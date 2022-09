Digital Medicine Society (DiMe)

Führende Experten im Bereich der digitalen Gesundheit sind sich einig über nächtliches Kratzen als digitalen Endpunkt für atopische Dermatitis

Die Digital Medicine Society (DiMe) hat eine neue Reihe von Ressourcen veröffentlicht, um die Verwendung von digital gemessenem nächtlichen Kratzen als aussagekräftigen Endpunkt für atopische Dermatitis (AD) zu fördern. Diese neuen Tool, zusammen mit DiMes früheren Arbeiten zur Unterstützung digitaler klinischer Maßnahmen, legen den Grundstein für die künftige Verwendung der Messwerte in der klinischen Forschung, der Technologieentwicklung und bei Entscheidungen über die Kostenerstattung und fördern so die dermatologische Forschung und verbessern das Leben von Alzheimer-Patienten und Pflegepersonal.

Eine Live-Eröffnungsveranstaltung findet heute um 10 Uhr ET mit Matthew Diamond, Chief Medical Officer for Digital Health beim Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der FDA, und Thorsten Vetter, Senior Scientific Officer bei der Europäischen Arzneimittelagentur, statt. Die Referenten werden das Projekt - das erste vorwettbewerbliche Projekt von DiMe zur Entwicklung digitaler Messgrößen - vorstellen und die einzelnen neuen Ressourcen erläutern, darunter Studienergebnisse, einfache Implementierungsressourcen, eine Messwertontologie und ein Wertesystem zur Unterstützung von Erstattungsentscheidungen.

Diese Arbeit bringt nicht nur die Alzheimer-Forschung und -Versorgung voran, sondern dient auch als Blaupause für die breitere Entwicklung und den Einsatz digitaler Endpunkte in der medizinischen Produktentwicklung. Die Anzahl einzigartiger digitaler Endpunkte, die in von der Industrie gesponserten Studien zu neuen medizinische Produkten verwendet werden, ist zwischen Oktober 2019 und Mai 2022 um über 950 % gestiegen. Die Zahl der Sponsoren, die diese Produkte in der medizinischen Produktentwicklung einsetzen, stieg im gleichen Zeitraum von 12 auf 96. Allerdings hat die Branche noch kein neues medizinisches Produkt gesehen, das auf der Grundlage eines digitalen Endpunkts zugelassen wurde. Die Angleichung in Bezug auf das nächtliche Kratzen ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Angleichung und Akzeptanz durch die Industrie.

„Bisher fehlte es an Orientierung und Ausrichtung für die Entscheidungsfindung und den Einsatz digitaler Maßnahmen, was den Fortschritt in der medizinischen Produktentwicklung und im Gesundheitswesen verhindert hat", sagt Jennifer Goldsack, CEO von DiMe. „Diese Arbeit befasst sich mit dieser Hürde, indem sie den Pharmaunternehmen die notwendigen Tools an die Hand gibt, um das Risiko bei der Auswahl dieses Endpunkts zu verringern, und Technologieinnovatoren mit dem ausstattet, was sie benötigen, um ein wertvolles digitales Messprodukt zu entwickeln. Wir loben unsere Partner dafür, dass sie sich mit einem gemeinsamen Ziel zusammengetan haben und - in einem schnellen, technischen Zeitrahmen - einen neuen Industriestandard gesetzt haben, der die Entwicklung medizinischer Produkte fördern, die Gesundheitsversorgung voranbringen und das Leben der Menschen verbessern wird."

Die Gründungspartner des Projekts, AbbVie, die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer und UCB, sowie die Projektpartner Advancing Innovation in Dermatology, Almirall, Eli Lilly, GSK, Leo Pharma und Sanofi, waren die führenden Organisationen, die mit DiMe an diesem Projekt zusammenarbeiteten. In nur neun Monaten führten sie eine Studie mit gemischten Methoden, eine umfassende Literaturrecherche, eine Reihe von Workshops, eine Reihe von Fokusgruppen mit Kostenträgern und ein Treffen mit Regulierungsbehörden durch - all dies floss in die Entwicklung dieser frei zugänglichen Ressourcen ein.

„Nächtliches Kratzen ist schmerzhaft, raubt Kindern und Eltern den Schlaf und verursacht bei den Patienten große Angstzustände. Wenn die Alzheimer-Krankheit aufflammt, kann man das Kratzen in der Nacht nicht kontrollieren, und wir hören aus unserer Gemeinschaft von dem Schrecken, mit blutigen Laken aufzuwachen. Die Bewältigung des Alltags mit einem Minimum an Schlaf und die Bewältigung von Stress fordern ihren Tribut, denn es gibt keine einfache Lösung, es sei denn, das Ekzem kann behandelt und unter Kontrolle gebracht werden", sagt Korey Capozza, Gründerin und Geschäftsführerin von Global Parents for Eczema Research. „Die Arbeit von DiMe bei der Zusammenkunft von Interessenvertretern, um neue Wege zur Messung des nächtlichen Kratzens mit Hilfe neuer digitaler Werkzeuge zu finden, wird dazu beitragen, die Messung dieser erschütternden Facette von Alzheimer zu verbessern und das Leben von Kindern und Erwachsenen, die mit der Krankheit zu kämpfen haben, zu erleichtern."

Dies ist das erste von vielen Projekten zur Einführung digitaler Maßnahmen von DiMe. Sie ist auch federführend bei der Entwicklung digitaler Maßnahmen für die Alzheimer-Krankheit und verwandte Demenzen und es sind weitere Projekte in Planung. In der Vergangenheit war DiMe führend bei der Entwicklung und Förderung der Einführung digitaler klinischer Maßnahmen durch andere Arbeiten und Ressourcen, darunter:

DiMe setzt sich nicht nur für die Entwicklung und Verbreitung neuer digitaler Gesundheitsansätze und -instrumente ein, sondern auch für den Austausch von Nutzererfahrungen mit der breiten Öffentlichkeit. Wir ermutigen alle Nutzer von DiMe-Ressourcen, einen Beitrag zu DiMes „Resources in Action" Fallstudien-Hub beizutragen, indem sie mitteilen, wie sie die Ressourcen nutzen, um die sichere, effektive, gerechte und ethische Nutzung der digitalen Medizin zu fördern, um die Gesundheitsversorgung neu zu definieren und Leben zu verbessern.

Informationen zur Digital Medicine Society: DiMe ist eine globale Non-Profit-Organisation und die berufliche Heimat für alle Mitglieder der digitalen Medizingemeinschaft. Gemeinsam gehen wir die schwierigsten Herausforderungen der digitalen Medizin an, entwickeln Ressourcen in klinischer Qualität innerhalb eines technologischen Zeitrahmens und stellen diese umsetzbaren Ressourcen über Open-Source-Kanäle und Schulungsprogramme zur Verfügung. Machen Sie mit, die ethische, effektive, gerechte und sichere Nutzung der digitalen Medizin voranzutreiben, um die Gesundheitsversorgung neu zu definieren und Leben zu verbessern.

