DEFI TECHNOLOGIES KÜNDIGT VERLÄNGERUNG DES NORMAL COURSE ISSUER BID AN

DeFi Technologies Inc. (Das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzierung schließt, gibt seine Absicht bekannt, seine Normal Course Issuer Bid („NCIB") zu erweitern, um Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien") über die Einrichtungen von Neo Exchange Inc. (die „Börse") und/oder einer anderen kanadischen alternativen Handelsplattform zurückzukaufen. Die NCIB wurde ursprünglich am 13. April 2021 eingeführt und sollte am 8. April 2022 auslaufen. Die tatsächliche Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können, und der genaue Zeitplan für diese Käufe werden von der Gesellschaft festgelegt.

Das Unternehmen führt das NCIB durch, da seine Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass der Marktpreis seiner Stammaktien derzeit und von Zeit zu Zeit möglicherweise nicht den zugrunde liegenden Wert des Geschäfts und der Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass der Kauf von Stammaktien zur Annullierung in solchen Fällen im besten Interesse der Aktionäre des Unternehmens und eine angemessene Verwendung der vorhandenen Barmittel wäre.

Das NCIB wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt und von der Börse akzeptiert und wird in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Richtlinien der Börse und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen durchgeführt. Die NCIB wird bis zum 7. April 2023 oder bis zu einem früheren Zeitpunkt, an dem die NCIB abgeschlossen ist, verlängert.

Gemäß den Bedingungen des NCIB kann das Unternehmen, wenn es dies für ratsam hält, seine Stammaktien im Rahmen von Offenmarkttransaktionen über die Einrichtungen der Börse und/oder andere kanadische alternative Handelsplattformen kaufen, wobei die Gesamtzahl der gekauften Stammaktien 10 % des öffentlichen Streubesitzes am 8. April 2022 bzw. 20.359.513 Stammaktien nicht übersteigen darf. Der Preis, den das Unternehmen für die Stammaktien zahlt, ist der zum Zeitpunkt des Kaufs geltende Marktpreis, und alle gekauften Stammaktien werden vom Unternehmen annulliert. Gemäß den Börsenregeln dürfen die täglichen Käufe (außer im Rahmen einer Ausnahme für Blockkäufe) an der Börse im Rahmen des NCIB 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens an der Börse, gemessen vom 8. November 2021 bis zum 8. April 2022, nicht überschreiten.

Das Unternehmen hat PI Financial Corp. damit beauftragt, die Käufe im Rahmen des NCIB zu koordinieren und zu erleichtern.

Das Unternehmen erwarb vom 8. April bis 31. Dezember 2021 7.078.200 Aktien und vom 1. Januar 2022 bis 31. März 2022 4.205.900 Aktien.

Informationen zu DeFi Technologies Inc:

DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt von Unternehmens-Updates und Finanzinformationen finden Sie unter defi.tech.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die NCIB, die Bedingungen dieser NCIB, einschließlich des Preises und der Anzahl der Stammaktien, die erworben werden können, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „nicht antizipiert" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz des NCIB durch die NEO-Börse, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

