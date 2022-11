ADO EBIKE

ADO E-Bike x Yvonne LI 2022: Eine Reise im Streben nach Exzellenz

Karlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire)

Am 12. November 2022 veranstaltete ADO (A DECE OASIS) E-Bike im Sportzentrum Eggenstein in Karlsruhe eine Präsentationsveranstaltung und gab offiziell die internationale Badmintonspielerin Yvonne Li als Markenbotschafterin bekannt. Yvonne Li hat die ADO-Markenvision von „inspiring more potential" in jeder Hinsicht unter Beweis gestellt. Mit der SGS-Qualifizierung fördern beide Seiten das „Low Carbon Travel Project", um die Leistung der E-Bike-Produkte von ADO aufzufrischen, den Durchbruch zu schaffen und nach Spitzenleistungen zu streben und gemeinsam jeden einzelnen ADO-Radfahrer zu schützen.

Herausforderungen und Durchbrüche verbessern ständig die ADO-Produkte für ein besseres Fahrerlebnis

Zurzeit ist Yvonne die Nummer Eins der Badmintonspielerinnen in Deutschland. Yvonne Li sagte: „Mein Ziel ist es, näher an die weltweit besten Badmintonspielerinnen heranzukommen, um dann mit den fünf Besten der Welt zu konkurrieren und kontinuierlich meinen Durchbruch zu schaffen, um die beste Badmintonspielerin der Welt zu werden." Yvonne Li hat sich immer darauf konzentriert, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie arbeitet hart und strebt ständig nach Perfektion. Dies führte dazu, dass sie in der Rangliste der Badminton World Federation mittlerweile einen hervorragenden 23. Platz belegt. Yvonnes unmittelbares Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris einen guten Platz zu erreichen.

Yvonne Lis Einstellung: „Herausforderung, Durchbruch und Streben nach Spitzenleistungen" passt perfekt zum ADO E-Bike.

ADO E-BIKE hat gemeinsam mit SGS das ADO E-BIKE QTL Laboratory aufgebaut. ADO konzentriert sich auf Qualität und das Streben nach einem perfekten Fahrerlebnis. Das Labor von ADO ist das erste QTL-Labor in der E-Bike-Branche, das nach internationalen Standards von SGS zertifiziert wurde.

Außerdem wurde ADO von der DEKRA zertifiziert und trägt das CE-Zeichen. Sie können sich darauf verlassen, dass die Produkte von ADP sicher und hochwertig sind.

Globale Lagerlogistik und optimierte Lieferung für ein 48-Stunden-Einkaufserlebnis

ADO bietet bereits 48-Stunden-Lieferungen in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Österreich und den Niederlanden an, und weitere Länder werden nach und nach erschlossen.

In diesem Jahr ist die ADO dem China Netzwerk Baden-Württemberg e.V. (CNBW) beigetreten, das die Interessen von Unternehmen, Kommunen, Institutionen, Universitäten, Hochschulen und anderen Organisationen bündelt. Mit Hilfe der CNBW wird ADO schneller in die deutsche Kultur und Gesellschaft integriert werden.

Die neue ADO-Generation wird bald kommen

Mit der offiziellen Ankündigung der ADO-Markenbotschafterin wird die zweite Generation von ADO-Produkten im Jahr 2023 mit fünf neuen Kollektionen erscheinen: ADO Air, ADO Jingle, ADO DECE, ADO Beast und ADO Oasis. Gleichzeitig wird die gesamte Produktserie mit den Steuersystemen ADO Smart und ADO G-drive aufgerüstet, um Leistung und Fahrerlebnis vollständig zu integrieren, modernere Produkte für verschiedene Szenarien zu schaffen und Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Nutzer:innen bei Kurzstreckenfahrten näher kommen

In Zukunft wird ADO E-Bike mit der Markenbotschafterin Yvonne Li und SGS zusammenarbeiten, um das strategische Ziel der „kohlenstoffarmen Mobilität" zu erreichen, einen gesunden und energetischen Lebensstil zu schaffen und gemeinsam ein neues Kapitel der „kohlenstoffarmen Mobilität" aufzuschlagen.

Weitere Neuigkeiten finden Sie hier: https://www.facebook.com/Adoebike

