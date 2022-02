arena

arena setzt auf Geschwindigkeit mit dem Olympiasieger Kyle Chalmers

Tolentino, Italien (ots/PRNewswire)

arena freut sich bekannt zu geben, dass Kyle Chalmers, Freistil-Olympiasieger von 2016 und Silbermedaillengewinner von 2020, dem arena Elite-Team beigetreten ist. Die Zusammenarbeit des 23-jährigen Australiers mit der renommierten italienischen Marke läuft zunächst bis 2024, einschließlich der Olympischen Spiele in Paris.

„Ich bin so aufgeregt, der arena-Familie beizutreten", sagte Kyle. „Es ist ein so angesehenes Unternehmen. Ich wollte schon lange ihre Anzüge tragen und fühle mich geehrt, dass sie mich in ihrer bereits starken Gruppe von Botschaftern willkommen heißen. Ihre Produkte sind die besten in der Branche, und ich freue mich auf das nächste Kapitel. Ich weiß, dass sie mich auf die nächste Stufe bringen werden."

Wie viele australische Jugendliche hatte Kyle eine natürliche Affinität zum Sport, nicht zuletzt zum Australian Football, da sein Vater Brett professionell für den Port Adelaide Premiership Club in Südaustralien spielte, wo Kyle aufwuchs. Tatsächlich gab er erst kurz vor seinem Durchbruch 2015 die Verfolgung seiner Footballkarriere auf, um sich auf das Schwimmen zu konzentrieren.

2015 war ein Meilenstein für den Teenager, der mit seiner 48,89-Sekunden-Leistung über 100 Freistil bei den australischen Schwimmmeisterschaften begann und ihn damit zum jüngsten Schwimmer (mit 17) machte, der die 49-Sekunden-Marke bei diesem Event unterbot. Nachdem er sich für die nationale WM-Mannschaft qualifiziert hatte, gab er in Kasan sein internationales Debüt, obwohl er sich Monate zuvor bei einem Footballspiel das Handgelenk und die Bänder im Sprunggelenk gerissen hatte. Obwohl sich der Australier nicht für das Finale qualifizierte, schwamm er die drittschnellste Einzelzeit in den 4x100m Freistil-Staffelvorläufen (47,92) und erzielte eine Woche später die zweitbeste Freistil-Einzelzeit (47,86) in den 4x100m Lagen-Staffelvorläufen. Kyle gewann so seine erste internationale Medaille, als die Australier im Finale Silber holten.

Ein paar Wochen später gewann er bei den FINA-Juniorenweltmeisterschaften 2015 in Singapur 7 Medaillen bei 7 Veranstaltungen, darunter die Goldmedaillen über 50m und 100m Freistil – wobei er im letzteren einen Meisterschaftsrekord von 48,47 aufstellte – und eine persönliche Bestzeit von 47,68 in der 4x100m gemischten Lagenstaffel.

Bei seinen ersten Olympischen Spielen in Rio 2016 brach Kyle dreimal den 100m Freistil Juniorenweltrekord und schwamm im Finale sensationelle 50 Sekunden, nachdem er sich zur Halbzeit auf den siebten Platz positioniert hatte. Er überholte das sehr erfahrene Feld an Konkurrenten und schnappte sich die begehrte Goldmedaille in diesem wichtigen Event. Es war das erste Mal seit 1968, dass ein Australier den Olympischen 100m Freistiltitel gewann. Er gewann auch zwei Bronzemedaillen mit den nationalen 4x100m Freistil- und 4x100m Lagen-Staffelteams, darunter eine atemberaubende 46,72 Freistilteilzeit in letzterem, der schnellsten Einzelzeit im Feld.

Kyle verpasste die Weltmeisterschaft 2017, um sich einer Operation wegen einer als supraventrikuläre Tachykardie bekannten Herzerkrankung zu unterziehen, und kehrte im selben Jahr zum Wettkampf zurück. Bei seinen ersten Commonwealth-Spielen im Jahr 2018, die an der australischen Goldküste stattfanden, gewann er die 200m Freistil in 1:45,46, holte Silber bei den 100m Freistil und half den nationalen Herrenteam, die Staffeln mit drei Goldmedaillen zu gewinnen. Einige Monate später siegte er bei den Panpazifischen Meisterschaften in Tokio in 48,00 Sekunden über 100m Freistil und fügte seiner Medaillenbilanz bei den Herrenstaffeln zwei Silber- und eine Bronzemedaille hinzu.

