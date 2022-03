Wunderflats GmbH

Wunderflats startet #Wohnraumaktion für ukrainische Geflüchtete

Die Plattform für möbliertes Wohnen auf Zeit mobilisiert deutschlandweit Vermieter:innen

Vermieter:innen können auf einer neuen Wunderflats-Webseite freien Wohnraum für flüchtende Ukrainer:innen anbieten

In den ersten Tagen wurden bereits über 7.000 freie Betten angeboten - 1.360 Menschen aus der Ukraine haben bei Wunderflats bisher Bedarf angemeldet, fast die Hälfte davon Kinder

Wunderflats, die Plattform für möbliertes Wohnen auf Zeit, aktiviert aktuell deutschlandweit Vermieter:innen, um flüchtenden Ukrainer:innen Wohnraum kostenfrei oder zu stark reduzierten Mietpreisen zur Verfügung zu stellen. Um Wohnangebote und Ukrainer:innen schnellstmöglich zusammenzubringen, hat Wunderflats zwei Webseiten eingerichtet - eine für Angebote und eine für Wohnungssuchende. Die Webseiten gingen am Samstagabend live und verzeichnen erste Erfolge: Bis heute gingen bereits Angebote für 7.226 Betten ein - 1.360 Menschen aus der Ukraine haben aktuell Bedarf auf der Webseite angemeldet, fast die Hälfte davon sind Kinder. Die Nutzung der Wunderflats-Plattform ist für alle Beteiligten der #Wohnraumaktion kostenlos.

"Wir bei Wunderflats sind zutiefst erschüttert über den Krieg in der Ukraine und möchten den Menschen helfen, die nun unfreiwillig ihre Heimat verlassen müssen", so Jan Hase, CEO von Wunderflats. "Wir finden jährlich für zehntausende Menschen aus aller Welt ein temporäres Zuhause in Deutschland. Diese Kompetenz und unsere technische Infrastruktur möchten wir jetzt für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen."

Wunderflats ruft Vermieter:innen zur Teilnahme auf

Neben dem bereits etablierten Netzwerk von Partner:innen und Vermieter:innen möchte Wunderflats viele zusätzliche Vermieter:innen erreichen. Über die neue Webseite Wohnraumaktion für ukrainische Geflüchtete können Vermieter:innen einen Fragebogen ausfüllen und Wohnraum anbieten. Sie geben an, welche Anzahl von Betten sie für welche Mietdauer und zu welchem Preis zur Verfügung stellen. Bisher geben etwa 67 Prozent der Vermieter:innen an, ihre Unterkünfte mietfrei anbieten zu wollen.

So finden Ukrainer:innen unbürokratisch Wohnraum

Eine zweite Webseite Temporary homes for Ukrainians in Germany, die auf Englisch und Ukrainisch verfügbar ist, ermöglicht flüchtenden Ukrainer:innen einen unbürokratischen Weg zu einer Wohnung. Abgefragt werden vorab zum Beispiel die Anzahl benötigter Betten, die benötigte Mietdauer sowie Kontaktdaten. Die meisten Wohnungssuchenden benötigen in den nächsten sieben Tagen eine Unterkunft (46 Prozent) und brauchen diese für ein bis drei Monate (42 Prozent). Aktuell vermittelt Wunderflats die Wohnungen noch persönlich. Sobald die technische Implementierung der Webseite Ende der Woche abgeschlossen ist, können die Geflüchteten den im Rahmen der Aktion angebotenen Wohnraum einsehen. Diese Angebote werden ausschließlich flüchtenden Ukrainer:innen zur Verfügung gestellt.

Sicherheit für beide Seiten

Zentraler Bestandteil der Wohnraumaktion ist der Sicherheitsaspekt - Wunderflats verifiziert sowohl die Vermieter:innen als auch die Mieter:innen. Mieten Ukrainer:innen eine Wohnung über die Wunderflats-Plattform an, erhalten sie zudem einen Mietvertrag. Dies gilt dem Schutze beider Seiten. Zudem ist die Aktion auf eine längerfristige Unterbringung der flüchtenden Ukrainer:innen angelegt - die Vermieter:innen werden gebeten, mindestens eine Mietdauer von einem Monat zu ermöglichen.

Über Wunderflats: Wunderflats ist Marktführer für möbliertes Wohnen auf Zeit in Deutschland. Das Berliner Unternehmen wurde 2015 von Jan Hase und Arkadi Jampolski gegründet und zählt über 140 Mitarbeiter:innen. Wunderflats bringt Mieter:innen, Vermieter:innen und Firmen auf einer Plattform zusammen und hilft dadurch Menschen dort leben und arbeiten zu können, wo sie möchten. Weitere Informationen finden sich unter wunderflats.com.

