ReNew Power gibt ein starkes Debüt bei den CDP-Ratings für Klimaschutzmaßnahmen und Transparenz

ReNew wurde für die effektive Offenlegung der Umweltauswirkungen seiner Geschäftspraktiken anerkannt

ReNew erhielt von CDP bei seiner Erstvorstellung eine „B"-Bewertung als bestes Unternehmen im Bereich rein erneuerbarer Energien in Indien aufgrund seiner koordinierten Maßnahmen in Klimafragen

ReNew Power (ReNew Energy Global PLC ), Indiens führendes IPP für erneuerbare Energien, wurde von der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation CDP (früher bekannt als Carbon Disclosure Project) für die effektive Offenlegung der Umweltauswirkungen der Geschäftstätigkeit von ReNew und für die Gewährleistung eines guten Umweltmanagements ausgezeichnet. ReNew hat für seine Maßnahmen zur Emissionsreduzierung, zur Minderung von Klimarisiken und zur Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft eine „B"-Bewertung erhalten, basierend auf Daten, die ReNew im Rahmen des CDP-Fragebogens zum Klimawandel 2022 gemeldet hat.

CDP ist eine gemeinnützige Organisation, die ein globales Offenlegungssystem für Investoren, Unternehmen, Städte und Staaten betreibt, um ihre Umweltauswirkungen zu verwalten. Weltweit haben mehr als 15.000 Unternehmen Daten an CDP gemeldet und ReNew Power gehört zu einer Elite-Gruppe von Unternehmen, die ihr Debüt mit einem starken Rating der oberen Stufe „B" gegeben haben, das über dem regionalen „C"-Durchschnitt in Asien liegt.

Vaishali Nigam Sinha , Chief Sustainability Officer, sagte: „Das CDP-Debüt von ReNew Power spiegelt unser Engagement wider, eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe zu schaffen und gleichzeitig gegenüber unseren Interessengruppen Rechenschaft abzulegen. Dies gehört zu den vielen Bemühungen von ReNew, seine Leistung im Hinblick auf die Umwelt-, Sozial-, Regierungs- und Wirtschaftsparameter zu überwachen und offenzulegen und die Messlatte für die Sicherstellung nachhaltiger Praktiken im gesamten Unternehmen höher zu legen. Unsere hervorragende, von CDP anerkannte Leistung in den Bereichen Offenlegung und Überprüfung von Emissionen, Risikomanagementprozesse und Unternehmensführung legt den Grundstein dafür, dass wir in den kommenden Jahren ein globaler Maßstab für unternehmerische Nachhaltigkeit sein werden."

ReNew ist einer der größten unabhängigen Stromerzeuger für erneuerbare Energien in Indien und weltweit. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Wind-, Solar- und Wasserkraftprojekte, um Strom an Versorgungsanbieter und Unternehmen zu liefern. Zum 30. September 2022 verfügte ReNew über ein Brutto-Gesamtportfolio von ca. 13,4 GW an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Indien, einschließlich in Betrieb genommener und zugesagter Projekte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.renewpower.in und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook Twitter und Instagram.

