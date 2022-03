Jackery Inc.

Jackery Solar Generator Solutions expandiert den europäischen Markt nach Spanien, Frankreich, Italien

Barcelona, Spanien, 17. März 2022 (ots/PRNewswire)

Jackery, der weltweit führende Anbieter von tragbaren Power Stations und Solarpanelen, hat seine europäische Marktexpansion in drei brandneue Länder angekündigt: Spanien, Frankreich und Italien. Dies ist ein wichtiger Schritt in seinen Bemühungen, seine Präsenz auf den europäischen Märkten weiter zu festigen. Mit seinen innovativen Technologien, Produkten und Dienstleistungen erweist sich Jackery weiterhin weltweit als erfolgreich.

Die Produkte von Jackery, darunter die tragbaren Power Stations E240, E500 und E1000, werden auf dem französischen, italienischen und spanischen Markt über Amazon sowie in Offline-Läden erhältlich sein, darunter der Elektronikhändler Fnac-Darty in Frankreich. Die Einzelhandelspreise werden in allen EU-Ländern einheitlich sein.

„Ein Teil des Ruhmes und des schnellen Wachstums ist die fachkundige Herstellung von alternativen Solarstromlösungen", so ein leitender Angestellter von Jackery Europe. „Jackery wurde in ganz Europa gut aufgenommen und wir werden die Jackery-Produktlinie weiter verbessern und bereichern, um immer auf dem neuesten Stand der Stromversorgungs-Technologie zu bleiben, sowie kontinuierlich weitere lokalisierte Verkaufsplattformen in Frankreich, Italien und Spanien erschließen."

In den letzten Jahren hat Jackery neue Märkte erschlossen, darunter den asiatisch-pazifischen Raum und Europa, die beide sehr gut angenommen wurden, wobei sowohl die Markenbekanntheit als auch der Marktanteil den ersten Platz erreichten.

Zu den Gründen für die jüngste Expansion von Jackery gehören die Amazon-Verkaufszahlen, die bis Ende 2021 um 88 % gestiegen sind, einschließlich eines Anstiegs von 84 % im deutschen Amazon-Shop des Unternehmens. Das SG1000 ist derzeit das meistverkaufte Produkt des Unternehmens, gefolgt von dem 100-Watt-Solarpanel SolarSaga. Der Explorer 1000 von Jackery ist eine der leistungsstärksten tragbaren Power Stations der Explorer-Serie des Unternehmens mit einer Kapazität von 1002 Wh, 1000 W Nennleistung und mehreren Lade-/Aufladeanschlüssen. Sie erfüllt die Anforderungen der meisten Verbraucher an eine Rundum-Stromversorgung für alle Geräte und viele Großgeräte.

Im Jahr 2018 begann Jackery mit der Entwicklung von Solarpanelen für das Leben im Freien und war das weltweit erste Unternehmen, das ein gebündeltes Konzept zur Solarstromerzeugung entwickelte, indem es seine tragbare Power Station mit einem robusten Solarpanel kombinierte. Seitdem hat Jackery seine exzellente Marke für nachhaltiges Leben im Freien und seine Produktlinie weiterentwickelt und damit den Industriestandard und die Benchmark für solares und erneuerbares Laden gesetzt.

