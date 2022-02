Der Shisha-Verband

Neuer Verband macht sich stark für sauberen Shisha-Markt

Berlin (ots)

Der "Bundesverband Wasserpfeifentabak e.V." stellt sich neu auf und beschließt weitreichenden Verhaltenskodex

Klares Bekenntnis zu gesetzeskonformen Geschäftsstandards und gegen illegalen Handel

Verbandsgeschäftsführer Folke Rega: "Meilenstein auf dem Weg zur Selbstregulierung der Branche und zu legalen Geschäftsstandards"

Der neu formierte "Bundesverband Wasserpfeifentabak e.V." (bisher "Verband Deutscher Wasserpfeifentabak-Manufakturen und Händler e.V.), zu dem mehr als 30 Hersteller, Importeure, Markeninhaber und Händler von Wasserpfeifentabak gehören, hat auf seiner Mitgliederversammlung ein umfangreiches Maßnahmenprogramm zur Selbstregulierung der Shisha-Branche beschlossen. In diesem Rahmen wurde insbesondere ein neuer Verhaltenskodex verabschiedet, mit dem sich die Mitgliedsunternehmen auf gemeinsame und verbindliche Standards in Bezug auf die Produktion und Abgabe von Wasserpfeifen- Tabak, den Jugendschutz sowie zur Bekämpfung von illegalem Handel verpflichten.

Folke Rega, Geschäftsführer des Bundesverbands Wasserpfeifentabak e.V., kommentiert diesen Schritt mit den Worten: "Als Interessenverband der deutschen Shisha-Branche setzen wir uns mit großem Nachdruck für einen gesetzeskonformen und transparenten Handel mit Wasserpfeifentabak ein. Unser neuer Verhaltenskodex ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Selbstregulierung der Branche sowie zu gemeinsamen legalen Geschäftsstandards." Rega weiter: "Wir setzen mit diesem Verhaltenskodex ein klares Signal: Wir machen uns stark für einem sauberen und verantwortungsbewussten Shisha-Markt und lehnen jede Form von Schwarzmarkt entschieden ab."

An die Politik gerichtet, formuliert Rega einen klaren Appell: "Unser Ziel ist es, die Branche durch konsequente Selbstregulierung zu reformieren und zugleich die öffentliche Wahrnehmung der Shisha-Branche positiv zu verändern. Umgekehrt erwarten wir aber auch von Politik und Behörden, dass die Shisha-Branche nicht länger kriminalisiert und vorverurteilt wird, sondern mit den gleichen Maßstäben gemessen wird wie andere Bereiche der Gastronomie und der Genussmittelindustrie."

In Deutschland konsumieren schätzungsweise mehrere Millionen Menschen gelegentlich Shisha, rund 15% der 18-25-jährigen Erwachsenen geben an, in den letzten 30 Tagen mindestens einmal Wasserpfeife geraucht zu haben (Quelle: BZgA).

Über den Bundesverband Wasserpfeifentabak e.V.

Der Bundesverband Wasserpfeifentabak e.V. vertritt die Interessen von mehr als 30 Herstellern, Importeuren, Markeninhabern und Händlern von Wasserpfeifentabak in Deutschland. Der Verband setzt sich für eine gesetzeskonforme und transparente Produktion, Vermarktung und Abgabe von Wasserpfeifen-Tabak sowie für eine einheitliche Regulierung von Shisha-Bars ein. Ziel des Verbands ist es, in Öffentlichkeit und Politik das Bewusstsein für das Kulturgut Shisha und seinen Beitrag für das soziale Zusammenleben zu stärken und im Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern verbindliche Standards für den legalen und verantwortungsvollen Verkauf von Wasserpfeifentabak zu etablieren.

*Umbenennung erst nach Eintragung in das Vereinsregister wirksam.

Original-Content von: Der Shisha-Verband, übermittelt durch news aktuell