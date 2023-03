Mathis Fit Life GmbH

Effektive Gewichtsabnahme trotz Büroarbeit: Simon Mathis teilt 5 bewährte Methoden

Als Geschäftsführer der Mathis FitLife GmbH, die er zusammen mit seinem Geschäftspartner Malcolm Kessler leitet, bietet Simon Mathis ein personalisiertes Schritt-für-Schritt-System zur Unterstützung von Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften bei der effektiven und nachhaltigen Verbesserung ihrer Fitness, Gesundheit und Körperzusammensetzung. In diesem Ratgeber verrät er, wie das trotz stressigem Bürojob funktioniert - und stellt die 5 effektivsten Methoden hierfür vor.

Mittlerweile üben etwa 50 Prozent der Deutschen ihren Beruf überwiegend im Sitzen aus. Dies steht allerdings im Widerspruch zur Natur des menschlichen Körpers, der evolutionär betrachtet auf ein aktives Jäger- und Sammlerleben ausgelegt ist. Im modernen Alltag sieht es jedoch anders aus: Schon auf dem Weg zur Arbeit sitzen wir im Auto, Bus oder Zug. Im Büro verbringen wir dann oft acht bis zwölf Stunden im Sitzen, gefolgt von einem müden und erschöpften Gefühl nach Feierabend, das uns dazu verleitet, es uns auf dem Sofa gemütlich zu machen. "Erfahrungsgemäß sind abends bei den meisten Berufstätigen weder Zeit noch Energie vorhanden, um Sport zu treiben oder eine gesunde Mahlzeit zu kochen", erklärt Simon Mathis, Geschäftsführer der Mathis FitLife GmbH. "Die gute Nachricht ist aber: Mit der richtigen Herangehensweise kann man sich auch im stressigen Büroalltag dauerhaft fit halten." So sammelte Simon Mathis in den vergangenen Jahren wertvolle Erkenntnisse darüber, wie auch Menschen mit zeitintensiven und zugleich bewegungsarmen Tätigkeiten ihr Wunschgewicht erreichen - dabei konnte er bis heute bereits mehr als 600 Selbstständige und Führungskräfte unterstützen.

Tipp 1: Kleine Schritte, große Wirkung - Bewegung in den Alltag integrieren

Menschen, die aufgrund von Zeitmangel nach der Arbeit keinen Sport treiben können oder wollen, profitieren besonders davon, mehr Schritte in ihren Alltag zu integrieren, ohne dass dies einen zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Eine Möglichkeit hierfür ist beispielsweise das Spazierengehen während eines Telefongesprächs, bei dem man keine PC-Arbeit leisten muss. Auch in der Mittagspause lassen sich auf die gleiche Weise einige Schritte zurücklegen. Dadurch integriert man nicht nur mehr Bewegung in den Alltag, sondern bekommt auch regelmäßig frische Luft und einen klaren Kopf. Wer diese Strategie befolgt, kann in einer Woche genauso viele Kalorien verbrennen wie jemand, der zweimal in der Woche intensiv Sport treibt.

Tipp 2: Morgens keinen Hunger? Verzicht aufs Frühstück kann sogar vorteilhaft sein

In den Medien wird häufig betont, dass ein ausgewogenes Frühstück wichtig ist, um Energie für den Tag zu haben. Doch manche Menschen verspüren morgens keinen Hunger und benötigen daher auch kein Frühstück. Für sie ist es nicht notwendig, sich zum Essen zu zwingen. Nicht zu frühstücken, kann sogar von Vorteil sein. Schließlich können die gesparten Kalorien so in die verbleibenden Mahlzeiten des Tages investiert werden.

Tipp 3: Heißhunger ade - gesunde Snacks fürs Büro

Wenn man langfristig und gesund abnehmen möchte, ist Heißhunger der größte Feind. Der Hunger auf Süßes, Fettiges und Ungesundes kann rationalen Gedanken entgegenstehen. Es ist daher von großer Bedeutung, diesem Heißhunger von Beginn an entgegenzuwirken, indem man regelmäßig genug isst. Eine wirksame Methode ist, gesunde Snacks im Büro oder dem Auto zu haben: Obst, hochwertige Proteinriegel und Nüsse sind dafür besonders geeignet.

Tipp 4: Ausreichend Flüssigkeitszufuhr für mehr Energie und Leistungsfähigkeit

Da der menschliche Körper zu mehr als 70 Prozent aus Wasser besteht, ist es essenziell, immer ausreichend zu trinken. Ob beim Sport oder am Arbeitsplatz - Wasser ist unerlässlich, um den Körper leistungsfähig zu halten, da sowohl das Gehirn als auch die Muskeln Wasser benötigen, um effizient zu arbeiten. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr hat dabei nicht nur mehr Energie und Leistungsfähigkeit bei der Arbeit zur Folge, sondern vermittelt auch ein Sättigungsgefühl. Darüber hinaus verbrennen wir dadurch etwas mehr Kalorien, was wiederum bei der Gewichtsabnahme hilfreich ist.

Tipp 5: Stress vermeiden und sich bekochen lassen

Es wird oft behauptet, dass selbst gekochte Mahlzeiten ein Muss sind, um beim Abnehmen erfolgreich zu sein. Viele Abnehm-Coaches empfehlen sogar, eine halbe Stunde früher aufzustehen, um eine Tupperdose mit gesundem Essen zu füllen. Doch für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte ist dieser Ratschlag oft unpraktisch und kaum umsetzbar. Tatsächlich ist es vollkommen in Ordnung, sein Essen im Restaurant oder beim Lieferservice zu bestellen - solange man weiß, welche Lebensmittel zum Abnehmen geeignet sind. Dagegen ist es nicht unbedingt notwendig, alles selbst zu kochen, da dies im schlimmsten Fall zu unnötigem Stress führen kann, der den Abnehmerfolg mindert.

