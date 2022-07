Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG

Fuchs Schmitt Showroom-Order im Rahmen der DFD Düsseldorf Fashion Days

Aschaffenburg (ots)

Von Freitag, 22. Juli, bis Montag, 25. Juli 2022, werden alle Verkaufsgebiete von Fuchs Schmitt an den Düsseldorf Fashion Days Frühjahr/Sommer DFD 2023 vertreten sein. Im eigenen Showroom in Halle 30, in der Modehauptstadt Düsseldorf, werden die neuen FS23-Kollektionen von Fuchs Schmitt und der neuen Brand, dem Lifestyle-Konzept "The Fox", präsentiert.

"Die Düsseldorf Fashion Days bieten für uns die perfekte Kombination aus Ordergeschäft und Kommunikation mit den unterschiedlichen Akteuren der Branche", erklärt Fuchs Schmitt-Geschäftsführerin Andrea Krumme. "Wir schätzen den engen und vertrauensvollen Austausch mit unseren Kunden sehr und laden für den Samstagabend zu einem Fashion Networking-Event in unseren Showroom ein. Bei "Snacks, Drinks & Music" wollen wir die Besucher:innen mit unserer Roadshow und dem flankierenden Marketingkonzept inspirieren."

Die Lust auf Neues und der Drang nach Freiheit sind die Inspiration hinter der neuen Fuchs Schmitt Kollektion Frühjahr/Sommer 2023. So sind Jacken, Mäntel, Hosen und Hoodies sowie Accessoires entstanden, die nicht nur modisch am Puls der Zeit, sondern auch der perfekte Begleiter für moderne Abenteuer sind.

"The Fox" ist sportiv, modern und nimmt neue Lifestyle-Trends auf. Der Kern der Kollektion besteht aus neuen Silhouetten in Welded-Technologie, ungesteppten Themen und auch Flachstepp. "Ready to wear" ist auch hier ein wichtiger Punkt: das leichte Thema Ultrasonic beendet dann die Saison.

Mit dem Blick Richtung Zukunft stehen auch die neuen Kollektionen wieder im Zeichen der Nachhaltigkeit und Verantwortung. "FUTURE LOVE - We care for nature and we care for you!" Das ist bei allen Designs der treibende Gedanke.

Über Fuchs Schmitt

Fuchs Schmitt ist der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Seit über 15 Jahren findet sich der Fuchskopf als Key Visual in der Kollektion und im Markenauftritt wieder. Die Marke ist weltweit bei allen führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Konzernen sowie im E-Commerce-Bereich vertreten. Fuchs Schmitt ist seit 1967 am Markt und seit 1989 im Besitz der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG in Lingen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg.

Meet Fuchs Schmitt:

Showroom Düsseldorf: Halle 30, Raum 1.05, Derendorfer Allee 12, 40476 Düsseldorf

Fuchs Schmitt Fashion Event: Samstag, 23. Juli 2022, 18:30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter events@fuchsschmitt.de

Web: www.fuchsschmitt.de

Instagram: www.instagram.com/fuchs.schmitt/ #FuchsSchmitt #YouAre

E-Mail: youare@fuchsschmitt.de

