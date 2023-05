Campari Group

Campari würdigt Mailand mit der Einführung einer neuen Flasche, die von seiner Heimat inspiriert ist

Mailand (ots/PRNewswire)

Nach zehn Jahren kündigt Campari die evolutionäre Neugestaltung seiner Flasche an, die von Mailand, der Geburtsstadt des Aperitif-Rituals, inspiriert ist und ein innovatives und zeitloses Design aufweist.

Zu diesem Anlass wird Campari am 4. und 5. Mai die Mailänder Skyline mit einem noch nie dagewesenen Schauspiel von beleuchteten Drohnen erhellen, die über den Parco Sempione fliegen.

Mit dieser Veranstaltung unterstützt Campari die Stadt Mailand bei der Wiedereröffnung und Renovierung des Nuovo Cinema Orchidea mit dem Ziel, eines der wichtigsten kulturellen Wahrzeichen der Stadt wiederzubeleben.

Campari feiert die Verbundenheit, die seit jeher zwischen der Marke und ihrer Heimatstadt Mailand besteht, mit der Einführung des neuen Campari-Flaschendesigns, das von einer gemeinsamen Geschichte inspiriert ist, die im Jahr 1860 begann. Zu diesem Anlass wird am Donnerstag, dem 4. Mai, und Freitag, dem 5. Mai, eine noch nie dagewesene Drohnenvorführung den Mailänder Himmel mit dem unverwechselbaren Campari-Rot erhellen. Diese besondere Hommage wird zeigen, dass die Geschichte der Marke und Geschichte von Milano eng miteinander verbunden sind und von demselben innovativen und bahnbrechenden Geist getragen werden, der sie im Laufe der Zeit zu Stilikonen gemacht hat.

Tatsächlich hat die Campari-Flasche seit ihrer Entstehung ihre Form verändert und sich mit der Stadt weiterentwickelt, indem sie sich ständig von ihr inspirieren ließ. Der neue, wieder einmal von Mailand inspirierte Flakon spiegelt die elegante, minimalistische Mode und das zeitgemäße Design wider, für das die Stadt bekannt ist – es ist eine visuelle Hommage an die Stadt, die Leichtigkeit und dezente Eleganz kombiniert, genau wie Milano selbst. Die Richtung der Linien in Verbindung mit einem modernen und direkten Schnitt symbolisiert die Reise des Aperitif-Rituals von Milano in den Rest der Welt und lenkt das Auge auf den Namen der Stadt in der Mitte der Flasche. Darüber hinaus reflektieren die dynamische Bewegung und die zusammenlaufenden Linien die Vitalität und die Transformation im Verlauf der Zeit, die Mailand und Campari von der Vergangenheit bis in die Zukunft mit einem innovativen und zukunftsorientierten Ansatz durchlaufen haben und durchlaufen werden.

Zur Markteinführung der neuen Flasche wird Campari am 4. und 5. Mai die größte Drohnenvorführung aller Zeiten in Europa ausrichten und die Skyline der Stadt beleuchten, insbesondere den Sempione Park, den man von der ganzen Stadt aus sehen wird. Die Vorführung wird 12 Minuten dauern und sie wird die legendären Symbole Mailands durch eine spektakuläre Lichtshow zum Leben erwecken. „Mit dieser Veranstaltung und der Präsentation der neuen Campari-Flasche wollten wir Mailand, seinem Einfallreichtum und seiner Begeisterungsfähigkeit huldigen, Eigenschaften, die diese Stadt tief mit dem Geist unserer Marke verbinden", erklärt Julka Villa, Global Head of Marketing bei Campari. „Wir werden nicht nur den Himmel über Mailand durch ein unglaubliches Spektakel rot erleuchtet sehen, sondern wir leisten damit auch einen konkreten Beitrag, indem wir in ein kulturelles Projekt investieren, das die Stadt weiter bereichern und die Kunst der Filmemacher unterstützen wird, die schon immer die Seele von Campari verkörpert haben."

