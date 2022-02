Cision Ltd.

Ausstellerprofile von Cision PR Newswire: MWC Barcelona 2022

New York (ots/PRNewswire)

Der MWC Barcelona 2022 findet von 28. Februar bis 3. März in Barcelona statt

Die folgende Zusammenfassung der Veranstaltung von Cision PR Newswire besteht in einer Liste der vorgestellten Aussteller auf dem MWC Barcelona 2022, der weltweit größten und einflussreichsten Mobilfunkmesse, die vom 28. Februar bis zum 3. März auf der Fira Gran Via in Barcelona, Spanien, stattfindet.

MWC-Pressemappen, Pressemitteilungen und Fotos vom MWC Barcelona 2022 finden Sie in der offiziellen Online-Pressestelle von Cision PR Newswire: https://mwc.vporoom.com/

MWC Barcelona 2022-Pressemappen in der offiziellen Online-Pressestelle

Business France Stände 5B41 und 5B61

Pressemappe: mwc.vporoom.com/BusinessFrance Business France ist die französische Behörde zur Unterstützung der internationalen Entwicklung der französischen Wirtschaft. Sie setzt sich für die Förderung des Exportwachstums französischer Unternehmen sowie für die Förderung und Erleichterung internationaler Investitionen in Frankreich ein. Die Behörde fördert das Unternehmensimage und die landesweite Attraktivität als Investitionsstandort und führt das internationale Praktikumsprogramm VIE durch. Business France beschäftigt 1.500 Mitarbeiter, sowohl in Frankreich als auch in 58 Ländern weltweit, die mit einem Netzwerk von Partnern zusammenarbeiten. Business France hat privaten Partnern die Verantwortung für die Unterstützung französischer KMU und mittelständischer Unternehmen in Belgien, Ungarn, Marokko, Norwegen, auf den Philippinen und in Singapur übertragen.

CCww Stand 7A5

Pressemappe: mwc.vporoom.com/CCww CCww verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von eingebetteten 3GPP®-Mobilfunkprotokollstacks sowie bei Lizenzierung, maßgeschneidertem Firmware-Design, Systemintegration und Support, unter anderem auch mit GCF-Konformitätstests. CCww ist stolz darauf, sein IP-Angebot an führende Mobilkommunikationsorganisationen mit mehr als 3,5 Milliarden Geräten geliefert zu haben, die Ccww IP verwenden.

Lizenziert derzeit unseren Release-14-UE-Protokollstack für NB-IoT. PHY, AS und NAS benötigen wenig Speicher- und Prozessorressourcen und sind bereit für die Integration/Anpassung mit Basisband/Funk oder vorintegriert mit Partner-Basisband.

Ziele: 3GPP® Release-17 für NB-IoT über Satellit, für UE und eNB

Besuchen Sie uns von 28. Februar bis 3. März auf dem MWC Barcelona in Halle 7 an Stand 7A5.

Parallel Wireless Stand 5C61

Pressemappe: mwc.vporoom.com/ParallelWireless Parallel Wireless ist das einzige Unternehmen mit Sitz in den USA, das mit der branchenweit einzigen einheitlichen ALL-G (5G/4G/3G/2G)-Software-fähigen OpenRAN-Lösung die etablierten Anbieter weltweit herausfordert. Seine cloudbasierte Netzwerksoftware revolutioniert die Netzwerkökonomie für Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt sowohl bei der Abdeckung als auch bei der Kapazitätsbereitstellung und ebnet gleichzeitig den Weg zu 5G. Das Unternehmen arbeitet mit über 50 führenden Betreibern weltweit zusammen. Die Innovation und Spitzenleistungen von Parallel Wireless im Bereich der offenen, virtualisierten RAN-Lösungen mit mehreren Technologien wurden mit mehr als 65 Branchenpreisen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter: parallelwireless.com. Besuchen Sie Parallel Wireless auf LinkedIn und Twitter.

Sequans Communications Stand 5H40

Pressemappe: mwc.vporoom.com/Sequans Sequans Communications S.A. ist ein führender Entwickler und Anbieter von Mobilfunk-IoT-Konnektivitätslösungen, der Chips und Module für das massive 5G/4G- und Breitband-IoT bereitstellt. Für 5G/4G-Massive-IoT-Anwendungen bietet Sequans ein umfassendes Produktportfolio, das auf seinen Flaggschiff-Chipplattformen Monarch LTE-M/NB-IoT und Calliope Cat 1 basiert und sich durch den niedrigsten Stromverbrauch in der Branche, eine Vielzahl an integrierten Funktionen und weltweite Einsatzfähigkeit auszeichnet. Für 5G/4G-Breitband-IoT-Anwendungen bietet Sequans ein Produktportfolio auf Basis seiner 4G-Chipplattformen Cassiopeia Cat 4/Cat 6 und seiner hochmodernen 5G-Plattform Taurus, die für kostengünstige Anwendungen in Privathaushalten, Unternehmen und der Industrie optimiert sind. Sequans wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Paris. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Israel, Hongkong, Singapur, Finnland, Taiwan, Südkorea und China. Besuchen Sie Sequans online auf sequans.com und folgen Sie uns auf Twitter und Linkedin.

Tecnotree Corporation

Stand 5E75

Pressemappe: mwc.vporoom.com/Tecnotree

Weitere Informationen finden Sie unter tecnotree.com.

Die oben genannten Pressemappen werden im Laufe der Konferenz stets auf den neuesten Stand gebracht. Bitte schauen Sie im Laufe des MWC Barcelona 2022 regelmäßig hinein.

Informationen zu Cision

Als weltweit führender Anbieter von Technologien und Informationen für PR-, IR-, Marketing- und Social Media-Management unterstützt Cision Marken und Unternehmen dabei, Kunden und Stakeholder zu ermitteln, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie einzubinden, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern. Mit einer Reihe von IR-Diensten hilft PR Newswire Unternehmen dabei, ihre Kommunikations- und Offenlegungsanforderungen zu erfüllen. Ein Netzwerk von über 1,1 Milliarden Influencern, ausführliches Monitoring, Analysen und die Social Media-Plattformen Brandwatch und Falcon.io bilden die Spitze eines erstklassigen Lösungsangebots. Cision hat Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen über die preisgekrönten Lösungen von Cision, einschließlich der Cision Communications Cloud® der nächsten Generation finden Sie unter www.cision.com und folgen Sie @Cision auf Twitter.

