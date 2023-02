Keymed

Keymed und Lepu Biopharma geben gemeinsam eine globale Exklusivlizenzvereinbarung mit AstraZeneca für CMG901 bekannt

Chengdu, China

Keymed Biosciences Inc. („Keymed") (Börsennummer: 02162 HK) und Lepu Biopharma Co., Ltd, (Börsennummer: 02157.HK) geben heute gemeinsam eine globale exklusive Lizenzvereinbarung mit AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) für CMG901, ein potenzielles erstklassiges Claudin 18.2 Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), bekannt. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird AstraZeneca für die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von CMG901 weltweit verantwortlich sein.

CMG901 befindet sich derzeit in einer klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von Claudin 18.2-positiven soliden Tumoren. Vorläufige Ergebnisse der Phase-1-Studie zeigten, dass CMG901 ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil sowie eine vielversprechende Wirksamkeit gegen Tumore über die getesteten Dosen aufweist.

Finanzielle Erwägungen

Im Rahmen der Vereinbarung erhält KYM Biosciences, das von Keymed und Lepu Biopharma gegründete Joint Venture, bei Abschluss der Transaktion eine Vorauszahlung in Höhe von 63 Millionen US-Dollar und weitere Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der Erreichung bestimmter Entwicklungs- und Umsatzziele von bis zu 1,1 Milliarden US-Doller sowie abgestufte Lizenzeinnahmen im unteren zweistelligen Bereich. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Dr. med. Bo Chen, Chief Executive Officer von Keymed und Board Chairman von KYM, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit AstraZeneca, einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen, das bei der Entwicklung und Vermarktung neuartiger Krebstherapien führend ist. Dies ist nicht nur eine Anerkennung von CMG901, einem potenziellen erstklassigen Claudin 18.2 ADC, sondern auch der internen Entdeckungs- und Entwicklungsfähigkeiten von Keymed. Der globale Geltungsbereich dieser Vereinbarung hat das Potenzial, dass Patienten in China und auf der ganzen Welt davon profitieren können".

Puja Sapra, Senior Vice President, Biologics Engineering & Oncology Targeted Delivery, Oncology R&D, AstraZeneca, sagte: „Wir freuen uns über die Gelegenheit, die Entwicklung von CMG901, einem potenziellen neuen Medikament für Patienten mit Claudin18.2-exprimierendem Krebs zu beschleunigen. CMG901 stärkt unsere wachsende Pipeline von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und unterstützt unser Ziel, Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern und die Ergebnisse für Patienten mit Magen-Darm-Krebs zu verbessern".

INFORMATIONEN ZU CMG901

CMG901 ist ein neuartiges rekombinantes humanisiertes monoklonales Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das auf Claudin 18.2 abzielt. Das CMG901 besteht aus einem monoklonalen Antikörper gegen Claudin 18.2, einem durch Protease abbaubaren Linker und einem zytotoxischen kleinen Molekül Monomethylauristatin E (MMAE). CMG901 wurde zur Behandlung von soliden Tumoren entwickelt, die das Zelloberflächenprotein Claudin 18.2 exprimieren, einschließlich Magenkrebs. CMG901 ist Eigentum von KYM Biosciences Inc. (KYM), einem Joint Venture, das von Tochtergesellschaften von Keymed Biosciences (70 % im Besitz von KYM) und Lepu Biopharma (30 % im Besitz von KYM) gegründet wurde.

Informationen zu Keymed Biosciences Inc

Keymed Biosciences Inc. (Börsennummer: 02162 HK) konzentriert sich auf den dringenden ungedeckten klinischen Bedarf und hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige, erschwingliche und innovative Behandlungen für Patienten in China und Übersee anzubieten. Keymed wurde von medizinischen und wissenschaftlichen Experten weltbekannter Universitäten gegründet, die über große Erfahrung bei der Umsetzung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften in der Kommerzialisierung im In- und Ausland verfügen. Zum Kern des Führungsteams gehören die Erfinder der ersten PD-1-Antikörper-Medikamente, die in den Vereinigten Staaten und in China entwickelt und zugelassen wurden. Keymed entwickelt Antikörper mit First-in-class und Best-in-class therapeutischem Potenzial und hat eine breit gefächerte Produktpipeline in den Bereichen Krebs- und Autoimmunerkrankungen aufgebaut. Die Forschungs- und Entwicklungspipeline umfasst mehr als 30 selbst entwickelte neuartige Medikamente der Klasse I, von denen sich bereits 9 in klinischen Studien befinden. Das Unternehmen wurde am 8. Juli 2021 am Main Board der Hong Kong Stock Exchange notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.Keymedbio.com.

