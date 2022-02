Ormco Corporation

SPARK™ CLEAR ALIGNERS NEW RELEASE 12 GIBT ÄRZTEN MEHR KONTROLLE, FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ BEI DER FALLGESTALTUNG UND BEHANDLUNGSPLANUNG

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire)

VERBESSERTE VISUALISIERUNG DER PATIENTENWURZELN, BEMERKENSWERTE KLINISCHE VERBESSERUNGEN

Die Ormco Corporation, ein weltweit führender Anbieter von kieferorthopädischen Lösungen, kündigte heute das Spark Clear Aligners Release 12 an, das branchenführende klinische Erweiterungen, Produktoptimierungen und Verbesserungen bei der Fallplanung bietet, um Ärzten mehr Flexibilität, Effizienz und Kontrolle zu ermöglichen.

Dazu gehören:

Wurzelvisualisierung unter Verwendung eingereichter CBCT-DICOM-Dateien für eine präzise Behandlungsplanung*

Zusätzliche Hinterbiss-Turbos für Prämolaren und Molaren zur Unterstützung bei klinischen Bedingungen, die eine posteriore Bissöffnung erfordern*

Größere Auswahl an Materialien mit der Verfügbarkeit von TruGEN™ oder TruGEN XR für Spark 10 und Spark 20, um eine höhere Präzision bei der Endbearbeitung zu gewährleisten*

Upgrades der Approver-Software und des Arztportals von Spark zur Optimierung von Behandlung, Planung und Praxiskommunikation*

„Die Verbesserungen in Spark Release 12 geben Kieferorthopäden mehr Gründe, Spark Clear Aligners für ihre Praxis und ihre Patienten zu wählen", sagte Eric Conley, Präsident von Spark und Digital Orthodontics. „Spark ist nachweislich leistungsfähiger als die führende Aligner-Marke und bietet gleichzeitig überlegene Klarheit und Fleckenbeständigkeit."

Die Kunden sind begeistert von dem stetigen Strom an Innovationen, der von Spark ausgeht.

„Spark Aligner übertreffen durchweg andere Aligner, die ich in der Vergangenheit verwendet habe. Die besser vorhersehbaren Zahnbewegungen von Spark führen zu weniger Verfeinerungen und kürzeren Behandlungszeiten", sagt Dr. John Warford. „Spark konzentriert sich auf die klinischen Bedürfnisse von Kieferorthopäden und führt schnell neue Innovationen ein, um Ärzten eine optimale Aligner-Erfahrung zu bieten."

Zu den Innovationen in der Fallplanung, den klinischen Erweiterungen und den Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit von Spark™ Aligners Release 12 gehören:

Wurzelvisualisierung für präzise Behandlungsplanung

82 % der Spark-Ärzte sind sich einig, dass die Wurzelvisualisierung ein Schlüsselfaktor ist, um eine vorhersagbare Zahnbewegung zu gewährleisten.1 Mit Spark Release 12 können Ärzte jetzt DICOM-Dateien an das Spark Design-Team übermitteln, um sicherzustellen, dass die in der Spark Approver Software dargestellten Wurzeln genau über den Wurzeln in den DICOM-Dateien positioniert sind. Ärzte können CBCT-Scans auch direkt von der Webseite in die Spark Approver Software importieren*. Darüber hinaus soll Spark Release 12 durch die Einführung von drei neuen CBCT-Voreinstellungen eine umfassendere Diagnose und Behandlungsplanung ermöglichen: Haut, Transparente Haut & Knochen & Weichteilgewebe.

„Spark ist das einzige klare Aligner-System, das eine echte Wurzel-Knochen-Beziehung ermöglicht. Die Arbeit in drei Dimensionen für die gesamte Anatomie wird es uns ermöglichen, die gesündeste kieferorthopädische Behandlung durchzuführen, die es je gegeben hat", sagte Dr. Bill Dischinger.

