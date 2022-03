First Derivative

First Derivative ernennt Chris Owers zum Global Head of Regulatory Solutions

Belfast, Nordirland, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

First Derivative hat heute die Ernennung von Chris Owers zum Global Head seines Geschäftsbereichs Regulatory bekanntgegeben. In dieser Funktion wird Chris Owers ein internationales Team leiten, das Kunden bei ihren regulatorischen Verpflichtungen und technologischen Anforderungen unterstützt und die Prozesse und Anwendungen entwickelt, die für die zuverlässige Untersuchung, Kontrolle und Umsetzung regulatorischer Programme erforderlich sind.

Chris Owers ist ein starker Befürworter der Rolle, die die Technologie bei der Unterstützung der Kunden bei der Bewältigung ihrer derzeitigen und zukünftigen regulatorischen Herausforderungen spielen kann und sollte, und seine Ernennung erfolgt in einer Zeit, in der die regulatorische Landschaft immer komplexer und gedrängter wird.

„Es ist eine unglaublich arbeitsreiche Zeit für die regulatorische Berichterstattung", sagt Chris Owers. „Die Herausforderungen und Chancen für die Finanzdienstleistungsbranche sind beträchtlich. Technologie ist der Schlüssel, sowohl, um den Tiger des Berichtswesens zu zähmen, als auch, um die Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Berichtsanforderungen mit Hilfe neuer Technologien wie Big-Data-Tools und KI zukunftssicher zu gestalten. Diese Einsicht in die transformative Rolle der Technologie, wenn sie mit Menschen und Datendiensten kombiniert wird, führte mich zu First Derivative. Wir sind unglaublich gut positioniert, um unseren Kunden dabei zu helfen, sich im Hier und Jetzt zurechtzufinden und sich gleichzeitig für zukünftiges Wachstum zu positionieren."

Chris Owers bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, denn er war 16 Jahre lang im Bankwesen tätig, vor allem bei führenden Investmentbanken wie Goldman Sachs und UBS, davon die letzten neun Jahre in leitenden Funktionen im Regulierungsbereich. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf Mitarbeiterführung und Teamentwicklung hat Chris Owers internationale Teams bei einer Reihe von Regulierungsprogrammen geleitet, insbesondere MiFIR-, SFTR- und EMIR-Reporting, einschließlich der Entwicklung eines starken Delegated Service.

Zu der Ernennung sagte David Collins, Managing Director von First Derivative:

„Regulatorische Lösungen bringen eine Reihe einzigartiger Herausforderungen mit sich, die ein hohes Maß an Konzentration und Fachwissen erfordern, um die besten Ergebnisse für den Kunden zu erzielen. Mit Chris Owers an der Spitze unseres Expertenteams wird First Derivative seine Risikomanagement-Praxis weiter stärken, die sich auf unser Verständnis von der Implementierung von Technologien konzentriert, die im Bereich der Regulierung wirklich transformativ sind".

Chris Owers wird von unserem Büro in Belfast aus arbeiten.

Hinweise für Redakteure

Informationen zu First Derivative

First Derivative wird von Menschen, Daten und Technologie angetrieben und ist ein Unternehmen für verwaltete Dienstleistungen und Beratung und eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen für den Kapitalmarkt. Es ist Teil von FD Technologies plc, einer Gruppe von datengesteuerten Unternehmen, die den Wert von Einblicken, Rückblicken und Voraussichten freisetzen, um Unternehmen voranzubringen. First Derivative, das viele der weltweit führenden Investmentbanken zu seinen Kunden zählt, hilft seinen Kunden, die datengesteuerte, digitale Revolution zu bewältigen, die den Finanzdienstleistungssektor sowohl umwälzt als auch umgestaltet. Die Gruppe ist von 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus tätig und beschäftigt weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756075/First_Derivative_Chris_Owers.jpg

