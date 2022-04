DeFi Technologies, Inc.

DeFi Technologies nimmt den Handel am OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten auf

Toronto (ots/PRNewswire)

Die Stammaktien des Unternehmens können auch über die Depository Trust Company („DTC") elektronisch verrechnet und abgewickelt werden.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, freut sich bekannt zu geben, dass es sich für den Handel am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten qualifiziert hat, der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird, und die Stammaktien des Unternehmens werden seit heute am OTCQB unter dem Symbol „DEFTF" gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens können auch über die Depository Trust Company („DTC") elektronisch verrechnet und abgewickelt werden.

Die Stammaktien von DeFi Technology werden weiterhin an der NEO Exchange in Kanada unter dem Symbol „NEO:DEFI" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol „RMJ" gehandelt.

„Die Börsennotierung an der OTCQB ist ein wichtiger Schritt in unserer Unternehmensstrategie, um den Bekanntheitsgrad von DeFi Technologies in der US-amerikanischen Investorengemeinschaft zu erhöhen", sagte Russell Starr, CEO von DeFi Technologies. „Die heutige Ankündigung wird uns dabei helfen, unsere Präsenz auf dem US-Markt weiter auszubauen und zusätzliche Liquidität zu schaffen, indem US-Investoren leichter in ein Unternehmen investieren können, das ein Engagement in den führenden Web 3.0- und dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) von heute bietet."

US-Anleger finden die aktuellen Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens auf www.otcmarkets.com. Die Notierung des Unternehmens an der NEO Exchange und der Handel seiner Aktien an der OTCQB tragen zu einer echten nordamerikanischen Präsenz bei und bieten den Investoren einen hervorragenden Zugang zum Handel.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://defi.tech/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Einsatz von BLT im Besitz von DeFi Technologies, die Entwicklung des Geschäftsbereichs DeFi Infrastructure & Governance, das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „nicht antizipiert" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und dem Kryptowährungssektor, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE NEO BÖRSE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

