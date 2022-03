ZTE Corporation

ZTE, China Mobile und NR Electric erhalten GTI 2022 Market Development Award

Shenzhen, China, 4. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, gab heute bekannt, dass sie den GTI 2022 „Market Development Award" für ihr 5G TSN Deterministic Network for Green Power Grid gewonnen hat, das gemeinsam mit China Mobile und NR Electric konzipiert und entwickelt wurde.

Im Bereich der Stromnetze sind die Treibhausgasemissionen enorm, und die effiziente Nutzung sauberer neuer Energien wie Wind- und Solarenergie ist ein wirksames Mittel, um

Emissionsspitzenwerte und Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Windenergie und Solarenergie werden jedoch leicht vom Wetter und den Regionen beeinflusst, was die Integration neuer Energien in das Netz erschwert. Folglich sind genaue Messungen, Kontrollen und Interaktionen in Echtzeit erforderlich, wenn herkömmliche Mobilnetzmechanismen die strengen Netzanforderungen der Energiewirtschaft nicht erfüllen können.

Um dieses Problem zu lösen, hat ZTE die Time Promised Communication (TPC)-Lösung veröffentlicht, die eine genaue Steuerung von 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA im Zusammenhang mit zeitempfindlichen Netzwerken gemäß 3GPP Release 16 integriert. Die TPC-Lösung kombiniert Software und Hardware, um die durch Verkehrskonflikte verursachten Netzwerklatenzzeiten und Jitter effektiv zu lösen. Sie wird mit der Slicing-Technologie kombiniert, um die 5G-End-to-End-Latenzzeit zu verringern, die Determiniertheit des Kommunikationsnetzes zu gewährleisten und die hohen Zuverlässigkeitsanforderungen des Stromnetzes zu erfüllen.

Anstelle von Glasfaserkabeln ermöglicht die TPC-Lösung einen flexiblen Zugang zur letzten Meile, wodurch die Kosten für den Aufbau von Kommunikationsnetzen erheblich gesenkt werden. Die Lösung kann in vielen Szenarien des Stromnetzes eingesetzt werden, z. B. für den Differentialschutz, die Automatisierung der Stromverteilung, die Phasormesstechnik (PMU) und die genaue Planung der Netzlast. Sie beschleunigt den Einsatz neuer Energien wie Sonnen- und Windenergie, ermöglicht eine effiziente Koordinierung der Stromspeicherung und hilft der Energiewirtschaft, die strategischen Ziele Emissionsspitzenwert und Kohlenstoffneutralität zu erreichen

Die GTI widmet sich dem Aufbau einer globalen Plattform für Kommunikationstechnologie und der Förderung eines florierenden Ökosystems. Der GTI-Gipfel 2022 mit dem Thema „5G & Dekarbonisierung" konzentrierte sich auf die aktuelle Situation und die Strategie der 5G-Entwicklung sowie auf die Frage, welche Rolle technologische Innovationen bei der Erreichung des Ziels der Kohlenstoffneutralität und des Net Zero spielen werden. Diese Auszeichnung wird in den Bereichen 5G-Technologie-Innovation, End-to-End-Produktfähigkeit und Verifizierung der Netzwerkarchitektur hoch anerkannt.

ZTE und China Mobile werden die Reife der TPC-Lösung zusammen mit der Entwicklung der R17-Technologie vorantreiben. Die TPC-Lösung kann in großem Umfang im Bereich des industriellen Internets eingesetzt werden, einschließlich Anwendungen in Schlüsselindustrien wie Energie, Industrie, Logistik und Gesundheitswesen, um die industrielle Produktivität und betriebliche Effizienz deutlich zu verbessern und 5G-Geschäftsinnovationen zu beschleunigen.

ZTE arbeitet eng mit Partnern aus der Industrie zusammen, um eine tiefe Integration von IT und OT zu erreichen, Unternehmen bei der flexiblen Produktion zu unterstützen, die Effizienz der Ressourcennutzung zu verbessern und ein grünes und kohlenstoffarmes industrielles Ökosystem aufzubauen.

