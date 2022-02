Parascript, LLC

Parascript geht Partnerschaft mit Datamatics TruCap+ ein, um angesichts der steigenden Nachfrage nach Automatisierung eine benutzerfreundliche intelligente Dokumentenverarbeitung anzubieten

Longmont, Colorado (ots/PRNewswire)

Parascript, das seit über 25 Jahren leistungsstarke Automatisierungslösungen anbietet und jährlich mehr als 100 Milliarden Dokumente verarbeitet, gab heute seine Partnerschaft mit Datamatics bekannt, um angesichts der steigenden Nachfrage nach Automatisierung eine zugängliche, präzise Dokumentenerkennung anzubieten. Datamatics ist ein globales Unternehmen für intelligente Automatisierungsprodukte, digitale Lösungen, Technologie und BPM, das intelligente Lösungen für datengesteuerte Unternehmen anbietet, um die Produktivität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Im Rahmen der Technologiepartnerschaft wird Parascript SignatureXpert SDK mit Datamatics TruCap+ IDP kombiniert, um in der IDP-Software TruCap+ erweiterte Funktionen für den automatischen Unterschriftenabgleich anzubieten. Datamatics TruCap+ ist eine KI-fähige IDP-Lösung, die einen Template-Free-Ansatz bietet, um die Einrichtungszeit und den Aufwand für die Erstellung und Pflege von Vorlagen für jeden Dokumententyp und jede Version deutlich zu reduzieren. Datamatics TruCap+ ist eine weltweit führende IDP-Lösung und wird in der Everest Group Peak Matrix für IDP-Technologieanbieter 2021 als „Star Performer and Major Contender" ausgezeichnet.

„Die Partnerschaft mit Datamatics bedeutet uns sehr viel, weil die Werte des Unternehmens so eng mit unseren übereinstimmen", so Alain Navarro, Vertriebsdirektor für EMEA und Lateinamerika bei Parascript. „Um einen vollständigen und klaren Überblick über den gesamten Ablauf zu erhalten, müssen Unternehmen das Papieraufkommen minimieren und Prozesse eng mit ihren Systemanwendungen integrieren. Die Automatisierung durch die Integration der Unterschriftenprüfung in eine Betrugserkennungsanwendung schafft die Grundlage für eine vollständige und klare Transparenz."

„Durch den Einsatz modernster Technologie vermeidet die SignatureXpert-Software durch die Automatisierung des Überprüfungs-, Vergleichs- und Genehmigungsprozesses auch Fehler, die üblicherweise mit verwickelten Betrugsfällen verbunden sind. Wenn das Team zwar hart, aber ineffizient arbeitet, bringt der Einsatz von Technologie allein keine Produktivitätssteigerung", so Alain. „Durch die Kombination von Datamatics TruCap+ Software und SignatureXpert SDK liefern wir robuste, skalierbare Lösungen mit einem guten Return on Investment. Datamatics ist einer der wenigen Anbieter in unserem Markt, der seinen Kunden eine globale Abdeckung bieten kann. Darüber hinaus leben sie von Innovation und Leidenschaft und haben sich über viele Jahre hinweg einen guten Ruf erworben."

Mitul Mehta, SVP und Chief Marketing Officer bei Datamatics, sagte über die Partnerschaft: „Verschiedene Prozesse erfordern den Abgleich von Unterschriften, der derzeit manuell durchgeführt wird, insbesondere im Banken-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor." Er fügte hinzu: „Parascript SignatureXpert arbeitet nahtlos mit TruCap+ zusammen. Mit der verbesserten Funktion für den automatischen Unterschriftenabgleich können unsere Kunden ihre Prozesse weiter automatisieren, die Durchlaufzeiten erhöhen und den Durchsatz steigern."

Parascript SignatureXpert ermöglicht die automatisierte Prüfung von Unterschriften, die von einem beliebigen Dokument erfasst werden, wodurch die Notwendigkeit einer visuellen Prüfung minimiert und ein hohes Maß an Genauigkeit erreicht wird. SignatureXpert ermöglicht die Überprüfung von Unterschriften, indem es sie mit Referenzunterschriften vergleicht, die bei der Einrichtung eines Kontos, bei der Wählerregistrierung oder bei jedem anderen Ereignis, das die Erfassung von validierten Unterschriften ermöglicht, gesammelt wurden. Parascript bietet ein Höchstmaß an Genauigkeit für jede Anwendung, die Unterschriften authentifizieren muss. Unternehmen, die bei der Bearbeitung von Schecks, bei der Kreditvergabe, bei der Briefwahl oder bei anderen Anwendungen, die eine Unterschrift erfordern, auf die Authentifizierung von Unterschriften angewiesen sind, wissen, wie wichtig Genauigkeit ist, wenn es darum geht, Unterschriftenbetrug aufzudecken. Parascript SignatureXpert bietet den höchsten Grad an Genauigkeit für Anwendungen.

Informationen zu Datamatics

Datamatics, ein globales Unternehmen für digitale Lösungen, Technologie und BPM, bietet intelligente Lösungen für datengesteuerte Unternehmen, um die Produktivität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Mit einem umfassenden digitalen Ansatz umfasst das Datamatics-Portfolio Informationstechnologie-Services, Geschäftsprozessmanagement, Engineering-Services und Big Data & Analytics, die alle durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Es verfügt über etablierte Produkte in den Bereichen Robotic Process Automation (RPA), Intelligent Document Processing (IDP), Business Intelligence (BI) und Automatic Fare Collection (AFC). Datamatics bedient weltweit Kunden aus den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Fertigung, internationale Organisationen sowie Medien und Verlagswesen. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten vertreten, mit wichtigen Lieferzentren in den USA, Indien und den Philippinen. Besuchen Sie Datamatics.

Informationen zu Parascript

Parascript verkauft nicht einfach nur Software, sondern tatsächliche, nachprüfbare Ergebnisse, mit denen Unternehmen jährlich über 1 Milliarde US-Dollar einsparen. Kunden entscheiden sich für Parascript, wenn sie mithilfe angewandter KI eine optimierte Datenerfassungslösung mit einem Höchstmaß an zuverlässiger Automatisierung erreichen wollen. Parascript verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Anwendung von KI zur Lösung komplexer Probleme und automatisiert dokumentenorientierte Prozesse, die jedes Jahr über 100 Milliarden Dokumente umfassen. Wir haben die Postindustrie, kommerzielle Poststellen, staatliche Wahlen, den Zahlungsverkehr und Hunderte von anderen Prozessen automatisiert. Besuchen Sie Parascript.

Original-Content von: Parascript, LLC, übermittelt durch news aktuell