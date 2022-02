baron mobility service gmbh

Es gibt etwas zu feiern: 10 Jahre mein-dienstrad.de

Rad fahren liegt im Trend und moderne E-Bikes erleben aktuell einen echten Boom - nicht nur im privaten Bereich, sondern vor allem auch als Möglichkeit, um klimafreundlich zur Arbeit zu kommen. mein-dienstrad.de hat diese Entwicklung bereits 2012 erkannt und sich seitdem zu einem der führenden Anbieter im Bereich Fahrradleasing entwickelt. Im Jahr 2022 feiert das Unternehmen nun sein 10-jähriges Jubiläum und die Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. "Wir haben auch 2022 tolle neue Projekte geplant", fasst Ronald Bankowsky, Gründer und Senior Advisor von mein-dienstrad.de zusammen und blickt optimistisch auf das vor ihm liegende Jubiläumsjahr.

Von Oldenburg nach ganz Deutschland: die Erfolgsgeschichte von mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de ist eine Marke der baron mobility service gmbH mit Sitz in Oldenburg und hat sich auf das Leasing von Dienstfahrrädern spezialisiert. Inzwischen bieten zahlreiche Unternehmen ihren Mitarbeitenden das Leasing von Diensträdern an, doch der Markt ist noch lange nicht ausgeschöpft. Erst letztes Jahr konnte mein-dienstrad.de namhafte Unternehmen wie die Bayer AG, RheinEnergie AG oder die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers als Kunden gewinnen.

Vor zehn Jahren war das Dienstrad-Leasing noch selten, aber heute erkennen immer mehr Unternehmen die Vorteile eines solchen Angebots. Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken trägt die Nutzung eines Dienstrades zur Gesundheit der Mitarbeitenden bei. Außerdem legen immer mehr potenzielle Bewerberinnen und Bewerber Wert auf zusätzliche Benefits, die ihnen ein Unternehmen bietet. "Mit dem Dienstrad-Leasing können Betriebe auf jeden Fall punkten", weiß Ronald Bankowsky.

Seit 10 Jahren passende Leasing-Modelle für jedes Unternehmen

Aufgrund der langjährigen Erfahrung kann das Team von mein-dienstrad.de Unternehmen jeglicher Art und Größe bestens bei der Einführung des Dienstrad-Leasings unterstützen. Die Oldenburger bieten dabei stets das am besten passende Leasingmodell und die dazu sinnvollen Versicherungen an. Um den administrativen Aufwand für Unternehmen so gering wie möglich zu halten, gibt ein übersichtliches Online-Portal Auskunft über Fahrradbestand, Versicherungsfälle und Ansprechpartner bei mein-dienstrad.de. Auch die Buchhaltung kann hier auf alle relevanten Daten zugreifen. Um bei großen Unternehmen den durch die vielen Verantwortlichen sowie zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhöhten Erklärungsbedarf zu decken, kommt mein-dienstrad.de auch direkt zum jeweiligen Standort. Mit der Unterstützung eines ortsansässigen Fahrradhändlers stellt das Team das Dienstrad-Leasing und einige Modellmöglichkeiten dann direkt vor.

Rund 50 Mitarbeitende kümmern sich Tag für Tag um die Fragen und Wünsche der Kunden. Zudem besteht eine Kooperation mit mehr als 4.500 Fachhändlern in ganz Deutschland. So sind die Wege zum nächsten Fachhändler von jedem Standort in Deutschland kurz. Trotzdem arbeitet mein-dienstrad.de absolut hersteller- und markenunabhängig.

Vorteile des Dienstrad-Leasings

Unbestritten sind die positiven Auswirkungen des Radfahrens auf die Gesundheit und die Umwelt. Doch das Leasing eines Dienstrades bringt weitere Vorteile mit sich. So können Arbeitnehmer einen Großteil der Anschaffungskosten sparen. Eine Ersparnis von bis zu 40 % ist möglich. Beteiligt sich der Arbeitgeber mit einem Zuschuss, sind noch höhere Einsparungen denkbar. Die Zahlung des Dienstfahrrads erfolgt über die Gehaltsabrechnung per Entgeltumwandlung. Aufgrund kleiner Raten ist die finanzielle Belastung sehr gering. Seit 2012 wird das Dienstrad dem Dienstwagen steuerlich gleichgestellt und dank der seit 01. Januar 2020 geltenden 0,25 %-Versteuerung wird das betriebliche Fahrrad-Leasing zusätzlich von staatlicher Seite gefördert.

2021 - das erfolgreichste Jahr seit Firmengründung

Während andere Unternehmen und Branchen schwer unter der Corona-Pandemie zu leiden hatten, konnte mein-dienstrad.de die Umsatzzahlen im Jahr 2021 sogar verdoppeln. Somit ist das zurückliegende Jahr, das erfolgreichste in der gesamten Firmengeschichte. Besonders E-Bikes waren bei den Leasing-Partnern gefragt.

Pläne für das Jubiläumsjahr 2022

Das Engagement von mein-dienstrad.de geht weit über das Leasing-Angebot hinaus. In den zurückliegenden Jahren wurden bereits verschiedene Forschungsprojekte begleitet und auch in Zukunft möchte mein-dienstrad.de vor allem Daten für die Mobilität der Zukunft sammeln.

Außerdem soll das Leasing-Angebot weiter ausgebaut werden. Seit 2021 ermöglicht mein-dienstrad.de auch Selbstständigen und Freiberuflern das Leasing eines Dienstrades. Für das Jahr 2022 ist eine Expansion nach Österreich geplant. Des Weiteren wird an der Einführung einer neuen ISO-Norm zur Verbesserung des Services und der Datensicherheit gearbeitet. mein-dienstrad.de sorgt also nicht nur für mehr Bewegung im Arbeitsalltag, sondern möchte auch in der Branche weiter etwas bewegen.

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. Mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit mehr als 4.500 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de

