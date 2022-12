INFINIX MOBILITY

Infinix stellt das ZERO 5G-Smartphone 2023 mit verbesserter Leistung und Speicherkapazität vor

Infinix präsentiert das neue 5G-ZERO-Smartphone mit starken Leistungen der nächsten Generation und massiven Speichererweiterungen für nur 239 USD.

Infinix hat heute das ZERO-5G-Smartphone 2023 mit starken Leistungsupgrades und enormen Speicherkapazitäten angekündigt. Das neue Smartphone ist in seinem Preissegment führend und verfügt über einen MediaTek Dimensity 1080 5G Power-Monster-Prozessor-Chipsatz und viel Speicherplatz mit 256 GB und bis zu 13 GB RAM für ununterbrochene Nutzung und Spielerlebnisse.

„Infinix bietet einen neuen Wert für Smartphones, der bahnbrechende Erfahrungen mit den erweiterten Funktionen verbindet, die Verbraucher am meisten brauchen, und das alles zu einem erschwinglichen Preis", erklärt Manfred Hong, Senior Product Director von Infinix. „Vollgepackt mit beeindruckenden Leistungs- und Speicherkapazitäten, effizienter Akkulaufzeit, einem schönen geschwungenen Design, glattem Display und hochauflösenden Kameras legt das neue ZERO-5G 2023 den Verbrauchern eine außergewöhnliche Leistung in die Hände."

Erleben Sie Geschwindigkeiten der Zukunft

Das ZERO-5G 2023 ermöglicht es Benutzern, neue Dimensionen der Geschwindigkeit und Leistungsstärke zu erschließen. Es ist eines der ersten Telefone auf dem Markt, das den Chipsatz Dimensity 1080 6nm 5G von MediaTek verwendet. Die Octa-Core-CPU der Dimensity 1080 verfügt über zwei Arm-Cortex-A78-Prozessoren, die mit bis zu 2,6 GHz getaktet sind und für außergewöhnliche Leistung, schnelle App-Reaktionen und ein flüssiges Spielerlebnis sorgen. Mit einem Leistungsupgrade von 10 % und einem CPU-Upgrade von 8 % im Vergleich zum Vorgängermodell [1] bietet dieses Smartphone entscheidende Verbesserungen und erhöhte Zuverlässigkeit bei den Funktionen, die für den Benutzer am wichtigsten sind. Ob beim Herunterladen von Dateien, Surfen, Streaming oder Spielen – die nötige Geschwindigkeit wird stets mit höherer Effizienz erreicht. Dies ist der intelligenten Zuweisung von Netzwerken und dem intelligenten 5G-Modus zu verdanken, der automatisch für einen geringeren Stromverbrauch sorgt, indem er mit umliegenden 4G-Netzwerken und WLAN aggregiert und dadurch die Netzwerkbandbreite erhöht.

Das ZERO-5G 2023 bietet reichlich Speicherplatz mit bis zu 13 GB RAM (8 GB plus 5 GB erweiterter RAM) und RAM-to-ROM-Integration, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht und die Leistung beschleunigt. Diese Kombination bietet ein Maximum an Speicherplatz zu einem erschwinglichen Preis.

Führendes Display-Design – Intelligente Immersion

Das ZERO-5G 2023 verfügt über ein beeindruckendes 6,78-Zoll-FHD-Display mit kräftiger Farbdarstellung und einer maximalen Beleuchtungsstärke von 500 nits. Eine Abtastrate von 240 Hz und eine superflüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgen für eine dynamische Darstellung, indem sie je nach Szenario intelligent umgeschaltet werden – perfekt für Hardcore-Gameplay. Die Benutzer können die Vorteile der unterschiedlichen Bildwiederholfrequenzen (60 Hz, 120 Hz und Auto-Switch-Bildwiederholfrequenz) nutzen und extrem flüssig zwischen Zoomen und Browsen wechseln. Benutzer können den Stromverbrauch ihres Bildschirms reduzieren, indem sie zwischen den Optionen für die Bildwiederholfrequenz umschalten, je nachdem, auf welche Aktivität sie sich konzentrieren, sodass der Akku länger hält. Der Auto-Switch-Bildwiederholfrequenz-Modus übernimmt diese Aufgabe für den Benutzer. Egal, ob er im Internet surft oder seine Lieblingsfotos heranzoomt, das Smartphone wechselt intelligent zwischen den Bildwiederholfrequenzen, je nachdem, was er gerade macht.

Mit seinem ausgewogenen Uni-Curve-Design ist das ZERO-5G 2023 ein auffälliges Smartphone mit flüssiger Grafik für das ultimative Erlebnis. Das klassische Uni-Curve-Design ist von der vorherigen ZERO-5G-Generation inspiriert und unterstreicht die Hommage der neuen Geräte an die Klassiker. Das Infinix-Designteam ließ sich von den durchgängigen Standards der G2-Kurve inspirieren, die auf Luxussportwagen basieren. Indem sie dem schlichten, schlanken Rahmen und den geometrischen Linien Eleganz verleiht, wird die Rationalität der Technologie durch die einzigartige geschwungene Form zum Leben erweckt.

