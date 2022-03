Mars GmbH

Das EXTRA® für ein strahlendes Lächeln

Ein schönes Lächeln kommt überall gut an. Es erleichtert soziale Kontakte, bringt gute Laune in jeden Tag. Dabei kann jedes Lächeln auf seine Art strahlend sein. Weiße, saubere Zähne wirken wie ein Verstärker für unser Selbstbewusstsein. Je öfter wir sie beim Lächeln zeigen, desto glücklicher machen wir uns selbst - und andere. Allerdings können Farbstoffe in Getränken, Genuss- und Lebensmitteln das natürliche Zahnweiß trüben. Neben Verursachern wie Kaffee, Tee, Rotwein und Nikotin lagern sich auch die Pigmente von Gewürzen, dunklem Obst und Gemüse auf dem Zahnschmelz ab und können selbst dem schönsten Weiß mit der Zeit das Strahlen nehmen. Hier kann der neue Extra® Professional White Himbeere Granatapfel helfen - er begeistert mit köstlichen Fruchtaromen und hilft ganz nebenbei, das natürliche Weiß der Zähne zu bewahren. Der zuckerfreie Kaugummi mit Mikrogranulaten kann Teil der idealen Routine sein - neben einer professionellen Zahnreinigung und nach jedem Essen und Trinken, zur Unterstützung der täglichen Zahnpflege. Denn das Kauen regt den Speichelfluss deutlich an und verstärkt nicht nur die remineralisierende Wirkung des Speichels, sondern reduziert auch Stück für Stück oberflächliche Ablagerungen und Verfärbungen. Auch der Neuzugang in der Extra White-Familie - EXTRA® Professional White Himbeere Granatapfel - ist zuckerfrei. Erhältlich ist der erfrischend-fruchtige Kaugummi ab März - im praktischen Einzelpack mit 10 Dragees für 0,99 EUR (UVP) und in der Dose mit 50 Dragees für 2,99 EUR (UVP). Extra® Professional White Himbeere Granatapfel für ein fruchtig, frisches Lächeln - LASS DEIN LÄCHELN STRAHLEN - #SHINEEXTRABRIGHT!

