Huawei fördert aktiv die Weiterentwicklung von F5G, um die Produktivität der Industrie neu zu gestalten

Auf der HUAWEI CONNECT 2022 Paris sprach Marco Giraldo, Senior Architect der West European Enterprise Optical Domain von Huawei, in seiner Grundsatzrede „F5G Evolution, Reshaping Industry Productivity" über seine Vision, dass sich F5G in erster Linie über drei neue Branchenszenarien hinweg entwickeln wird. Er informierte auch über die F5G-Praktiken für mehr industrielle Produktivität sowie über das erste vollständig optische intelligente Timing-IoT-Gateway der IKT-Branche und stellte ein brandneues Glasfaser-Vibrationsensor-Gerät für europäische Industriekunden vor. Während des Events veranstaltete Huawei auch das „Green Intelligent OptiX Network, Building New – Gen Connectivity"-Meeting, auf dem Huawei F5G-Branchenunternehmen, Analyseunternehmen, Kunden und Partner über F5G-Anwendungen und -Praktiken informierte.

F5G ist laut ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen) das Festnetz der fünften Generation. Es treibt die Entwicklung von „Fiber To The Home (FTTH)" zu „Fiber To Everywhere" voran. Dr. Frank J. Effenberger, Vice Chair von ETSI ISG F5G, erklärte, dass F5G in den Szenarien Enhanced Fixed Broadband (eFBB), Full-Fibre Connection (FFC) und Guaranteed Reliable Experience (GRE), die auf Glasfaser-Kommunikationstechnologien basieren, äußerst erfolgreich war und dass es nun in einer Reihe von Branchen eingesetzt wird, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

Jinhui Wang, Director des Optical Solutions Dept von Huawei, sagte, dass der Schwerpunkt der F5G-Entwicklung in Zukunft auf der Neugestaltung der industriellen Produktivität liegen werde, indem weiterhin neue Anwendungsszenarien erforscht werden. Huawei hat ein Green Intelligent OptiX-Netzwerk auf der Grundlage von F5G aufgebaut und mehr als 40 szenariobasierte Lösungen für Großunternehmen und Haushalte bereitgestellt.

Für IoT-Szenarien hat Huawei das weltweit erste vollständig optische intelligente Timing-IoT-Gateway, OptiXstar T823E-T, auf den Markt gebracht. Das Gateway bietet eine hohe Zuverlässigkeit, ein präzises Timing und eine intelligente Offenheit. Es ist in Umspannwerken, in Vehicle-to-Everything (V2X) und in der Fertigungsindustrie weit verbreitet.

Für die ISP-Branche stellte Huawei FTTR (Gigabit All-Optical Room)- und OTN P2MP Private Line-Lösungen bereit, um ISPs zu ermöglichen, das Serviceerlebnis für Zuhause und für Unternehmen zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Huawei hat auch das neue optische Faser-Sensorsystem OptiXsense EF3000-F50 vorgestellt, das die Faser-Sensortechnologie von der Überwachung von Öl- und Gasleitungen bis hin zum Schutz von Schlüsselbereichen erweitert, und optimal für Flughäfen, Schienenverkehr und große Campus geeignet ist.

Darüber hinaus teilten Kunden und Partner von Huawei aus der Industrie ihre Erfahrungen bezüglich F5G-Branchenpraktiken mit Huawei.

Pedro Abad, CEO von Asteo Red Neutra, erklärte: „Huawei bietet uns seit Beginn unseres Asteo-Projekts erstklassige Heimnetzwerke im FTTH-Bereich an. In Zukunft werden wir die Zusammenarbeit weiter vertiefen und gemeinsam das Upgrade von Heimbreitband von Gigabit auf 10G fördern."

Jinhui Wang: „Huawei wird sich weiterhin dafür einsetzen, F5G in verschiedene Branchen einzuführen, eine sichere, zuverlässige, umweltfreundliche und effiziente Netzwerkinfrastruktur für die digitale Transformation von Branchen bereitzustellen und mehr Kunden erstklassige Dienstleistungen anzubieten."

