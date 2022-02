Glenmark Pharmaceuticals Ltd

Glenmark schließt mit AstraZeneca eine Vereinbarung über die Vermarktung seines Produkts Pulmicort Respules® in Kolumbien

Bogota, Kolumbien (ots/PRNewswire)

- Gemäß dieser Vereinbarung bleibt AstraZeneca der Inhaber der Zulassung für Pulmicort Respules® und wird das Medikament herstellen. Glenmark wird das Produkt in Kolumbien vermarkten.

- Diese Partnerschaft wird den kontinuierlichen und verbesserten Zugang zu dieser lebenswichtigen Therapie gewährleisten und somit den Asthmapatienten in Kolumbien die dringend benötigte therapeutische Hilfe bringen

Glenmark Pharmaceuticals, ein innovationsorientiertes, globales Pharmaunternehmen, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Glenmark Pharmaceuticals Colombia S.A.S. und AstraZeneca Colombia S.A.S. eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von AstraZenecas Medikament Pulmicort Respules® geschlossen haben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung bleibt AstraZeneca Inhaber der Zulassung für Pulmicort Respules® und ist für die Herstellung und Lieferung des Medikaments verantwortlich. Glenmark wird für die Vermarktung von Pulmicort Respules® auf dem kolumbianischen Markt verantwortlich sein.

Marco Cerato, Executive Vice President und Global Head - Business Development, Glenmark Pharmaceuticals, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit AstraZeneca und die Sicherstellung eines kontinuierlichen und verbesserten Zugangs zu Pulmicort Respules®, einer qualitativ hochwertigen und unverzichtbaren Therapie für kolumbianische Patienten, die an Bronchialasthma leiden. Es wird uns auch dabei helfen, unseren wichtigsten Therapiebereich, die Atemwegsmedizin, in der Region zu stärken."

Das derzeitige Atemwegsportfolio von Glenmark in Lateinamerika umfasst Glemont L (Montelukast + Levocetorizin), Glencet; Levocetirizin, Furomet (Mometason NS), Complebrez (Formoterol + Budesonid) und Sibet (Salmeterol + Fluticason). Die Partnerschaft zwischen Glenmark und AstraZeneca wird den kontinuierlichen und verbesserten Zugang zu dieser wichtigen Therapie sicherstellen und so den Asthmapatienten in Kolumbien die dringend benötigte therapeutische Hilfe bringen.

Informationen zu Glenmark Pharmaceuticals Ltd

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) ist ein globales, innovationsorientiertes Pharmaunternehmen, das in den Bereichen Spezialitäten, Generika und OTC-Geschäft tätig ist. Glenmark konzentriert sich weltweit auf die folgenden Haupttherapiebereiche: Atemwegserkrankungen, Dermatologie und Onkologie. Das Unternehmen verfügt über 10 erstklassige Produktionsstätten auf 4 Kontinenten und ist in über 80 Ländern vertreten. Es wurde in die Liste der 50 weltweit führenden Unternehmen für Generika und Biosimilars aufgenommen (Top 50 Company Rankings, 2020, von Informa's Generics Bulletin). Das Unternehmen wurde das vierte Jahr in Folge in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) in der Kategorie Schwellenländer aufgenommen, zuletzt im Jahr 2021. Der DJSI ist einer der weltweit angesehensten und anerkanntesten Nachhaltigkeits-Benchmarks, in den nur die Unternehmen aufgenommen werden, die in Bezug auf die unternehmerische Nachhaltigkeit in den einzelnen Branchen am besten abschneiden. Weitere Informationen finden Sie unter www.glenmarkpharma.com

Informationen zu AstraZeneca

AstraZeneca (LSE: AZN) (STO: AZN) (NASDAQ: AZN) ist ein globales, wissenschaftlich geführtes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren & Stoffwechsel sowie Atemwege & Immunologie, konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in mehr als 100 Ländern tätig, und ihre innovativen Arzneimittel werden von Millionen von Patienten weltweit eingesetzt. Bitte besuchen Sie astrazeneca.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @AstraZeneca.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Udaykumar Murthy

Deputy General Manager, Corporate Communications

+91 9960377617 | corpcomm@glenmarkpharma.com

Matprom-Code: CO-7320

Vorbereitungsdatum: Januar 2022

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an die untenstehende Telefonnummer AstraZeneca Colombia SAS, Cra 7 # 71-21, Torre A, Piso 19, Tel.: 3257200

Logo: http://mma.prnewswire.com/media/451507/PRNE_Glenmark_Logo.jpg

Original-Content von: Glenmark Pharmaceuticals Ltd, übermittelt durch news aktuell