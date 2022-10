Yarooms

YAROOMS, ein SaaS-Unternehmen, das Software für das Arbeitsplatzmanagement anbietet, erhält in seiner ersten Investitionsrunde 2 Millionen Euro

Yarooms, ein SaaS-Unternehmen, das führende Lösungen für die Arbeitsplatzgestaltung anbietet, hat sich eine Finanzierung in Höhe von 2 Millionen Euro gesichert, um eine neue Marktchance zu nutzen und das Wachstum zu beschleunigen. GapMinder ist Hauptinvestor mit 1,6 Millionen Euro und SeedBlink ist ebenfalls ein Investor.

Yarooms ist ein rumänisches Technologieunternehmen, das 2010 von Dragos Badea, Emil Muhtu und Marcel Preda gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Software für die Verwaltung von Arbeitsplätzen, wie z. B. Lösungen für die Buchung von Schreibtischen und Besprechungsräumen, für die Planung hybrider Arbeitsformen, für digitale Beschilderung und für die Besucherverwaltung.

Yarooms beliefert Unternehmen in mehr als 50 Ländern, einige der wichtigsten Märkte sind die USA, Kanada, Italien und das Vereinigte Königreich. Das Unternehmen hat Kunden aus verschiedenen Branchen, wie Finanzinstitute, Regierungsbehörden oder Bildungseinrichtungen. Einige der Kunden sind die Columbia University, Dedalus, National Health Service, AAA, Dr. Martens, Cerved und Robalino.

„Um in der modernen Welt erfolgreich zu sein, müssen Arbeitsplätze mehr denn je den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Eine starke Kultur der Zusammenarbeit, Flexibilität und Autonomie der Mitarbeiter – Yarooms hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, diese Werte zu fördern und ihren Mitarbeitern Freiheit zu geben. Wir sind agil und verstehen unsere Branche sehr gut – das hat es uns ermöglicht, innovativ zu sein und Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden helfen, selbst in schwierigen Zeiten wie der Covid-Pandemie innovative Mitarbeitererfahrungen zu schaffen. Während wir neu identifizierte Marktchancen verfolgen, wollen wir das Wachstum durch die Erweiterung des Teams und seines Know-hows beschleunigen.", sagte Dragoș Badea, CEO und Mitbegründer von Yarooms.

„ Wir sind zuversichtlich, dass hybrides Arbeiten die neue Normalität in Bezug auf die Nutzung des Büros ist, da sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer die Vorteile dieser neuen Form der Zusammenarbeit erkannt haben. Yarooms ist in diesem neuen Markt mit einem gut durchdachten Produkt, das durch einen First-Mover-Vorteil verdoppelt wird, und einem fantastischen Team mit hohen Umsetzungsfähigkeiten, gut positioniert. Wir freuen uns, YAROOMS dabei zu unterstützen, seine neue Ausrichtung mit Leben zu erfüllen und die Zukunft moderner Arbeitsplätze auf der ganzen Welt zu gestalten ", so Cosmin Ochișor, Partner bei GapMinder.

„Wir freuen uns, Yarooms als Teil unseres Portfolios finanzierter Unternehmen begrüßen zu dürfen und diese Gelegenheit mit unserer Gemeinschaft europäischer Investoren zu teilen! Wenn man sich die Ergebnisse von Yarooms ansieht, hat das Gründerteam bewiesen, dass es sowohl belastbar als auch ehrgeizig ist, und ihre Lösung hat bewiesen, dass sie großartige Ergebnisse für ein bisher eigenständiges Unternehmen liefert", so Andrei Dudoiu, Managing Partner bei SeedBlink.