Die schönsten Momente des Lebens festhalten

Infinix hat das ZERO-5G 2023 mit einer 50MP KI-Kamera, einer 2MP-Tiefenkamera und einer 2MP-Mikrokamera ausgestattet. Darüber hinaus sorgen die Farbverbesserungsfunktionen für lebendige, hochwertige Fotos, egal ob Benutzer Landschaften, Gebäude oder Porträts fotografieren. Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sind für das ZERO-5G 2023 kein Problem, denn der Super-Nachtmodus und der Nachtfilter sorgen für scharfe Bilder, bei denen auch nachts Details erhalten bleiben – mit Filtern für jede Gelegenheit. Zusätzlich zu den Standbildern bietet das Smartphone auch einen Filmmodus, der die Videobearbeitung einfacher und effizienter macht, sodass Benutzer im Handumdrehen professionelle Filmaufnahmen erstellen können. Mit der automatischen Motiverkennung erzeugt das ZERO-5G 2023 automatisch sattere Farben für die Aufnahme von Porträts oder Landschaften mit mehr Farbe und Lebendigkeit. Das ZERO-5G 2023 nutzt die 960 fps Zeitlupentechnologie, um professionelle Geschwindigkeitsverringerungen für interessante Videoaufnahmen zu erzielen. Mit der ZERO-5G 2023 Sky-Remap-Bearbeitungsfunktion können Benutzer mit wenigen Klicks einen diesigen Tag in einen blauen Himmel verwandeln.

Zusätzliche Kernmerkmale

5000-mAh-Akku: Ein 5.000-MmAh-Akku mit 33 W sicherer Schnellladetechnologie sorgt für eine lange Nutzungsdauer.

Ein 5.000-MmAh-Akku mit 33 W sicherer Schnellladetechnologie sorgt für eine lange Nutzungsdauer. XOS 12: Das ZERO-5G-2023 präsentiert eine brandneue Benutzeroberfläche, die kreative Konzepte mit einfachem Design und einfacher Bedienung umsetzt.

Das ZERO-5G-2023 präsentiert eine brandneue Benutzeroberfläche, die kreative Konzepte mit einfachem Design und einfacher Bedienung umsetzt. Erdal Engine 3.0: Mit seiner intelligenten Netzwerkzuweisung nutzt das ZERO-5G 2023 die Intelligenz der Erdal Engine 3.0, um in Umgebungen mit schwachem Signal die aktiven Anwendungen in den Vordergrund zu rücken und so Überlastungen in begrenzten Netzwerken zu vermeiden.

Mit seiner intelligenten Netzwerkzuweisung nutzt das ZERO-5G 2023 die Intelligenz der Erdal Engine 3.0, um in Umgebungen mit schwachem Signal die aktiven Anwendungen in den Vordergrund zu rücken und so Überlastungen in begrenzten Netzwerken zu vermeiden. Zertifiziertes Hi-Res-Audio: Ein außergewöhnliches Klangerlebnis, das durch die professionelle Hi-Res-Zertifizierung bestätigt wird, da das ZERO-5G 2023 die spezifischen Leistungsparameter für Lautsprecher und Kopfhörer erfüllt.

Ein außergewöhnliches Klangerlebnis, das durch die professionelle Hi-Res-Zertifizierung bestätigt wird, da das ZERO-5G 2023 die spezifischen Leistungsparameter für Lautsprecher und Kopfhörer erfüllt. KI-Galerie: Die neue Version von KI-Gallery ist vollständig anpassbar und bietet eine Optimierung der Erfahrung und eine Aktualisierung des Bild-Algorithmus.

Preise und Verfügbarkeit

Das ZERO-5G 2023 kostet etwa 239 USD und ist in den Farben Pearly White, Coral Orange und Submariner Black erhältlich. Preise und Verfügbarkeit für das ZERO-5G 2023 variieren je nach Region.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-5g-2023

Informationen zu Infinix:

Infinix Mobility ist eine aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. Infinix zielt mit seiner erstklassigen Technologie auf die Jugend von heute ab und stellt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte her, die Benutzern auf der ganzen Welt neueste Technologien zu einem vernünftigen Preis bieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: http://www.infinixmobility.com/

[1] Bei allen Daten handelt es sich um theoretische Werte, die von den internen Infinix-Labors durch Tests unter speziellen Prüfanforderungen ermittelt wurden. Die tatsächlichen Daten können aufgrund von Unterschieden bei einzelnen Produkten, Softwareversionen, Anwendungsbedingungen und Umweltfaktoren variieren.

