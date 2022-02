Dotgo

Dotgo stellt Universal RCS auf dem Mobile World Congress 2022 vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

- Reichhaltiges, konversationelles RCS-Messaging-Erlebnis für iPhone-Nutzer

- Whitepaper zum Thema „Wie RCS das Messaging in Unternehmen revolutioniert" ebenfalls veröffentlicht

Dotgo®, ein Unternehmen von Gupshup und führender Anbieter von Rich Communication Services (RCS) und RCS Business Messaging (RBM)-Lösungen, hat die Einführung von Dotgo Universal RCS™ auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona angekündigt. Durch die Einführung von RCS auf dem iPhone und anderen Nicht-RCS-Geräten können globale Marken mehr Kunden mit ansprechenden Rich-Media-Lösungen für mobiles Messaging erreichen, einschließlich Video, Audio und erweiterten Sicherheitsfunktionen.

Es gibt 6.64 Milliarden Smartphone-Nutzer auf der Welt. RCS wird derzeit weltweit auf 1,2 Milliarden Geräten und von 500 Millionen monatlich aktiven Nutzern verwendet. RBM ermöglicht es Marken, reichhaltige und interaktive Nachrichten mit Bildern, GIFs, Videos und Karussellansicht zusammen mit vorgeschlagenen Antworten und vorgeschlagenen Aktionen an Kunden zu senden, und zwar von einer verifizierten Absender-ID mit einer Vertrauensmarke. Allerdings ist die Reichweite derzeit auf Android-Geräte mit einem RCS-Client beschränkt, was Unternehmen daran hindert, Kunden mit iPhones oder anderen Android-Geräten ohne RCS-fähigen Client zu erreichen. Die Universal RCS Solution von Dotgo ermöglicht es Unternehmen, diese Barriere zu überwinden und RCS-Nachrichten an alle zu senden.

Für Nutzer von Geräten, die nicht über RCS verfügen, sendet die Lösung automatisch eine SMS mit einem Link zu einem RCS-Erlebnis im Browser. Damit versetzt Dotgo Unternehmen in die Lage, all ihren Kunden ein reichhaltiges Kommunikationserlebnis zu bieten und das Engagement der Nutzer auf breiter Front zu steigern. Diese innovative Lösung unterstützt die gesamte Palette der RCS-Funktionen: einschließlich Rich Media wie Bilder, Videos, Karussellansicht sowie vorgeschlagene Aktionen/Antworten und vom Benutzer initiierte Nachrichten, die ein 2-Wege-Konversationserlebnis ermöglichen. Die Nutzer können die Vertrauensmarke und die Verifizierungsdetails sehen und auf den Bot Store zugreifen, um andere Marken zu entdecken und mit ihnen in Kontakt zu treten.

„Die universelle RCS-Lösung von Dotgo bietet allen iPhone- und Android-Nutzern ein RCS-Business-Messaging-Erlebnis. Indem wir die Reichweite von RCS auf iPhones ausdehnen, beschleunigen wir den Wandel des Business Messaging von einfachen Transaktionen und Benachrichtigungen per SMS hin zu reichhaltigen 2-Wege-Konversationserlebnissen", sagt Surinder Singh Anand, CTO von Dotgo. „Die Lösung ist so konzipiert, dass eine nahtlose Aktivierung der Universal RCS-Fähigkeit für jeden RCS-Agenten gewährleistet ist und zusätzliche Entwicklungskosten oder Verzögerungen vermieden werden. Mit diesem innovativen Angebot können Marken viel mehr Verbraucher erreichen, was die Wirkung ihrer RCS-Kampagnen erhöht und den ROI ihrer RCS-Investitionen verbessert."

Mobilesquared, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich unabhängiger mobiler Marktforschung, schätzt, dass der globale RCS-Markt bis 2025 auf 4,4 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, mit einer CAGR von 143,27 Prozent. „RCS hat das Potenzial, eine der größten und reichhaltigsten Engagement-Plattformen der Welt zu werden, wobei Rich Business Messaging innerhalb von 10-15 Jahren Hunderte von Millionen Dollar wert sein wird. Da sich das Ökosystem weiterentwickelt, erwarten wir, dass ein großer Teil des Kundenmarketings, des Handels und des Supports in den nächsten Jahren auf RCS umgestellt wird", sagt Nick Lane, Gründer und Chief Insight Analyst von Mobilesquared.

Dotgo veröffentlichte außerdem ein Whitepaper zum Thema „Wie RCS das Business Messaging revolutioniert"veröffentlicht, in dem RCS-Trends, Herausforderungen und Empfehlungen beschrieben werden, die Marken bei der Umsetzung von Strategien für Conversational Messaging und Customer Engagement mit RBM helfen. Klicken Sie hier um es zu lesen .

„Obwohl die SMS in unserem Leben allgegenwärtig geworden ist, hat sie nicht mit den Fortschritten in der Mobiltechnologie Schritt gehalten. Es ist ein günstiger Zeitpunkt für SMS, sich zu einem Kommunikationskanal der nächsten Generation zu entwickeln. Branchenführer wie Dotgo treiben die Innovation bei RCS- und RBM-Lösungen voran", so Dario Betti, CEO, Mobile Ecosystem Forum. „Wir sehen bereits, dass RCS auf über 1,2 Milliarden Geräten mit über 450 Millionen Nutzern aktiv genutzt wird, und das ist nur die Spitze des Eisbergs. RCS wird in den nächsten Jahren ein exponentielles Wachstum erleben."

Informationen zu Dotgo

Dotgo®, ein Unternehmen von Gupshup, ist ein weltweit führender Anbieter von RCS. Dotgo ist der Anbieter von Bot Store®, dem weltweit ersten und größten Verzeichnis von RCS-Bots, Dotgo MaaP, RichOTP®, RichSMS™ und dem RBM Hub. Dotgo ist ein Google-Partner und Mitglied des Mobile Ecosystem Forum. Besuchen Sie www.dotgo.com. Gupshup ermöglicht bessere Interaktionen zwischen Unternehmen und Kunden durch konversationelle Interaktion und ermöglicht über 6 Milliarden Nachrichten pro Monat. Mit Gupshup haben 44.000 Unternehmen Konversationen zu einem integralen Bestandteil ihres Erfolgs bei der Kundenbindung gemacht. Besuchen Sie www.gupshup.io

