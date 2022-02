Harpe Bioherbicide Solutions

HARPE BIOHERBICIDE SOLUTIONS SICHERT FINANZIERUNGSRUNDE ÜBER 3 MIO. USD

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire)

US-Botschafter Kip E. Tom wird Mitglied des Verwaltungsrats

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., ein Agrartechnologieunternehmen für das vorkommerzielle Stadium, das sich auf die Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizidlösungen spezialisiert hat, gab heute bekannt, eine Finanzierung in Höhe von mehr als 3 Millionen USD abgeschlossen zu haben. Die Finanzierung wurde von Alexandria Venture Investments und iSelect Fund Management mit einer Folgeinvestition von AgriTech Capital und der Unterstützung von Angel-Investoren aus der Agrarindustrie geleitet.

Die Finanzierung stellt Harpe Bioherbicide Solutions die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um die Forschung und Entwicklung weiter voranzutreiben und sein Portfolio an geistigem Eigentum zu stärken, das auf einer Reihe von pflanzlichen herbiziden Wirkstoffen aufgebaut ist.

Durch die breitbandige Kontrolle von Laub- und Grassamen oder Unkräutern wird die Plattform der Harpe-Produkte neue Möglichkeiten für die ökologische Landwirtschaft durch eine Reihe von rein natürlichen Herbizidformulierungen für Vor-, Nach- und Sikkationsanwendungsmuster bieten. Darüber hinaus wird eine Reihe von maßgeschneiderten Harpe-Formulierungen für Vor- und Tankmischungen die Kontrolle besonders widerstandsfähiger Unkräuter verbessern, einschließlich solcher, die gegen gängige synthetische Chemikalien resistent sind, wodurch die Reduzierung, der Austausch und die Synergie synthetischen Herbiziden, die in Reihen- und Spezialkulturen, kommerziellen und Verbrauchermärkten verwendet werden.

„Es besteht ein riesiger Bedarf an neuen, nachhaltigeren Herbizid-Alternativen. Dies wird durch die große Zahl synthetischer Herbizide angeheizt, die mit zunehmenden Unkrautresistenzen konfrontiert sind, und wird durch den Mangel an Produkten mit neuen Wirkungsweisen verstärkt, die die Bedürfnisse von Erzeugern und Verbrauchern erfüllen können", erklärte Chief Executive Officer Bill Buckner. „Die Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft steht, reichen weit über die Felder hinaus, und die Verbraucher fordern mehr Transparenz in der Nahrungsmittelproduktion. Darüber hinaus beschränken die Leitungsgremien weiterhin den Einsatz synthetischer Pestizide und erhöhen gleichzeitig den Druck auf die Landwirte, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu erzeugen, ohne den Boden, die Wasserläufe und die Umwelt zu beeinträchtigen."

Dank neuer Standorte und Wirkungsweisen wird Harpe Bioherbicid Solutions nicht nur eine führende Rolle auf dem Markt für Bioherbizide einnehmen, sondern die entwickelten Produkte werden auch die breitere, 27 Milliarden USD schwere Industrie an konventionellen Herbiziden beeinflussen.1 Die Produkte von Harpe Bioherbicide dienen sowohl der Unkrautprävention als auch der Bekämpfung und können allein oder in Kombination mit synthetischen chemischen Herbiziden verwendet werden, um besonders resistente und widerstandsfähige Unkräuter abzutöten. Dies ermöglicht eine geringere Schädigung des Bodens und der Umgebung bei gleichzeitiger sicherer Steigerung der Ernteerträge. Der weltweite Markt für Biopestizide wird bis 2027 voraussichtlich 10,63 Milliarden USD erreichen, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach organischen Lebensmitteln, die Eliminierung synthetischer chemischer Alternativen und die Intensivierung der Bemühungen von Regierungen und der Industrie zur Verwendung nachhaltigerer Produkte.2

Gleichzeitig gab das Unternehmen auch bekannt, dass der ehemalige US-Botschafter Kip E. Tom Mitglied des Verwaltungsrats wird, dem Bill Buckner, Dr. Chad Brommer, Daniel Pepitone und Aidan Connolly als Vorsitzender angehören.

Botschafter Kip E. Tom war Botschafter der Vereinigten Staaten bei den Agenturen der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft (2019-2021) mit den Schwerpunkten Ernährungssicherheit, Politik und Handel weltweit. Derzeit ist Botschafter Tom geschäftsführendes Mitglied von Tom Farms LLC und Präsident von CereServ Incorporated und geschäftsführendes Gründungsmitglied von GlobalAG LLC. Neben seiner Tätigkeit im Bereich Agrobusiness in Indiana in den vergangenen 46 Jahren war Botschafter Tom auch als Berater für die Pflanzenproduktion verschiedener Unternehmen in Argentinien, Brasilien und Chile tätig.

„Als Landwirt und als Botschafter, der sich aktiv für die Verbesserung der nachhaltigen Lebensmittelproduktion einsetzt, ist Harpe Bioherbicide Solutions bereit, die Erwartungen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Landwirtschaft durch Technologie zu übertreffen", so Botschafter Tom. „Mit dem Bestreben, die Branche zu verändern, wird Harpe Bioherbicide Solutions nicht nur bessere Produkte, sondern auch einen völlig neuen Ansatz für die Innovation natürlicher Herbizide liefern, von dem die weltweite Nahrungsmittelversorgung, insbesondere in Schwellenländern, stark profitiert."

Im Rahmen der Finanzierung wird Dr. Blake Stevens, Vice President of Science & Technology bei Alexandria Real Estate Equities, Inc. und Alexandria Venture Investments und Leiter von Alexandria LaunchLabs – AgTech, zusammen mit Craig Herron, geschäftsführender Leiter von iSelect Fund, dem Vorstand als Beobachter beitreten.

„Wir haben einen großartigen Vorstand und ein weltbekanntes Wissenschaftsberatungsteam. Die Beteiligung dieser neuen Mitglieder zeugt von der Qualität des Teams von Harpe Bioherbicide Solutions und seiner Technologie", betonte Buckner. „Jede Ergänzung zu unserem Führungsteam fügt ein weiteres Maß an Exzellenz in dem jeweiligen Bereich hinzu. Wir haben großes Glück, über diese Tiefe und Breite an Expertise zu verfügen."

Quellen:

1) IHS Markit, Agrochemical Market Analysis, Industry Overview: 2020 Market

2) https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/biopesticides-market-100073

Informationen zu Harpe Bioherbicide Solutions

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. ist ein Agrartechnologie-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizidlösungen konzentriert, um den ökologischen Landbau zu erweitern und neue Möglichkeiten zu eröffnen und gleichzeitig den Einsatz synthetischer Chemikalien in Reihen- und Spezialkulturen sowie in kommerziellen und Verbrauchermärkten zu reduzieren, zu ersetzen und für Synergien zu sorgen. Das Ergebnis wird den Erfolg der Landwirte unterstützen, indem es die aktuellen Herausforderungen der Unkrautbekämpfung überwindet und neue nachhaltige Anbaumethoden bereitstellt, um unsere Lebensmittelversorgung zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu schützen, indem der Bedarf an Synthesechemie-Produkten verringert wird. Erfahren Sie mehr über Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. auf harpebio.com oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf LinkedIn oder Twitter.

daniel@harpebio.com

Original-Content von: Harpe Bioherbicide Solutions, übermittelt durch news aktuell