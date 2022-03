Balbix

Balbix kündigt 70 Mio. USD Finanzierung der Serie C an, um KI-Innovationen für die Automatisierung von Cybersicherheitsmaßnahmen voranzutreiben

San Jose, Kalifornien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

Gesamtfinanzierung jetzt über 100 Mio. USD aufgrund von Rekordwachstum und Unternehmensakzeptanz

Balbix, das führende Unternehmen im Bereich Cybersecurity Posture Automation, gab heute eine 70 Millionen Dollar Serie C-Finanzierung bekannt. Dieser Schritt folgt auf ein Jahr, in dem Balbix ein Rekordwachstum beim Umsatz und bei der weltweiten Unternehmensakzeptanz verzeichnen konnte, sowie auf eine Erweiterung des Führungsteams. Die überzeichnete Serie-C-Runde von Balbix wurde von Redline Capital angeführt, dem sich die neuen Investoren Third Point Ventures, Nautilus Venture Partners, Modern Venture Partners und Franklin Park sowie die bestehenden Investoren Mayfield, JC2 Ventures, Mubadala Capital, Alter Venture Partners und Singtel Innov8 anschlossen.

Die Mittel werden für den Ausbau der Markteinführungsfähigkeiten von Balbix und für weitere Investitionen in die Entwicklung verwendet, um die Marktbedürfnisse in den Bereichen einheitliches Anlageninventar, Software Bill of Materials (SBOM), Schwachstellenmanagement, Quantifizierung von Cyber-Risiken und Automatisierung der Sicherheitslage zu erfüllen.

„Unternehmen jeder Größe benötigen Echtzeit-Transparenz in Bezug auf Cyber-Risiken, die für die Koordinierung und rechtzeitige Durchführung von Maßnahmen zur Risikominderung entscheidend ist", so Nicolas Giuli, Partner bei Redline Capital. „Mit seinem differenzierten, KI-gestützten Ansatz zur Automatisierung von Cybersecurity-Positionen und seinen hervorragenden Referenzkunden ist Balbix sehr gut aufgestellt, um diese Anforderungen zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, sie auf ihrem weiteren Weg in die Welt zu begleiten."

„Die Fähigkeit von Balbix, in großem Maßstab zu operieren und wertvolle Geschäftsergebnisse in Bezug auf Risikominderung, Produktivität des Sicherheitsteams und Kostenreduzierung des Sicherheitsprogramms zu liefern, hebt das Unternehmen von anderen Unternehmen in der Branche ab", sagte Curtis McKee, Partner bei Third Point Ventures. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung, um Balbix bei der Skalierung zu unterstützen und seine Führungsposition in diesem schnell wachsenden Marktsegment zu festigen."

„Unsere Reise begann in der Gründungsphase von Balbix und war geprägt von einer intensiven Partnerschaft mit Gaurav in den Bereichen Strategie, Markteinführung, Mittelbeschaffung, Einstellung von Führungskräften sowie der Vorstellung von CXOs, die zu wichtigen Kunden wurden", so Navin Chaddha, Managing Director bei Mayfield. „Es ist ein sehr schöner Moment zu sehen, wie Balbix sich zu einem führenden Unternehmen in seiner Kategorie entwickelt und wie wertvoll es ist, für dieses Unternehmen zu arbeiten."

Finanzierung nach Rekordwachstum und Unternehmensübernahme

Die Ankündigung der Serie C folgt auf das rasante 2,5-fache Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von Balbix in den letzten zwölf Monaten, darunter vier millionenschwere Geschäftsabschlüsse mit Fortune-100-Unternehmen.

Weitere Highlights des Berichts sind:

Das rasante Wachstum von Balbix findet vor dem Hintergrund statt, dass der gesamte Cybersicherheitsmarkt bis 2027 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 13 Prozent auf 400 Milliarden USD anwachsen soll. Das von Balbix adressierte Marktsegment der Cybersicherheit wächst sogar noch schneller, da es dem „Gehirn" der Cybersicherheitsprogramme von Unternehmen entspricht und als entscheidend für die Koordinierung eines immer komplexeren Portfolios von Cybersicherheitswerkzeugen gilt, in die Unternehmen investieren müssen.

„Unsere Series C-Finanzierungsrunde unterstreicht den einzigartigen Wert, den die Balbix Security Cloud unseren Kunden bietet, indem sie ihnen hilft, ihre bestehenden Sicherheitsinvestitionen zu vereinheitlichen und zu koordinieren, die Cybersicherheit zu automatisieren und die Kosten für Cyberrisiken und Sicherheitsprogramme zu senken", so Gaurav Banga, CEO und Gründer von Balbix. „Wir fühlen uns geehrt, mit führenden Investoren aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, während wir unseren innovativen Ansatz verfolgen und unser Geschäft ausbauen."

Informationen zu Balbix

Balbix ist das weltweit führende Unternehmen für Cybersecurity Posture Automation. Die Balbix Security Cloud nutzt KI und Automatisierung, um die Art und Weise neu zu erfinden, wie die weltweit führenden Unternehmen ihre Cyberrisiken reduzieren. Mit Balbix können Sicherheitsteams ihre Cloud- und On-Premise-Ressourcen genau inventarisieren, ein risikobasiertes Schwachstellenmanagement durchführen und ihr Cyber-Risiko monetär quantifizieren. Balbix wurde auf Platz 32 der Deloitte Fast 500 North America 2021 gewählt und von Gartner als „Cool Vendor" ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.balbix.com.