Zusätzliche klinische Erweiterungen

Vorderbiss-Turbos, die bisher nur für Molaren erhältlich waren, sind jetzt auch für Prämolaren verfügbar. Diese Funktion trägt dazu bei, die Intrusion von Molaren zu mildern, während der anteriore offene Biss, der Kreuzbiss oder andere Bedingungen, die eine Öffnung des Seitenzahngebisses erfordern, korrigiert werden. Sparks Vorderbiss-Turbos sind strengstens getestet und benötigen kein Bonding oder Kompositfüllungen.* Außerdem positionieren sich die Aufbissschienen im Laufe der Behandlung automatisch neu, um die Verbindung zwischen den Aufbissschienen und den Zähnen während der Behandlung zu verbessern.*

„Ich mag es, die Dinge einfach zu halten, und Spark hat mir geholfen, sowohl anteriore offene Bisse als auch Kreuzbisse einfach und effizient zu korrigieren, ohne zusätzliche Eingriffe über die Aligner hinaus", sagt Dr. Michael DePascale.

Produktoptimierung für Kontrolle und Flexibilität

TruGEN XR ist jetzt für die Primärfälle von Spark 10 und Spark 20 verfügbar (TruGEN XR war bisher nur für Verfeinerungsfälle verfügbar). TruGEN XR ist etwas steifer und stellt somit eine ideale Lösung für die Endbearbeitung, Veredelungen und begrenzte Etappenfälle dar.*

TruGEN und TruGEN XR haben beide eine nachhaltigere Krafterhaltung*, eine bessere Fleckenbeständigkeit* und Klarheit* sowie eine bessere Kontaktfläche mit dem Zahn als die führenden Aligner-Marken.*

„TruGEN XR ist mein Abschlussdraht in der Clear Aligner-Therapie", bemerkte Dr. Dischinger. „Bei Brackets und Drähten verwenden wir für die abschließenden Phasen der Behandlung gerne festere Drähte. Bei der Clear Aligner-Therapie hatten wir diese Möglichkeit bisher nicht. TruGEN XR, mit seinen etwas steiferen Eigenschaften, gibt mir die Kontrolle, die ich bei der Fertigstellung der kleinen Details jedes Falles suche."

Spark Approver Software und Case Portal Erweiterungen für einen effizienten Workflow

75 % der Spark-Ärzte sind der Meinung, dass die Approver-Software von Spark ein besseres Benutzererlebnis bietet, weil sie einfacher und schneller zu bedienen ist als die Software der führenden Aligner-Marke.2 Release 12 wird es für Ärzte und ihre Mitarbeiter noch einfacher machen, unsere Software und unser Fallportal zu nutzen und sich mit dem Spark-Behandlungsplanungsteam zu beraten. Die neuen Erweiterungen umfassen:*

Erfassen und private Hinweise des Arztes ansehen : Ärzte können bestimmte Ansichten des 3D-Modells in der Spark Approver Software erfassen und zusammen mit ihren Hinweisen versenden, um die Kommunikation zwischen Arzt und Designer zu erleichtern. Die Spark Approver Software ermöglicht Ärzten auch die Eingabe und Speicherung von privaten Hinweisen, die als Behandlungserinnerungen dienen und den Workflow verbessern.

: Ärzte können bestimmte Ansichten des 3D-Modells in der Spark Approver Software erfassen und zusammen mit ihren Hinweisen versenden, um die Kommunikation zwischen Arzt und Designer zu erleichtern. Die Spark Approver Software ermöglicht Ärzten auch die Eingabe und Speicherung von privaten Hinweisen, die als Behandlungserinnerungen dienen und den Workflow verbessern. Neue Unterstützung für gescannte Appliances : Die Spark Approver Software zeigt gescannte Attachments, Schaltflächen, feste Vorschüsse und Brackets an. Einmal gescannt, werden die Apparaturen in der Behandlungs-PDF angezeigt, damit Sie während des Bondings zwischen bestehenden und neuen Anhängen unterscheiden können.

: Die Spark Approver Software zeigt gescannte Attachments, Schaltflächen, feste Vorschüsse und Brackets an. Einmal gescannt, werden die Apparaturen in der Behandlungs-PDF angezeigt, damit Sie während des Bondings zwischen bestehenden und neuen Anhängen unterscheiden können. Spark Approver Software Leistungsverbesserung : Das verbesserte 3D-Modell bietet reaktionsschnellere Bewegungen und schnellere Rotation für eine nahtlosere Performance.

: Das verbesserte 3D-Modell bietet reaktionsschnellere Bewegungen und schnellere Rotation für eine nahtlosere Performance. Neu gestaltete Hilfskonsole : Dank des vereinfachten Designs können Ärzte ganz einfach verschiedene Hilfsmittel hinzufügen und die Optionen entsprechend dem gewünschten Behandlungsplan ändern.

: Dank des vereinfachten Designs können Ärzte ganz einfach verschiedene Hilfsmittel hinzufügen und die Optionen entsprechend dem gewünschten Behandlungsplan ändern. Neue Spark Approver Funktion - weist auf mögliche Probleme mit Anhängen hin: Die Spark Approver Software liefert jetzt detaillierte Informationen, wenn sie potenzielle Probleme mit Kollisionen von Anbaugeräten oder Annäherungsprobleme mit der Trimmlinie erkennt.

„Seit ich mit Spark zusammenarbeite, hat die Marke ein enormes Engagement für unseren Berufsstand gezeigt und ihr Produkt auf der Grundlage des Feedbacks und der Ziele von Kieferorthopäden ständig weiterentwickelt. Dadurch habe ich die vollständige Kontrolle über die Spark Aligner und kann sie individuell an die Bedürfnisse meiner Patienten anpassen", sagt Dr. Michael DePascale.

Weitere Informationen über das Spark Aligner-Produkt und die Software-Erweiterungen erhalten Sie unter www.ormco.com/Spark oder von Ihrem Vertriebsmitarbeiter.contact your Sales Representative. Informationen zu Spark Release 12 finden Sie hier.

Informationen zum Spark™ Clear Aligner System

Spark™ Aligner werden von Ormco™ hergestellt, einem weltweit führenden Hersteller innovativer kieferorthopädischer Produkte mit 60 Jahren Erfahrung, Forschung und Entwicklung und hohen Standards in der Produktion. Ormco hat Ärzten bei der Behandlung von mehr als 20 Millionen Patienten in mehr als 130 Ländern geholfen.

Die Spark Approver Software wurde entwickelt, um Ärzten mehr Kontrolle und Flexibilität zu geben, während die fortschrittliche Aligner-Technologie von Spark und das TruGEN™-Material für eine nachhaltigere Krafterhaltung und einen besseren Oberflächenkontakt mit dem Zahn* sorgen. Der Spark Aligner ist außerdem klarer, komfortabler* und hinterlässt weniger Flecken als die führenden Aligner-Marken* - was vielleicht der Grund dafür ist, dass 100 % der kürzlich befragten Patienten angaben, dass sie Spark Aligner einem Freund empfehlen würden.*

*Daten bei Ormco™ hinterlegt

1Basierend auf einer Umfrage unter 67 Spark-Ärzten, die 100 oder mehr Spark-Fälle genehmigt haben. Daten hinterlegt.

2Basierend auf einer Umfrage unter 61 Spark-Ärzten, die 100 oder mehr Spark-Fälle genehmigt haben. Daten hinterlegt.

Dr. Warford, Dischinger und DePascale sind bezahlte Berater für Ormco. Die in diesem Material zitierten Meinungen sind die der Ärzte. Kliniker sollten bei der Behandlung ihrer Patienten ihr eigenes Urteilsvermögen einsetzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749424/Spark_Release_12___Posterior_Bite_Turbos.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749425/Spark_Release_12_Bite_Ramps.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749426/Spark_Release_12___CBCT.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749427/Spark_Clear_Aligners_Logo.jpg

Original-Content von: Ormco Corporation, übermittelt durch news aktuell