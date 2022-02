The Standing Committee of Guangdong Provincial People's Congress

Verordnung der Provinz Guangdong zur „Knowledge City" China-Singapur Guangzhou tritt am 1. März in Kraft

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Der Ständige Ausschuss des Volkskongresses der Provinz Guangdong hielt am 23. Februar eine Pressekonferenz zu den „Verordnungen der Provinz Guangdong zur Knowledge City China-Singapur Guangzhou" ab. Zuständige Beamte haben Fragen von Medienvertretern dazu beantwortet.

Die Verordnungen, die auf der 39. Sitzung des 13. Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Guangdong am 16. Januar 2022 verabschiedet wurden, treten am 1. März dieses Jahres in Kraft und bieten solide Leitlinien und Garantien für den beschleunigten Bau und die Entwicklung der „Knowledge City", stärken das legalisierte Geschäftsumfeld und nutzen ihre Vorteile und ihre Rolle beim Bau der Metropolregion Perlflussdelta (die Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao) und das Pilot-Demonstrationsgebiet für Sozialismus chinesischer Prägung.

Die im nördlichen Teil des Huangpu-Distrikts der Stadt Guangzhou gelegene „Knowledge City" China-Singapur Guangzhou soll auf einer Gesamtfläche von 232 Quadratkilometern erbaut werden und ist ein bilaterales Kooperationsprojekt auf nationaler Ebene zwischen China und Singapur und ein hochrangiger Wissenschafts- und Innovationsträger in der Greater Bay Area.

Im Juni 2010 wurde offiziell der Grundstein für das Projekt „Knowledge City" gelegt. Und im Juli 2016 wurde die Knowledge City zum einzigen umfassenden Reform-Pilotgebiet für die Nutzung und den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, das vom Staatsrat genehmigt wurde. Es wurden hochrangige Forschungsinstitute wie die Xidian University und führende Fachkräfteteams unter der Leitung von 24 Akademikern, darunter Shi Yigong und Wang Xiaodong, vorgestellt, hochkarätige wissenschaftliche und technologische Innovationsplattformen wie das Internationale gemeinsames Forschungsinstitut China-Singapur zusammengestellt und zahlreiche internationale Fachkräfte eingestellt. Der Bau von hochmodernen Technologie-Innovationsplattformen wie vom Institut für Innovationsforschung der Nationalen Universität von Singapur und großer technologischer Infrastruktur wie dem wissenschaftlichen Großgerät für Flugzeugreifendynamik wurde beschleunigt. Die Marke, erste Wahl von Unternehmen aus Singapur in China, wird immer bekannter.

Der Leiter des Rechtsausschusses des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Guangdong erklärte, es sei notwendig, den Bau und die Entwicklung der Knowledge City durch Rechtsvorschriften zu fördern, da sie im November 2018 zu einem bilateralen Kooperationsprojekt auf nationaler Ebene ausgebaut worden war. Die Verordnungen erlangten große Aufmerksamkeit seitens des Provinzparteivorstands und der Provinzregierung. Die gemeinsame Ausarbeitung durch Provinz-, Gemeinde- und Bezirksebene hat dafür gesorgt, dass die Projektgenehmigung, die Vorlage zur Beratung und die Genehmigung durch Abstimmung innerhalb eines Jahres abgeschlossen wurden.

Gemäß dem vom Staatsrat im August 2020 genehmigten „Gesamtentwicklungsplan (2020-2035) der Knowledge City China-Singapur Guangzhou" enthalten die Verordnungen Bestimmungen für technologische Innovation und Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, wissensintensive Industrieentwicklung und Talentförderung, Öffnung und Zusammenarbeit und andere Aspekte. Es wurden auch spezifische Verordnungen zur Stärkung des Verwaltungsausschusses der Knowledge City erlassen, das die Strategie des Aufbaus der Knowledge City zu einem neuen Hochland für die Schaffung von Wissen, einem Freihafen für internationale Fachkräfte, einer Innovationsquelle in der Greater Bay Area und einem Demonstrationsgebiet für Offenheit und Zusammenarbeit widerspiegelt.

Der Leiter des Knowledge City-Verwaltungsausschusses erklärte, die Knowledge City werde die Kraft der Verordnungen voll ausschöpfen, Schwierigkeiten überwinden und mutig voranschreiten, neue Wege erkunden und neue Erfahrungen in Pilotprojekten sammeln und so dem Projekt „Neue Seidenstraße" und der hochwertigen Entwicklung der Greater Bay Area besser dienen. Die Knowledge City ist bestrebt, Verantwortung beim Aufbau eines neuen Entwicklungsmusters zu demonstrieren und in jeder Hinsicht an der Spitze der neuen Reise zum Aufbau eines modernen sozialistischen Landes zu stehen.

