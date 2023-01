baron mobility service gmbh

Minimaler Aufwand, maximale Vorteile: mein-dienstrad.de stellt Ablauf des Dienstrad-Leasings vor

Oldenburg (ots)

Das Leasing von Dienstfahrrädern steht bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern weiterhin hoch im Kurs. Angestellte schätzen vor allem die Möglichkeit, hochwertige Räder zu einer günstigen Nutzungsrate fahren zu können. Unternehmen hingegen stärken mit dem Dienstrad-Leasing ihren Ruf als attraktiver Arbeitgeber und verbessern die Bindung der Mitarbeiter. Trotzdem gibt es immer noch Firmen und Betriebe, die bei der Umsetzung des Dienstrad-Leasings zögern.

"Viele Unternehmen fürchten, dass die Organisation und Realisierung des Dienstrad-Leasings mit einem hohen Aufwand verbunden sind. Und personelle sowie zeitliche Kapazitäten sind in vielen Betrieben knapp", weiß Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de. "Doch mit einem erfahrenen Dienstleister, wie mein-dienstrad.de sind solche Sorgen völlig unbegründet", ergänzt Nothnagel, "unser Team in Oldenburg nimmt den Unternehmen so viel wie möglich ab in der Dienstrad-Abwicklung".

Einfache und schnelle Umsetzung des Dienstrad-Leasings

Um den Prozess des Dienstrad-Leasings für Arbeitgeber so einfach wie möglich zu machen, arbeitet mein-dienstrad.de mit einem dafür entwickelten Online-Portal. Dieses stellt alle wichtigen Informationen in Echtzeit zur Verfügung und lässt sich auch ohne viel Erfahrung bedienen. Zu den Funktionen des Portals gehören die Bereiche: Verwaltung des Dienstrad-Fuhrparks, Freigaben von Bestellungen, Generierung von Überlassungsverträgen sowie Bereitstellung von allen wichtigen Details zu den jeweiligen Vorgängen.

Über das Online-Portal sind alle Schritte des Dienstrad-Leasings voll digitalisiert. Dies gewährleistet nicht nur den umfassenden Überblick in nur einem Tool, es spart auch wertvolle Ressourcen und schont die Umwelt. "Meist reicht es aus, wenn sich eine Person aus dem Unternehmen als Dienstradbeauftragter mit dem Online-Portal vertraut macht", erläutert Nothnagel. Der Aufwand ist dabei sehr gering, da alle notwendigen Verträge von mein-dienstrad.de zur Verfügung gestellt werden.

Die einzelnen Schritte des Dienstrad-Leasings

Um das Dienstrad-Leasing im Unternehmen zu integrieren, sind nur wenige Schritte erforderlich. Zu Beginn erfolgt eine intensive und realistische Beratung, in der auch alle aufkommenden Fragen beantwortet werden. Sind diese geklärt, wird eine Rahmenvereinbarung über die Nutzungsbedingungen und die gewünschten Service-Pakete geschlossen. Die Service-Pakete bieten umfangreiche Leistungen für Wartung und Inspektion der Räder zu günstigen Konditionen. Alle Diensträder sind von Beginn an gegen Diebstahl und Schäden vollkaskoversichert. Speziell für Arbeitgeber bietet die Protect+ Versicherung Schutz bei Störfällen, wie zum Beispiel längerer Krankheit von Mitarbeitern, Elternzeit, Tod oder Kündigung von Arbeitnehmern.

Im Anschluss kann das Dienstrad-Leasing als Teil des Gesundheitsmanagements umgesetzt werden. Um die Arbeitnehmer über den neuen Benefit zu informieren, erstellt mein-dienstrad.de leicht verständliche Mitarbeiter-Flyer, die sich auch für die Verwendung im Intranet eignen.

Nun müssen die Mitarbeitenden nur noch das gewünschte Bike bei einem der circa 4.500 bundesweit teilnehmenden Fachhändler aussuchen. Die Bestellung erfolgt über das Online-Portal von mein-dienstrad.de. Sobald der Arbeitnehmer den Überlassungsvertrag unterschrieben hat und die Freigabe über den Dienstradbeauftragten erfolgt ist, kann das Wunsch-Dienstrad abgeholt werden.

"Der Aufwand ist wirklich gering. Es sind nur wenige Klicks erforderlich und schon profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer von den vielen Vorteilen des Dienstrad-Leasings", fasst Nothnagel zusammen.

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de

Original-Content von: baron mobility service gmbh, übermittelt durch news aktuell