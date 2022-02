Aurora Solar

Digitale Transformation in der Solarenergie: Der Marktführer im Bereich Climate Tech SaaS, Aurora Solar, sichert sich 200 Millionen USD in Serie D-Finanzierung

San Francisco (ots/PRNewswire)

Die von Coatue und Energize Ventures gemeinsam geleitete Finanzierungsrunde unterstreicht die wachsende Bedeutung von Software in der Energiewende

Aurora Solar, die branchenführende Software-Plattform für Vertrieb und Design von Solaranlagen, hat bekannt gegeben, eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Millionen USD abgeschlossen zu haben, die von den derzeitigen Investoren Coatue und Energize Ventures unter Beteiligung von Fifth Wall, ICONIQ und den neuen Investoren Lux Capital und Emerson Collective gemeinsam geleitet wurde. Dank dieser Finanzierung wird Aurora Solar seine Mission beschleunigen, eine Zukunft mit sauberer Energie zu schaffen, indem das Unternehmen Solarprofis mit einer leistungsstarken und zugänglichen Softwareplattform für jeden Schritt des Solaradoptionsprozesses ausstattet.

„Als vertrauenswürdiger Partner der am schnellsten wachsenden Solarunternehmen haben wir eine einzigartige Position, von der aus wir kundenorientierte Innovationen anbieten können", erklärte Christopher Hopper, Mitgründer und CEO von Aurora Solar. „Wir freuen uns über unser nächstes Kapitel und darauf, Innovationen voranzutreiben, die es allen im Solarbereich Tätigen ermöglichen, von Daten und KI zu profitieren und letztendlich das Versprechen der Solarenergie einzulösen."

Die Solarindustrie befindet sich an einem strategischen Wendepunkt. Nach Angaben der Solar Energy Industry Association (SEIA) hat die Solarenergie in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 42 % der installierten Solarkapazität erlebt und wird voraussichtlich bis 2024 jedes Jahr weitere Rekorde aufstellen. Diese starke Dynamik auf Branchenebene sowie der extrem schnelle Wandel hin zu einem digitalen Geschäftsumfeld, der durch die Pandemie weiter beschleunigt wird, haben gezeigt, dass die Solarunternehmen die digitale Transformation doppelt so schnell vorantreiben müssen.

„Software wird zunehmend zu einem geschäftskritischen Bestandteil der Technologie und der Betriebsstrategie jedes Solarunternehmens", betonte Samuel Adeyemo, Mitbegründer und CRO von Aurora Solar. „Der Fokus von Aurora liegt darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, die größten Herausforderungen der Branche zu meistern: die Beschleunigung von Vertriebszyklen, die Skalierung von Designvorgängen und die Überführung kostspieliger und ineffektiver manueller Prozesse in automatisierte und integrierte Workflows."

Mit mehr als 7,5 Millionen Solarprojekten in seiner Softwareplattform ist Aurora de facto der Standard für Vertrieb, Design und Betrieb von Solaranlagen. Top-Solarunternehmen in den USA, darunter Freedom Forever, Infinity Energy, Sunpower und POWERHOME Solar, zählen auf Aurora, um ihre Vertriebs-, Design- und Betriebsteams zu unterstützen und aussagekräftige Geschäftsergebnisse zu erzielen. Aufbauend auf dieser Dynamik wird diese Finanzierung Aurora dabei helfen, seine Produktentwicklung zu beschleunigen, seine Reichweite zu vergrößern und dauerhafte, vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen und gleichzeitig die Zusammenarbeit von Aurora mit der gesamten Solarbranche zu verbessern.

„Der Solarbereich ist eine 100-Milliarden-Dollar-Industrie und die am schnellsten wachsende Stromerzeugungsquelle der Welt. Wir bei Energize sind davon überzeugt, dass der Schlüssel zur Beschleunigung der Solarnutzung in großem Umfang durch Software und Automatisierung liegt", erklärte John Tough, geschäftsführender Partner von Energize Ventures, dem größten Investor von Aurora. „Aurora baut das Betriebssystem auf, das dieses Wachstum unterstützen wird, und wir freuen uns, unsere vierte Investition in Folge in das Unternehmen zu tätigen, während sie ihre Plattform weiter ausbauen und auf ihrem erstklassigen Team aufbauen."

Aurora Solar setzt sich dafür ein, große und kleine, globale und lokale Solarunternehmen dabei zu unterstützen, die Gesellschaft in eine nachhaltige Zukunft zu führen, und wird weiterhin auf seine Mission hinarbeiten, allen Solarprofis modernste Tools zur Verfügung zu stellen, um qualitativ hochwertige Solarprojekte effizient zu verkaufen, zu entwickeln und zu installieren.

Aurora Solar wird seine neuesten Innovationen anlässlich seines Sunrise Demo Day am 2. März 2022 vorstellen. Zur Anmeldung: sunrise.aurorasolar.com.

Informationen zu Aurora Solar Inc. Aurora Solar ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen, dessen digitale Plattform es Solarfachleuten ermöglicht, komplexe und kostspielige manuelle Prozesse zu rationalisieren, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – und die Verbreitung von Solarenergie in großem Maßstab vorantreiben können. Das preisgekrönte Unternehmen mit Sitz in San Francisco betreibt über 5.000 der erfolgreichsten Unternehmen der Solarbranche und wurde 2021 von Solar Power World zur besten Solarsoftware gewählt. Mehr als 7 Millionen Solarprojekte wurden weltweit von Aurora entwickelt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aurorasolar.com und folgen Sie uns auf Twitter @AuroraSolarInc.

Informationen zu Energize Ventures

Energize Ventures ist ein führender global tätiger alternativer Investmentmanager, der sich auf die Beschleunigung der digitalen Transformation in den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Energize wurde 2016 gegründet, verfügt heute über ein verwaltetes Vermögen von fast 750 Millionen USD und hat bisher 18 Unternehmen finanziert. Energize wird von institutionellen und strategischen LPs unterstützt, darunter CDPQ, Credit Suisse, Invenergy, SE Ventures (Corporate Venture Arm von Schneider Electric), GE Renewable Energy, Xcel Energy und mehr. Mit einer unübertroffenen Tiefe und Breite an Branchen- und Betriebsexpertise arbeitet Energize mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um ihr volles Potenzial von der frühen Kommerzialisierung über die Wachstumsskalierung bis hin zu den öffentlichen Märkten auszuschöpfen. Weitere Informationen zu Energize Ventures finden Sie unter www.energize.vc.

Informationen zu Coatue

Coatue ist eine der größten Technologie-Investmentplattformen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von über 35 Milliarden USD. Unser engagiertes Team aus Ingenieuren und Datenwissenschaftlern arbeitet eng mit Investmentprofis zusammen, um Gründern und Führungsteams in unserem Portfolio einen Mehrwert zu bieten. Mit Risikokapitalfonds Wachstumsfonds und öffentlichen Mitteln unterstützen wir Unternehmer aus der ganzen Welt und in jeder Wachstumsphase. Zu unseren privaten Investitionen gehören unter anderem Airtable, Ant Financial, Anaplan, ByteDance, Chime, Databricks, DoorDash, Instacart, Meituan, Snap, Snowflake und Spotify.

Original-Content von: Aurora Solar, übermittelt durch news aktuell