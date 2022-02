Pylontech

Pylontechs ESS hilft Japan, seine „Beyond Zero"-Ziele zu erreichen

Shanghai (ots/PRNewswire)

Pylon Technologies Co., Ltd. (im Folgenden als „Pylontech" bezeichnet) hat vor kurzem das japanische S-Mark-Zertifikat auf der Grundlage des Prüfstandards JIS C 8715-2:2019 vom TÜV Rheinland Japan, einer maßgeblichen Zertifizierungsstelle des Landes, erhalten. Nach der 37 Ah-Energiespeicherzelle (Modell: 37PN), das den Erdbebenschutztest bestanden hat, erhielt Pylontech die japanische S-Mark-Zertifizierung für sein Force-H2-Batterie-Energiespeichersystem.

Pylontech ist seit 2016 auf dem japanischen Markt vertreten, und seine Lieferungen steigen von Jahr zu Jahr. Um der Nachfrage nach Produktsicherheitszertifizierung auf dem japanischen Markt gerecht zu werden, hat Pylontech vor einigen Jahren das Bestehen der japanischen Zertifizierungstests zu einem wichtigen Bestandteil seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit gemacht. Die LFP Einzelzelle 37 Ah (Modell: 37PN), mit japanischer JET-Zertifizierung und Zertifizierungen des TÜV Rheinland Japan, wurde in verschiedenen Pylontech-Modulen und -Batteriesystemen eingesetzt. Im Jahr 2022 will Pylontech die JET-Zertifizierung auf der Grundlage der Prüfnorm JIS C 8715-2:2019 für mehrere andere Produkte erhalten.

Mit einer vertikal integrierten Industriekette ist Pylontech eines der wenigen Unternehmen weltweit, das über unabhängige Forschungs- und Entwicklungs- sowie Fertigungskapazitäten für Kernkomponenten der Energiespeicherung wie Zellen, Module, Batteriemanagementsysteme und Energiemanagementsysteme verfügt. In den letzten zehn Jahren hat Pylontech stabile und zuverlässige Energiespeichersysteme für mehr als 350.000 Haushalte in mehr als 80 Ländern weltweit bereitgestellt, die insgesamt 3,6 GWh Kapazität liefern. Nach Angaben des in London ansässigen Informations- und Analyseunternehmens IHS Markit belegte Pylontech im Jahr 2020 weltweit den zweiten Platz bei der Auslieferung von proprietären Energiespeicherprodukten für den Hausgebrauch. Stabile Qualität und zuverlässige Leistung sind der Schlüssel zum anhaltenden Erfolg von Pylontech.

Die japanische Regierung kündigte im Oktober 2020 an, dass Japan bis 2050 kohlenstoffneutral werden wolle. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Regierungsbehörden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Haushalte zur Nutzung neuer Energiequellen zu ermutigen, und bieten darüber hinaus eine aggressive Subventionspolitik für Haushalte an, die auf Null-Energie-Häuser umbauen. Lithium-Batterie-Energiespeichersysteme sind äußerst wirtschaftlich und praktisch.

Die Maximierung des Nutzens für die Anwender und die Bereitstellung der stabilsten und zuverlässigsten Systeme ist das Prinzip, an das sich Pylontech gehalten hat. „Pylontech hat das ehrgeizige Ziel, sein Energiespeichergeschäft in Japan bis 2022 auszubauen und den Fortschritt der japanischen ‚Beyond-Zero'-Kohlenstoffinitiative zu beschleunigen", sagte Geoffrey Song, VP of International Business des Unternehmens.

