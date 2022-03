ZTE Corporation

Die Kamera der nächsten Generation von ZTE „Cloud AI Home Security Camera Pro" bei den GLOMO Awards 2022 als „Bestes vernetztes Endgerät" ausgezeichnet

Shenzhen, China, 03. März 2022 (ots/PRNewswire)

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein großer internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, gab heute bekannt, dass seine Kamera der nächsten Genration „Cloud AI Home Security Camera Pro" bei den Global Mobile (GLOMO) Awards während des Mobile World Congress (MWC) 2022 in Barcelona, Spanien, als „Bestes vernetztes Endgerät" ausgezeichnet wurde.

Die Kamera der nächsten Generation von ZTE „Cloud AI Home Security Camera Pro" setzt innovativ die Device-Cloud-Collaboration-Technologie ein, bei der umfangreiche KI-Anwendungen in der Cloud bereitgestellt werden und die Benutzer sie bei Bedarf herunterladen können, um mehrere Anwendungsfälle mit nur einer Kamera zu realisieren. Mit dieser Technologie kann die Kamera mehr Funktionen und ein besseres Erlebnis für die Nutzer bieten.

Darüber hinaus können die Kamera und die Cloud gemeinsam eine Szenarioanalyse durchführen, um die Effizienz der Analyse zu steigern und Rechenressourcen zu sparen. Die Kamera der nächsten Generation „Cloud AI Home Security Camera Pro" zeichnet sich außerdem durch eine offene Schnittstelle und die Offenlegung von Fähigkeiten aus, was Teil des Engagements von ZTE für den Aufbau eines intelligenten Pflege-Ökosystems ist.

In China wurde das Produkt bereits in großem Umfang eingesetzt; es hilft den Nutzern, ihr Haus zu überwachen, sich um ältere Menschen und Kinder zu kümmern, sich vor Diebstählen und Einbrüchen zu schützen usw., jederzeit und überall.

Die GLOMO-Awards sind die prestigeträchtigste Auszeichnung der Branche; sie wird von den prominentesten Fachleuten des Sektors vergeben. Die Auszeichnung „Bestes vernetztes Endgerät", die ZTE gewonnen hat, wird für ein alltägliches elektronisches Gerät oder eine Vorrichtung verliehen, die dem Benutzer zu Hause oder unterwegs neue und intelligente Anwendungen, Effizienz und Funktionalität bietet.

