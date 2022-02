Together Group

TOGETHER GROUP GRÜNDET BRANCHENFÜHRENDE GRUPPE VON AGENTUREN MIT SCHWERPUNKT LUXUS UND LIFESTYLE

Die erste Gruppe aus fünf Gründeragenturen bietet den Kunden einen dynamischen Service aus einer Hand

Die Together Group, eine weltweite Gruppe branchenführender Agenturen mit Schwerpunkt auf die Sektoren Luxus und Lifestyle, hat heute den Erwerb bedeutender Anteile an fünf gründergeführten Unternehmen bekannt gegeben, um ihre Position als Full-Service-Lösung für die Design-, Technologie-, Marketing- und Kommunikationsbedürfnisse von multinationalen, regionalen und lokalen Kunden zu sichern.

Die Together Group nutzt ihre Kreativität, Größe und Reichweite, um außergewöhnliche Marken zu gründen, zu verändern und weiterzuentwickeln, und bietet erstklassige Erfolgsrezepte in den Bereichen Strategie, Branding, Design, E-Commerce, digitale Lösungen und digitales Marketing sowie Kommunikation und Inhaltserstellung.

Die heute von der Together Group genannten führenden Agenturen betreuen eine Liste von Weltklasse-Marken. Sie heißen:

PURPLE – Eine preisgekrönte Kommunikationsagentur, spezialisiert auf Mode, Schönheit, Luxus-Lifestyle, mit Büros in London, New York, Los Angeles, Miami und Hongkong. Zu ihren Kunden zählen BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 und Maison Francis Kurkdjian, ILIA, fresh, EDITION Hotels und PUBLIC Hotels.

Darüber hinaus hat die Together Group Hot Pot China, einen Digital-Marketing-Spezialisten mit Niederlassungen in London und Shanghai, erworben, um Marken bei ihrem Einstieg und Wachstum in den wichtigen chinesischen Markt zu unterstützen und Marktstrategien für Kunden in China zu entwickeln und umzusetzen, unter anderem Liberty, Fortnum und Mason und La Perla.

Die Strategie der Together Group sieht in diesem Jahr eine weitere Expansion ihrer Luxusplattform für Kreativ-, Digital- und Marketingagenturen vor. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Daten und Technologie, Inhalt und Aktivierung.

Dr. Christian Kurtzke, CEO der Together Group, erklärte heute: „Wir bauen eine wirklich vielfältige Luxus-Lifestyle-Agenturgruppe auf, die auf einem dynamischen Ansatz der Kombination synergetischer Agenturen basiert, die zusammenarbeiten, um exzellenten Service auf mehreren Ebenen zu bieten. Unser Modell kombiniert die Vorteile führender, von Gründern geleiteter Agenturen mit den Vorteilen einer größeren, weltweit tätigen Organisation."

Innerhalb des ursprünglichen Kollektivs mit mehr als 300 Mitarbeitern und 14 Büros behalten die Agenturen der Gruppe ihre eigene Identität, Kultur und Geschäftsführung. Als Aktionäre der Together Group werden sie die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe vorantreiben und unseren Kunden ganzheitlichere und kreativere Lösungen bieten.

„Wir haben alle Zutaten für ein signifikantes organisches Wachstum sowie für die Gewinnung weiterer hochwertiger Agenturen, um selektiv ergänzende Servicelinien aufzubauen", ergänzt Dr. Kurtzke, ehemaliger CEO von Porsche Design und zuvor Direktor bei The Boston Consulting Group.

„Als Gruppe verfügen wir gemeinsam über eine einzigartige Stärke bei der Transformation, Einführung und dem Wachstum von Marken in den Bereichen Mode, Gastronomie und Lifestyle", so Tony King, CEO von King & Partners.

„Alle Agenturgründer und ihre Teams engagieren sich langfristig für die Together Group und ihre kooperative Arbeitsweise", betonte Fergus Lawlor, CEO von PURPLE. „Für uns ist es kein Mittel zum Ausstieg. Wir sehen darin eher eine Investition für PURPLE als einen Verkauf: Wir haben unsere Agentur in die Gruppe investiert und freuen uns sehr, ihr Wachstum weiter voranzutreiben."

„Wir haben eine erfüllende neue Alternative für Agenturgründer geschaffen, die das traditionelle Trade-Sale-Modell übertrifft und es den Gründern ermöglicht, das Ruder in der Hand zu behalten", erklärt Paul Sheehy, Kreativagentur-Unternehmer, der die Together Group gemeinsam mit Brad Fry, geschäftsführender Partner von MatCap, gegründet hat.

„Ebenso bietet unser Modell den Investoren außergewöhnliche Möglichkeiten, Teil eines Zusammenschlusses der erfolgreichsten internationalen Wachstumsagenturen zu sein", so Brad Fry abschließend.

