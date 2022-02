RENDITE RESIDENZ Vertriebs GmbH

Marco Ellermann: Sicher und sozial investieren mit Pflegeimmobilien

Private Anleger stehen vor vielen Fragen. Wo kann ich mein Geld anlegen, um stabile Einnahmen zu erzielen? Und wie steht es mit Immobilien, ist der Markt sicher? Marco Ellermann vermittelt privaten Investoren eine sichere Rendite und ein gutes Gewissen - mit Pflegeimmobilien.

Der Wunsch, sein Geld gewinnbringend anzulegen und auch im Alter davon gut leben zu können, besteht bei allen Menschen. Dabei stellen altbewährte Wege, wie beispielsweise das klassische Sparbuch oder eine Lebensversicherung, schon lange nicht mehr das Mittel der Wahl dar. Denn bekannterweise bleibt bei derart niedrigen Zinsen und einer steigenden Inflation nicht viel von dem angesparten Geld übrig. Eine echte Alternative stellen nach wie vor Immobilien dar, vorausgesetzt, man entscheidet sich für die richtigen Objekte. Welche das sind, weiß Marco Ellermann von der Rendite Residenz Vertriebs GmbH. Mit seinem Team bietet er einen Weg, der immer mehr Anleger überzeugt. Fokussiert hat er sich auf das Investment in Pflegeimmobilien.

Denn der demografische Wandel führt dazu, dass Menschen allgemein ein höheres Lebensalter erreichen. Was positiv ist, bedeutet gleichzeitig auch große Veränderungen. Jedes Jahr werden mehr Plätze in Seniorenresidenzen gebraucht, vom betreuten Wohnen für fitte und aktive Rentner bis zum Platz im Pflegeheim. Pflegeimmobilien sind demnach extrem wichtig für die gesamte Gesellschaft. Alle Menschen können irgendwann in die Situation geraten, auf Hilfe angewiesen zu sein. Trotzdem ist privaten Investoren kaum bekannt, dass der wachsende Bedarf an Seniorenresidenzen auch eine gute Möglichkeit der Kapitalanlage darstellt. Marco Ellermann hat die Lücke erkannt und hilft Privatpersonen, ihr Kapital in Pflegeimmobilien anzulegen, denn dieses Modell birgt Vorteile für alle Seiten.

"Ich möchte keine Luxusimmobilien vermitteln, ich möchte Menschen helfen!"

Der Experte für Kapitalanlagen und Premium-Immobilien begeistert Menschen im Gespräch immer wieder mit seiner sympathischen Ausstrahlung, am Ende überzeugen aber die handfesten Fakten. "Viele Menschen wissen gar nicht, dass man in Pflegeimmobilien investieren kann. Jeder hat schon davon gehört, dass Immobilien eine sichere Wertanlage sind, aber die praktischen Sorgen lassen dann doch viele zurückschrecken. Wenn ich über die Vorteile der Investition in eine Pflegeimmobilie aufkläre, sind viele überrascht, wie einfach es sein kann, sorglos eine sichere Rendite zu erzielen und gleichzeitig einen relevanten Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten!"

Aber wo genau liegen die Vorteile für die privaten Investoren? Marco Ellermann und die Rendite Residenz Vertriebs GmbH kennen die Sorgen der Menschen, die gern in eine Immobilie investieren würden. Was ist, wenn ich keinen zuverlässigen Mieter finde? Was ist mit der Instandhaltung, der Wartung und Verwaltung meiner Immobilie? Werde ich Leerstände überbrücken müssen? Diese Sorgen sind berechtigt, denn viele Vermieter haben viel Aufwand, aber wenig Rendite. "Bei einer Pflegewohnung ist der Bewohner nicht der Mieter. Mieter sind bei Pflegeimmobilien Institutionen wie Diakonie oder Caritas. Diese Einrichtungen schließen mit den Eigentümern der Pflegeimmobilien Verträge, mit jahrzehntelangen Laufzeiten ab und kümmern sich um alles", erklärt Marco Ellermann. Die Investition in Pflegeimmobilien hat aber noch viele weitere Vorteile.

Sicherheit mit einer stabilen Rendite

Marco Ellermann und die Rendite Residenz Vertriebs GmbH setzen für das eigene Unternehmen und natürlich für ihre Kunden auf langfristige Sicherheit. "Geld zu investieren, entspringt immer dem natürlichen Sicherheitsbedürfnis des Menschen", weiß der Experte zu berichten. Ganz besonders, wenn es um die Altersvorsorge geht, wollen viele nicht in Aktien oder ähnliche "abenteuerliche" Anlagemodelle investieren. Von Finanzmärkten und Börsen abhängig zu sein, bringt auch Unsicherheit mit sich. Trotzdem suchen viele private Anleger nach Investitionsmöglichkeiten, die rentabler sind als Lebensversicherungen oder Rente. Das hat Marco Ellermann auf die Idee gebracht, Pflegewohnungen an private Investoren zu vermitteln.

"Lange Zeit galt es als ein Vorrecht von Institutionen, in Pflegeimmobilien zu investieren und auch die Rendite einzustreichen. Inzwischen hat der Markt sich aber für private Investoren geöffnet, wovon wirklich alle Seiten profitieren. Pflegeeinrichtungen bekommen Investoren, um wichtige Projekte zu realisieren, die privaten Investoren bekommen eine Rendite von 3 bis 4 Prozent. Hinzu kommt, dass der Eigentümer einer Pflegewohnung auch ins Grundbuch eingetragen wird. Das kann ein Immobilienfonds natürlich nicht bieten", erklärt Marco Ellermann, der mit Leib und Seele in seiner Tätigkeit aufgeht.

Ethisch investieren: Das geht auch direkt vor der Haustür!

Für Anleger wird das eigene soziale Gewissen immer wichtiger. Viele Investitionen dagegen werden immer undurchsichtiger. Wer mit gutem Gewissen sein Kapital investieren will, steht dadurch vor vielen Fragen. Finanziere ich Produkte und Projekte, die ich selbst fragwürdig finde, wenn ich in eine Unternehmensgruppe investiere? Auch für Marco Ellermann und sein Team von der Rendite Residenz Vertriebs GmbH macht es einen großen Unterschied, wie Gewinne erwirtschaftet werden: "Wir sind stolz darauf, in einem Bereich zu arbeiten, der von gesellschaftlicher Relevanz ist!"

Durch den Service der Rendite Residenz haben private Investoren nicht nur die Möglichkeit, eine stabile Rendite zu erzielen, die durch Mietanpassungen vor der Inflation geschützt ist. Sie bekommen vor allem die Möglichkeit, ihr Kapital sinnvoll anzulegen und einen wichtigen sozialen Beitrag zu leisten.