Bei den Weltmeisterschaften 2019 in Gwangju, Südkorea, fügte Kyle mit dem 4x200-Freistil-Gold einen weiteren Staffeltitel hinzu, zusammen mit dem 100m-Freistil-Silber in 47,08, seiner persönlichen Bestzeit, und den Silber- und Bronze-Staffelmedaillen.

Kyles Vorbereitungen auf die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio wurden durch eine weitere Operation an seinem Herzen (seiner dritten OP) im Jahr 2019 und seiner linken Schulter im Jahr 2020 behindert, aber er kehrte in die Nationalmannschaft zurück, um seinen 100m Freistiltitel von 2016 zu verteidigen. Im Finale auf Bahn 7 schwimmend, holte er über die letzten 50m mit einer Zeit von 24,37 Sekunden – dem mit Abstand schnellsten Split im Feld – den Sieger Caeleb Dressel ein. Er sicherte sich so Silber und verbesserte seine ein Jahr zuvor in Gwangju erzielte persönliche Bestzeit. Er gewann auch zwei Bronzemedaillen als Teil des australischen 4x100m- und 4x200m-Freistil-Staffelteams, darunter eine feldbeste 46,44-Einzelzeit in der ersten Staffel.

Ein paar Monate nach den Olympischen Spielen stellte Kyle einen weiteren Meilenstein auf, einen Kurzbahn-Weltrekord von 44,84 Sekunden über 100m Freistil, der den bestehenden Rekord, der fast 13 Jahre lang bestanden hatte, um 0,1 Sekunden verbesserte. Die Vorzeichen für eine erfolgreiche Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi im November sahen gut aus, aber leider zwang eine weitere Operation an seiner Schulter – diesmal an der rechten – Kyle dazu, sich zurückzuziehen, um sicherzustellen, dass er für ein geschäftiges 2022 in guter Verfassung ist. Dazu gehören die Commonwealth Games im Juli/August in Birmingham, England.

Außerhalb des Pools geht Kyle seiner Leidenschaft für den australischen Football nach und hat ein ungewöhnliches Hobby – das Sammeln seltener Eidechsen, insbesondere Blauzungen, sowie besonders seltene Albinos mit einer rosa Zunge.

„Kyle zu arena zu holen, ist ein großer Booster für uns", sagte der stellvertretende CEO Giuseppe Musciacchio. „Mit nur 23 Jahren hat er schon so viel erreicht. Er hat eine wirklich glänzende Zukunft vor sich und wir möchten ein Teil davon sein und ihm nach besten Kräften helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Australien ist ein wichtiger Markt für uns, sowohl auf der Breitensport- als auch auf der Podiumsebene, daher wird diese neue Partnerschaft dazu dienen, unsere Beziehungen zu stärken und auf das Wachstum des Sports im ganzen Land hinzuarbeiten. Nach ein paar schwierigen Jahren ist es großartig, gute Nachrichten auf den Tisch zu bringen, während wir gemeinsam darauf hinarbeiten, die Pandemie zu überwinden, die unser Leben so durcheinandergebracht hat. In diesem Sinne sagen wir ‚Willkommen Kyle, wir freuen uns auf große Erfolge mit dir!'"

Kyle Chalmers Bio and Größte Erfolge

Geboren: 25 Juni, 1998, in Port Lincoln, Südaustralien

Stil: Freistil, Schmetterling

Trainer: Peter Bishop

Verein: Marion Swimming Club, Adelaide

2021 – XXXII Olympische Spiele, Tokio

Silber: 100m Freistil

Bronze: 4x100m Freistil, 4x200m Freistil

2019 – 18. FINA Weltmeisterschaften, Gwangju

Gold: 4x200m Freistil

Silber: 100m Freistil, 100m Gemischter Freistil

Bronze: 4x100m Freistil

2018 – Panpazifische Schwimmmeisterschaften, Tokio

Gold: 100m Freistil

Silber: 4x100m Freistil, 4x200m Freistil

Bronze: 4x100m Lagen

Commonwealth Games, Gold Coast

Gold: 200m Freistil, 4x100m Freistil, 4x200m Freistil, 4x100m Lagen

Silber: 100m Freistil

2016 – XXXI Olympische Spiele, Rio de Janeiro

Gold: 100m Freistil

Bronze: 4x100m Freistil, 4x100m Lagen

2015 – 16. FINA Weltmeisterschaften, Kasan

Silber: 4x100m Lagen

