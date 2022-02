Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.

Queclink stellt Netzwerklösungen zur Anbindung aller IoT-Geräte vor

Shanghai (ots/PRNewswire)

Queclink (Stock: 300590. SZ), ein weltweit führender Anbieter von IoT-Geräten und -Technologien, gibt heute die Einführung seiner Netzwerklösungen bekannt, die Kunden und Partnern helfen, für eine sichere und zuverlässige Konnektivität und damit für neue Möglichkeiten zu sorgen.

Laut Statista wird sich die weltweite Zahl der vernetzten IoT-Geräte von 8,74 Milliarden im Jahr 2020 auf mehr als 25,4 Milliarden aktive Endpunkte im Jahr 2030 verdreifachen. Jedes Objekt kann virtuell in der Welt des IoT verbunden werden.

Die Netzwerklösungen von Queclink eignen sich für eine Reihe von Anwendungsfällen wie die industrielle Automatisierung – intelligente Fabrik, Energie, intelligenter Transport und Einzelhandel. Sie arbeiten auch für verschiedene „Smart-City-Lösungen". Dazu gehören beispielsweise Straßenlaternenüberwachung, öffentliche Sicherheit, Unternehmensnetzwerke und Remote-Site-Konnektivität. Die Serie an Wireless-Routern kombiniert Hochgeschwindigkeits-Mobilfunkverbindungen, industrielle Schnittstellen und das einzigartige Know-how von Queclink im Bereich IoT-Telematik.

„Die Nachfrage steigt weltweit. Es ist an der Zeit, unsere Netzwerklösungen bereitzustellen, mit denen stabile und private Mobilfunkverbindungen für das IoT möglich sind", so Edwin Peng, Senior Vice President von Queclink. „Diese Art von Konnektivität ist in einer datenintensiven Umgebung einfach bereitzustellen. Wir waren proaktiv im IoT, das wirklich die „Industrie 4.0" initiiert hat und dessen Kern darin besteht, Big Data für das Management heikler Daten zu nutzen. Die Automobilindustrie ist hier ein typischer Vorreiter."

Eines der führenden Automobilunternehmen in China hat das Programm zur digitalen Transformation der Fabrik aktualisiert und sich kürzlich für die Industrie-Router-Serie von Queclink entschieden, um den ersten Testbereich zu stärken. Mit einem sicheren und zuverlässigen Netzwerk ist es möglich, zahlreiche Daten zu sammeln, Edge-Computing durchzuführen, Daten lokal und privat zu analysieren und zu speichern und entsprechend datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Die bereits serienmäßig erhältlichen WR100- und WR200-Serien sind beide 4G-LTE-Wireless-Industrierouter. Queclink hat die WR300-Serie (5G-Version) in den chinesischen Markt investiert und wird die Migration von 4G zu 5G genau verfolgen und die WR300-Serie auch im Ausland vermarkten.

Informationen zu Queclink

Unter dem Motto „Driving Smarter IoT" ist Queclink seit 2009 im Geschäft.

Queclink ist ein reiner IoT-Hardware-Designer und -Hersteller, der mit vielen bekannten Industrie- und Verbraucherunternehmen zusammenarbeitet, um innovative IoT-Lösungen auf den Markt zu bringen. Die Kunden des Unternehmens sind in den Geschäftsbereichen Transport, Asset und Mobility, in der intelligenten Vernetzung und in der Landwirtschaft tätig. Queclink hat bereits 42 Millionen IoT-Produkte in über 140 Länder geliefert und inspiriert seine Kunden weltweit zur Ausweitung ihrer datengesteuerten Lösungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website, LinkedIn, YouTube, Facebook oder Kontakt sales@queclink.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1747789/image1.jpg

Original-Content von: Queclink Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell