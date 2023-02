ZTE Corporation

Hotel Star, China Mobile und ZTE erhalten GSMA 5G Smart Production Challenge Award

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, Hotel Star und China Mobile wurden im Rahmen der GSMA 5G Industry Challenge 2023 mit dem GSMA 5G Smart Production Challenge Award für ihr Projekt „5G Enables Digital Transformation of Manufacturing" ausgezeichnet.

Die GSMA 5G Awards gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen der Telekommunikationsbranche. Diese Auszeichnung würdigt die Leistungen und Beiträge von ZTE in der Telekommunikationsbranche und belegt, dass ZTE einen langen Weg zurückgelegt hat, damit mehr vertikale Branchen von den innovativen privaten 5G-Technologien profitieren können.

KMUs (kleine und mittlere Unternehmen) stellen die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in vertikalen Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe und sind nicht weniger enthusiastisch, wenn es um die Modernisierung ihrer Unternehmen mit Hilfe von Mobilfunktechnologien geht. Allerdings sind die Herausforderungen für diese KMUs oft viel größer als für die großen Unternehmen, was auf ungünstige wirtschaftliche Verhältnisse in Bezug auf Infrastruktur, Humanressourcen und Budget zurückzuführen ist. Es war schon immer eine der größten Hürden, die sie überwinden mussten, bevor sie produktiver und effizienter arbeiten konnten.

ZTE und China Mobile haben sich mit ihren technologischen Innovationen dazu verpflichtet, diese Probleme gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern anzugehen. Bai Gang, Vizepräsident von ZTE, sagte: „Die Einführung von 5G in die intelligente Fertigung war schon immer eines unserer Ziele bei der Unterstützung vertikaler Branchen. KMUs sind besonders gefordert, wenn es darum geht, ein leistungsfähiges und nachhaltiges 5G zu verwirklichen, und wir freuen uns sehr, dass die auf der NodeEngine basierenden privaten 5G-Innovationen wirklich helfen. Sie ermöglichen ein sehr leistungsfähiges und einfach zu nutzendes privates 5G, so dass die Unternehmen ihre Kernproduktion integrieren und digitalisieren können."

„Edge-Computing-Funktionen, die direkt in die bestehende 5G-Basisstation integriert sind, sind eine solche Innovation, die die zentralen Herausforderungen für die digitale Transformation von KMUs angeht, da sie die dringend benötigte Infrastruktur für Anwendungen wie maschinelles Sehen und FTS mit dem kleinstmöglichen Netzwerk-Footprint, flexibler Kapazität und einfacher Integration mit den bestehenden Apps und Systemen der Unternehmen bietet", fügte Bai Gang hinzu.

Deng Wei, Direktor der Abteilung für drahtlose Kommunikation und Endgerätetechnologie, China Mobile Research Institute, sagte: „China Mobile baut aktiv ein neues Informationsdienstsystem aus ‚Verbindung + Rechenleistung + Fähigkeit' auf und entwickelt eine intelligente und vereinfachte 5G-Privatnetzlösung. Auf der Grundlage intelligenter industrieller Cloud-Basisstationen können Cloud-, Netz- und Industriedienste flexibel eingesetzt und Netz und Dienste intelligent koordiniert werden. Die Dauer der Inbetriebnahme privater Netze und der Bereitstellung von Diensten kann auf eine Stunde verkürzt werden, und die Latenzzeit der Dienste kann auf weniger als 10 ms stabilisiert werden, was die digitale Entwicklung der Industrie erleichtert. In Zukunft wird China Mobile weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um die Fähigkeiten intelligenter industrieller Cloud-Basisstationen zu stärken, den Umfang der Anwendungsszenarien zu erweitern und eine tiefgreifende Integration und großflächige Anwendung der 5G+-Industrie zu erreichen."

Die gemeinsamen Anstrengungen und Erfolge von ZTE, China Mobile und Hotel Star sind nur eines der vielen Erfolgsbeispiele von ZTE und China Mobile in der Branche. Die drei Unternehmen werden sich auch in Zukunft für die Innovation privater 5G-Technologien einsetzen und diese in mehr Unternehmen und Branchen einführen, um eine bessere digitale Zukunft für alle zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den ZTE-Stand (3F30, Halle 3, Fira Gran Via) auf dem Mobile World Congress 2023 oder informieren Sie sich hier: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

