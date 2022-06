Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG

Fuchs Schmitt präsentiert auf der PREMIUM Berlin das Lifestyle-Konzept "The Fox"

Aschaffenburg

Von Donnerstag, 7. Juli, bis Samstag, 9. Juli 2022, zeigt Fuchs Schmitt als Aussteller auf der PREMIUM die Lifestyle-Marke "The Fox". Auf der Fachmesse, die auf dem Berliner Messegelände stattfindet, wird die neue FS23-Kollektion der Brand in exponierter Lage in Halle 12, Standnr. H12-C 01, präsentiert.

Wir haben uns bewusst dazu entschieden, mit unserem Lifestyle-Konzept "The Fox" als Aussteller auf der PREMIUM vertreten zu sein, um dieser neuen Marke eine besondere Bühne zu bereiten", erklärt Andrea Krumme, Geschäftsführerin Fuchs Schmitt. "Wir sind schon jetzt sehr gespannt auf das Feedback der Besucher:innen und freuen uns auf das Wiedersehen und den persönlichen Austausch."

Zur PREMIUM hat Fuchs Schmitt für "The Fox" einen absolut progressiven Messestand konzipiert, der die FS23-Kampagnenideen aufnimmt und beispielsweise durch eine Kletterwand in Betonoptik widerspiegelt. Mit "The Rock" in der Mitte der Fläche wird eine maximale Sichtbarkeit für die beiden Bildschirme generiert, auf denen die Filme der aktuellen Fox-Kampagne gezeigt werden. Die Besucher erwartet on top die Vorstellung der neuen Ladenbaumodule, die später auf den Flächen der Fox-Händler, insbesondere für die Zweitplatzierung und zur Aufwertung der Stammabteilungen, zum Einsatz kommen werden und ganz neue Möglichkeiten der saisonalen Produktpräsentation eröffnen.

Die Kollektion "The Fox" ist sportiv, modern und nimmt neue Lifestyle-Trends auf. Der Kern der Kollektion besteht aus neuen Silhouetten in Welded-Technologie, ungesteppten Themen und auch Flachstepp. "Ready to wear" ist ein wichtiger Punkt. Das leichte Thema Ultrasonic beendet dann die Saison. Auch bei "The Fox" spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. So kommt beispielsweise das Füllmaterial SynCloud Bio sowie ein Mischgewebe aus Baumwolle mit recyceltem Polyester für Modern Parka zum Einsatz. Sweat und Frottee spielen das Lifestyle-Thema und den ready-to-wear-Gedanken weiter. Unterstützt wird dies durch die 90er-Jahre Trends Trackpants und Oberteile in crash-Optik, wie einen Windbreaker und Trenchparka. "The Fox" bedient zwei Tonalitäten im monochromen Look. Die Hauptfarben sind hier distel, orange, gelb und creme.

Über Fuchs Schmitt

Im Bereich Damenoberbekleidung ist Fuchs Schmitt der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Seit über 15 Jahren findet sich der Fuchskopf als Key Visual in der Kollektion und im Markenauftritt wieder. Die Marke ist weltweit bei allen führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Konzernen sowie im E-Commerce-Bereich vertreten. Fuchs Schmitt ist seit 1967 am Markt und seit 1989 im Besitz der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG in Lingen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg.

Meet the Fox:

Standkoordinaten: PREMIUM ICON. Halle 12, Standnr. H12-C 01.

Web: www.fuchsschmitt.de/thefox

Instagram: @thefox.fuchsschmitt - #MeetTheFox

E-Mail: thefox@fuchsschmitt.de