Die harmonische Verbindung zweier Ikonen, Campari und Mailand, dauert seit mehr als 160 Jahren an, ein Zeichen dafür, dass die Marke die Stadt als die perfekte Verbündete empfunden hat: eine Kombination aus modernen und historischen, klassischen und bahnbrechenden, unternehmerischen und unterhaltsamen Elementen, die das Wesen von Campari widerspiegeln. Mailand bietet kreativen Seelen der vielfältigsten Facetten eine Heimat, von der Welt des Designs bis hin zu Kunst und Kino. Und genau in der letztgenannten Kunstform kommt die Liebe von Campari für die Stadt voll zur Geltung, durch die Unterstützung der Stadt Mailand und das Wiedereröffnungsprojekt des historischen Kinos Cinema Orchidea auf der Via Piazza Terraggio, wenige Meter von der Basilika von Sant'Ambrogio entfernt. Nach mehr als 60 Jahren Betriebszeit und endgültiger Schließung im Jahr 2009 wird es wieder zu einem wichtigen Zentrum für audiovisuelle und kulturelle Zwecke in der Region werden. Campari, das sich bisher immer für Film als Kommunikationsmittel entschieden hat, um die Essenz der Marke und ihrer roten Leidenschaft auszudrücken, engagiert sich für die Einrichtung neuer Projekte mit hoher sozialer Wirkung, zusätzlich zur Unterstützung der bereits bestehenden Projekte.

Die Verbindung der Marke mit der Stadt wird auch durch die spezielle Cocktail-Liste der Camparino in Galleria gefeiert, dem berühmten Mailänder Veranstaltungsort, der 1915 von Davide Campari gegründet wurde, mit Blick auf die Piazza Duomo, eine Ikone und Symbol des Mailänder Aperitifs par excellence.

INFORMATIONEN ZU CAMPARI

Campari, die legendäre, unvergessliche italienische rote Spirituose, die das Herz einiger der berühmtesten Cocktails der Welt darstellt. Campari wurde in Mailand von 1860 Gaspare Campari gegründet und von seinem Sohn Davide in Pionierarbeit geführt, der etwas so Besonderes und Revolutionäres kreierte, dass sein Geheimrezept seitdem nicht verändert wurde. Der einzigartige und mehrschichtige Geschmack von Campari ist das Ergebnis der Infusion von Kräutern, aromatischen Pflanzen und Früchten in Alkohol und Wasser. Campari ist nicht nur einzigartig und unverwechselbar, sondern auch äußerst vielseitig und eröffnet grenzenlose und unerwartete Möglichkeiten. Als Quelle leidenschaftlicher Inspiration seit seiner Erschaffung durch das kreative Genie seiner Gründer hat Campari Künstler aus verschiedenen Bereichen und die besten Barkeeper der Welt stimuliert, Ihre Instinkte einzusetzen, Ihre Leidenschaften zu entfalten und grenzenlose Kreationen zu erstellen.

Informationen zur Campari Group

Die Campari Group ist ein großer Akteur in der globalen Spirituosenbranche mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, die globale, regionale und lokale Prioritäten abdecken. Zu den globalen Prioritäten, dem Hauptfokus der Gruppe, gehören Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey und Grand Marnier. Die Gruppe wurde im Jahr 1860 gegründet und ist heute der sechstgrößte Akteur in der Premium-Spirituosenbranche. Die Marke verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und wird in über 190 Ländern auf der ganzen Welt gehandelt. Sie hält führende Positionen in Europa sowie Nord- und Südamerika. Die Wachstumsstrategie der Campari Group zielt darauf ab, durch selektive Übernahmen von Marken und Unternehmen ein organisches Wachstum durch starken Markenaufbau und externes Wachstum zu kombinieren. Die Campari Group hat ihren Hauptsitz in Mailand, Italien, besitzt weltweit 22 Werke und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetzwerk in 22 Ländern. Die Campari Group beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.camparigroup.com/en Bitte genießen Sie unsere Markenprodukte verantwortungsbewusst.

INFORMATIONEN ZU CAMPARINO

Camparino in Galleria ist die legendäre Bar, die im Jahr 1915 von Davide Campari im Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand eröffnet wurde. Die Bar wurde gegenüber Caffè Campari eröffnet, dem Unternehmen, das von Gaspare Campari – dem Vater von Davide und dem Schöpfer des bitteren Likörs – 1867 eröffnet wurde. Die Bar war ein sofortiger Erfolg bei den Einwohnern von Mailand, wurde zu einem Synonym für die Aperitif-Tradition der Stadt und feierte 2015 ihr 100-jähriges Jubiläum. Nach einer baulichen Renovierung öffnet die Bar im Herbst 2019 wieder für die Öffentlichkeit mit einer erneuerten Identität und einem Angebot an Speisen und Getränken, das ihren Status als eines der einflussreichsten Etablissements der Welt für Liebhaber von Mixology und gastronomischer Innovation festigen soll.

