Hi-Tech-Industrieentwicklungszone von Chengdu: Einrichtung eines 60-Milliarden-RMB-Industriefonds, herzliche Einladung an professionelle institutionelle Investoren zur Zusammenarbeit

Am 8. Februar fand in der Hi-Tech-Industrieentwicklungszone von Chengdu eine Konferenz zur Verbesserung des Geschäftsumfelds statt, auf der klargestellt wurde, dass der Industriefonds in Höhe von 60 Mrd. RMB noch in diesem Jahr eingerichtet wird. Darüber hinaus sollen die „Partner" der industriellen Entwicklung aus den verschiedensten Bereichen zusammengebracht und professionelle institutionelle Investoren zu Kapitalkooperationen eingeladen werden.

Im Jahr 2022 wird die Hi-Tech-Industrieentwicklungszone von Chengdu mindestens 18 Milliarden RMB investieren, die Beteiligung durch Sozialkapital lenken und den Industrieinvestitionsfonds von mindestens 60 Milliarden RMB einrichten. 40 % werden in die elektronische Informationsindustrie investiert, 20 % in die biotechnologische und pharmazeutische Industrie, 20 % in die neue Wirtschaftsindustrie und 20 % in andere Branchen wie moderne Dienstleistungsindustrie und Zukunftsbranchen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Hardcore-Technologie und auf fortgeschrittenen Fertigungsprojekten.

Der „Angel Mother Fund" wird mit einer Anfangsinvestition von 1,5 Mrd. RMB eingerichtet, und hervorragende institutionelle Investoren in der Frühphase und institutionelle Investoren für Unternehmertum sind herzlich eingeladen, gemeinsam den „Angel Sub-Fonds" zu gründen, der eine Angel-Investmentfondsgruppe mit einem Volumen von über 3 Mrd. RMB bildet. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung hervorragender Start-up-Technologieunternehmen und der Unterstützung von Wissenschaftlern und Unternehmern bei der Kommerzialisierung und Industrialisierung der wissenschaftlichen und technologischen Innovationsleistungen.

In den nächsten fünf Jahren wird die Hi-Tech-Industrieentwicklungszone von Chengdu Industriefonds in Höhe von insgesamt 300 Mrd. RMB durch staatliche Finanzierung und Nutzung von Sozialkapital auflegen, einschließlich des „Angel Mother Fund" im Wert von 10 Mrd. RMB. Ziel ist es, das Full-Life-Circle-Investitions- und Finanzierungsdienstleistungssystem von der Angel-Investition bis zur Suche nach Finanzierung durch Notierung an der Börse für das Unternehmenswachstum anzupassen.

Darüber hinaus wird die Hi-Tech-Industrieentwicklungszone von Chengdu in Bezug auf die Talentausbildung und -förderung auch die speziellen Unterstützungsrichtlinien für führende Fachkräfte veröffentlichen und Sonderfonds im Wert von 2 Mrd. RMB einrichten, um die dringend gebrauchten gut ausgebildeten Fachkräfte für wissenschaftliche und technologische Innovation und Innovation in der Branche so schnell wie möglich einzustellen. Nach der Auswahl erhalten zwei Arten von Kandidaten bis zu 20 Mio. RMB, d. h. eine Talentsubvention von bis zu 5 Mio. RMB/Jahr für den Zeitraum von 3 Jahren und eine Umzugsbeihilfe von bis zu 5 Mio. RMB oder eine Expertenwohnung. Außerdem werden die führenden Talentteams für wissenschaftliche und technologische Innovation für Projekt-F&E und Leistungstransformation in der Hi-Tech-Industrieentwicklungszone von Chengdu unterstützt. Sie werden nach Prüfung mit Mitteln in Höhe von höchstens 100 Mio. RMB unterstützt.

Als erste chinesische autonome Demonstrationszone für Innovation und erstklassiger High-Tech-Pilotpark in Westchina hält die Hi-Tech-Industrieentwicklungszone von Chengdu stabil ihre Position in der ersten Matrix unter 169 chinesischen High-Tech-Zonen in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftskraft. Der Grad der Unternehmenszusammenstellung steht ganz oben in der Region, und es sind insgesamt mehr als 700.000 Fachkräfte hier tätig.

