS starten den SEBA VALOUR Metaverse Index

Toronto (ots/PRNewswire)

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFI Technologies, Valour, arbeitete mit der SEBA Bank und MVIS zusammen, um einen investierbaren Index für Token, die für das Metaverse entwickelt wurden, zu starten: SVMETA.

DeFi Technologies Inc. (Das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. („Valour"), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der börsengehandelten Produkte für digitale Vermögenswerte („ETPs"), sich mit der SEBA Bank und MarketVector Indices ("MVIS") zusammengeschlossen hat, um den SEBA VALOUR Metaverse Index (SVMETA) einzuführen.

Der SVMETA-Index ist ein investierbarer Index für Token, die für das Metaverse entwickelt wurden. Er bietet ein Engagement in Krypto-Assets, die mit Spielen, Unterhaltung und sozialen Interaktionen in der Welt der virtuellen und erweiterten Realität zusammenhängen.

„Das Metaversum hat das unglaubliche Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit Technologie und der Welt um uns herum interagieren, zu verändern, ähnlich wie das Internet diese Schnittstelle verändert hat", sagt Tommy Fransson, CEO von Valour. „Dieses Produkt ermöglicht es den Menschen, in dieses Potenzial zu investieren und an der nächsten großen technologischen Revolution teilzuhaben

SVMETA ist ein regelbasierter Index, der die CCCAGG-Preise abdeckt und in USD als Preisindex berechnet wird. Der Index wird monatlich überprüft. Ausführliche Informationen über den Index, einschließlich Details zur Methodik und Indexdaten, finden Sie unter [ LINK].

„Das Metaverse ist die nächste Iteration des Internets. Es handelt sich um eine virtuelle 3D-Welt, in der die Nutzer mit ihrer Umgebung und anderen Metaverse-Nutzern interagieren können. Abgesehen von seinem enormen Unterhaltungspotenzial wird das Metaverse voraussichtlich ein eigenes Ökosystem kommerzieller Avatare schaffen und damit unglaubliche Investitionsmöglichkeiten eröffnen", so Gregory Mall, Head Investment Solutions bei der SEBA Bank. „Der SEBAV Metaverse Index, der von der SEBA Bank in Zusammenarbeit mit MVIS und Valour entwickelt wurde, bietet ein Engagement in digitalen Vermögenswerten, die darauf ausgerichtet sind, die sich beschleunigenden Trends der Verlagerung von Spielen, Unterhaltung und sozialen Interaktionen in virtuelle Umgebungen zu erfassen. Zu den Bestandteilen von SEBA V gehören Token mit Bezug zum Metaverse, die auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung und Liquidität ausgewählt werden", fuhr er fort.

Mit dieser jüngsten Entwicklung treibt DeFi Technologies seine Aufgabe weiter voran, die grundlegenden Vermögenswerte der neuen digitalen Wirtschaft in bestehende Finanzinstitute zu integrieren. Über Valour bietet DeFi Technologies 27 einzigartige ETPs an, die auf 8 der leistungsstärksten DeFi-Tokens basieren. Zu diesen ETPs gehören Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die einzigen gebührenfreien synthetischen Krypto-ETPs, die derzeit in Europa gehandelt werden. Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter defi.tech und valour.com.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://defi.tech/.

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in bahnbrechende Innovationen, wie z. B. digitale Vermögenswerte, zu investieren. Valour wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTC: DEFTF) notiert. Weitere Informationen über Valour finden Sie unter https://valour.com

Informationen zur SEBA Bank

Die im April 2018 gegründete SEBA Bank mit Hauptsitz in Zug ist ein Pionier in der Finanzbranche und die einzige Smart Bank, die ein umfassendes Angebot an regulierten Bankdienstleistungen in der aufstrebenden digitalen Wirtschaft anbietet. Im August 2019 erhielt die SEBA Bank eine Schweizer Bank- und Effektenhändlerlizenz und im September 2021 die KAG-Lizenz - das erste Mal, dass eine renommierte Aufsichtsbehörde wie die FINMA einem Finanzdienstleister mit einer Kernkompetenz im Bereich digitaler Vermögenswerte solche Lizenzen erteilt. Im Februar 2022 erhielt die SEBA Bank die Genehmigung für Finanzdienstleistungen vom Abu Dhabi Global Market und eröffnete ein Büro in Abu Dhabi.

Das breite, vertikal integrierte Dienstleistungsspektrum in Verbindung mit den höchsten Sicherheitsstandards machen das Leistungsangebot der SEBA Bank einzigartig - deshalb hat die Banque de France die SEBA Bank ausgewählt, um die Integration der digitalen Zentralbankwährung (CBDC) zu testen. CVVC Global Report, die LGT Bank hat eine Kooperation gestartet, und CB Insights hat die SEBA Bank zwei Jahre in Folge als Top 50 Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. Die Aite Group zeichnete die SEBA Bank 2021 mit ihrem Digital Wealth Management Impact Innovation Award in der Kategorie „Digital Startup of the Year" aus, 2022 gewann die SEBA Bank den WealthBriefing Swiss EAM Award for Excellence in Digital Assets Offering or Service, und LinkedIn listet die SEBA Bank als eines der Top Startups 2021 in der Schweiz.

Für weitere Informationen über die SEBA Bank besuchen Sie bitte unsere Website.

Informationen zu MarketVector Indizes - www.mvis-indices.com

Die MarketVector Indexes GmbH (MVIS®) entwickelt, überwacht und vermarktet die MVIS®-Indizes, eine fokussierte Auswahl von Pure-Play- und investierbaren Indizes. Mit der Einführung der MVIS®-Indizes hat VanEck seine erfolgreiche Marke von börsengehandelten Produkten auf Indizes ausgeweitet, und das aktuelle Portfolio der MarketVector-Indizes spiegelt die fundierte Expertise des Unternehmens in den Bereichen Schwellenländer, Hard Assets, Fixed Income und spezielle Anlageklassen wider. Rund 33,60 Mrd. USD an verwalteten Vermögenswerten sind derzeit in Finanzprodukte investiert, die auf MVIS®-Indizes basieren. MarketVector Indexes ist ein VanEck® Unternehmen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Aufnahme in den SVMETA-Index, das Interesse der Anleger an den ETPs von Valour, die geografische Ausdehnung und zusätzliche Notierungen der ETP-Angebote von Valour, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „nicht antizipiert" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der ETPs von Valour durch die Börsen, einschließlich der NGM, Frankfurt und Euronext; die Partnerschaft mit der SEBA Bank und MVIS; die Nachfrage der Anleger nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour; das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors; Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährung; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Investor Relations: Dave Gentry, RedChip Companies Inc.1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, Dave@redchip.com ; Öffentlichkeitsarbeit, Wachsman PR, defitech@wachsman.com

Original-Content von: DeFi Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell