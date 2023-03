ZTE Corporation

ZTE und AIS kündigen gemeinsam das erste brillenlose 3D•AI-Tablet der Welt an und unterzeichnen auf dem MWC 2023 eine Absichtserklärung

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat sich mit AIS, dem größten thailändischen Mobilfunkanbieter, zusammengetan, um gemeinsam das weltweit erste 3D•AI-Tablet – nubia Pad 3D – auf dem Mobile World Congress 2023 anzukündigen.

Die eingebettete Technologie dieses innovativen Produkts macht es möglich, ohne Spezialbrille 3D-Telefonate zu führen, zu streamen und Spiele zu spielen sowie Inhalte zu erstellen und zu teilen.

Auf dem MWC 2023 unterzeichneten die beiden Parteien eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding): AIS und ZTE haben sich auf eine umfassende strategische Partnerschaft geeinigt, um die Zusammenarbeit bei innovativen Produkten zum gegenseitigen Nutzen des Produkt-Ökosystems weiter auszubauen. ZTE wird mit AIS zusammenarbeiten, um seine kontinuierliche technologische Führungsposition in Thailand aufrechtzuerhalten, und AIS wird die Marktposition von ZTE als wichtigster digitaler Wirtschaftspartner von AIS in Thailand sicherstellen und gemeinsam die Entwicklung der thailändischen Kommunikationsindustrie fördern.

Ni Fei, Senior Vice President der ZTE Corporation und Präsident von ZTE Mobile Devices, sagte: „ZTE arbeitet aktiv an der Erweiterung des Layouts für multi-ökologische Szenarien und an der Zusammenarbeit mit AIS, um mehr Nutzern weltweit innovative Technologieprodukte mit hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Mit der neuen 3D-Technologie können die Nutzer ohne Brille ein reichhaltiges, natürliches 3D-Erlebnis genießen."

Tanapong Ittisakulchai, Chief Enterprise Business Officer (CEBO) von AIS, fügte hinzu: „Als Digital Life Service Provider, der über das größte 5G-Spektrum in Thailand verfügt, ist es unsere Pflicht, der thailändischen Öffentlichkeit exzellente digitale Erlebnisse sowohl über Mobilfunk als auch über Home Broadband (100 % Glasfaser) zu bieten. Die Zusammenarbeit mit ZTE als strategischem Partner sowohl bei Netzen als auch bei Geräten ist eine klare Erfüllung dieser Politik."

Das nubia Pad 3D, das gemeinsam von ZTE und dem weltweit führenden brillenlosen 3D-Entwickler Leia Inc. entwickelt wurde, ist mit der einzigartigen 3D-Lichtfeldtechnologie von Leia und einer enormen KI-Rechenleistung ausgestattet, um verschiedene 3D-Anwendungsszenarien zu adaptieren. Es ermöglicht AI Face-Tracking, das eine perfekte Ansicht (maximal 8 Ansichten Lichtfeld) in Echtzeit anpassen kann, AI-basierte 2D-zu-3D-Inhaltskonvertierung in Echtzeit, AI-gesteuerte 3D-Inhalte, die von Front- oder Rückkameras aufgenommen wurden, und ist auch mit den beliebten AI-3D-Anwendungen für die künstlerische Gestaltung kompatibel. Es ist mit einem 12,4-Zoll-Bildschirm (2,5K) und vier symmetrischen Dolby-Surround-Sound-Lautsprechern ausgestattet, die ein beeindruckendes Audio- und visuelles Erlebnis bieten. Mit dem weltweit größten Ökosystem für 3D-Inhalte können Nutzer nahtlos den weltweit ersten 3D-Augmented Video Chat, 3D-Privatkino, immersive 3D-Spiele und andere Szenarien genießen. Angetrieben von einem Chipsatz der Snapdragon 8-Serie, zeichnet sich das nubia Pad 3D durch seine Leistung aus und bietet mit dem 9070mAh-Akku und dem 33 W-Schnellladegerät ein verbessertes Nutzererlebnis in allen Dimensionen.

Dieses Produkt wird im 2. Quartal dieses Jahres über den AIS-Online-Kanal offiziell in Thailand eingeführt.

AIS hat bereits in der Vergangenheit bei mehreren Projekten mit ZTE zusammengearbeitet. Im März 2022 haben ZTE und AIS gemeinsam mit Qualcomm den weltweit ersten 5G-mmWave-Dual-Connectivity-Test (NR-DC) auf Basis von Sub-6G und Hochfrequenz 26 GHz durchgeführt. Im Juni 2022 unterzeichneten die beiden Parteien eine strategische Kooperationsvereinbarung zum Aufbau des ersten hochleistungsfähigen 5G-Netzes in Thailand. Die Unterzeichnung dieser strategischen Kooperation markiert einen neuen Durchbruch für AIS und ZTE im Bereich innovativer Unterhaltungselektronikprodukte. ZTE und AIS werden sowohl in den 2B- als auch in den 2C-Bereichen intensiv zusammenarbeiten, einschließlich des Aufbaus von 5G-Netzen, der Ausweitung von 5G-Industrieanwendungen und der Innovation von Ökoprodukten für Verbraucher, um die Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Thailand zu fördern.

Informationen zu AIS

Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) ist der 5G Digital Service Provider mit den meisten Spektren zur Bereitstellung von Diensten, insgesamt 1420 MHz. Das Unternehmen hat die meisten Abonnenten in Thailand, im Dezember 2022 waren es über 46 Millionen. AIS ist bereit, Thailand mit der 5G-Technologie zu versorgen, die derzeit 77 Provinzen durch drei Kerngeschäfte abdeckt: Mobiltelefone, Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für Privathaushalte durch AIS Fibre und digitale Dienste in den fünf Bereichen Video, Cloud, digitaler Zahlungsverkehr, Internet der Dinge (IoT) und gemeinsam mit Partnern angebotene Dienste. Das Unternehmen expandiert außerdem in die Bereiche AIS eSports und AIS Insurance Service. All dies geschieht mit der Vision, eine kognitive Tech-Co zu werden, um eine robuste digitale Infrastruktur für das Land zu unterstützen, das Wettbewerbspotenzial des Industriesektors zu steigern und die Lebensqualität für alle Thais zu verbessern. Besuchen Sie uns auf www.ais.th

Über ZTE:

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

