Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG

Fuchs Schmitt eröffnet mit "THE FOX" neuen Pop-up Store auf der Frankfurter Goethestrasse

Aschaffenburg (ots)

Vom 1. März bis zum 14. April 2022 ist der Outdoor-Spezialist Fuchs Schmitt mit einem Pop-up Store seines Lifestyle-Konzepts "THE FOX" auf der Goethestraße in Frankfurt, der Luxus-Einkaufsmeile für Textilien und Konsumgüter des gehobenen Bereichs, vertreten. In den Räumen in der Goethestrasse 32 präsentiert das Unternehmen auf knapp 120 qm moderne, lässige Styles der neuen Lifestyle-Marke.

"THE FOX meets Goethestrasse: Wir freuen uns sehr, dass wir dieses spannende Projekt umsetzen können", sagt Andrea Krumme, Geschäftsführerin von Fuchs Schmitt. "Möglich gemacht wurde dies durch die intensiv gelebte Partnerschaft mit dem Eigentümer der Immobilie, dem Hofgut von Hünersdorff. Wir sind sehr dankbar für die Chance, unser neues Lifestyle-Konzept in diesem Umfeld für die Dauer von sechs Wochen präsentieren zu dürfen.

Bei der aktuellen Frühjahr-Sommer 2022 Capsule "THE FOX" steht das Thema "Athleisure" mit den Trendfarben Flieder, Vanille, Mint und Off-White im Fokus. Die Lifestyle-Kollektion umfasst Hoodies und Pants aus hochwertiger Doubleface Sweatware sowie Jacken, Westen und Hybrid-Modelle mit neuartiger Welded-Technologie.

Der "THE FOX" Pop-Up Store ist ab dem 1. März bis 14. April 2022, von Montag bis Samstag, in der Zeit von 10:00 bis 19:00 Uhr, geöffnet.

Über Fuchs Schmitt

Im Bereich Damenoberbekleidung ist Fuchs Schmitt der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Seit 15 Jahren findet sich der Fuchskopf als Key Visual in der Kollektion und im Markenauftritt wieder. Die Marke ist weltweit bei allen führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Konzernen sowie im E-Commerce-Bereich vertreten. Fuchs Schmitt ist seit 1967 am Markt und seit 1989 im Besitz der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG in Lingen. Das Unternehmen beschäftigt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg.

MEET THE FOX: fuchsschmitt.de/thefox

Original-Content von: Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell