Polyvision Corporation gibt Ernennungen für globalen Vertrieb und Marketing bekannt

Die Polyvision Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und Herstellung von CeramicSteel, kollaborativen Schreibprodukten und architektonischen Paneelen für Innen- und Außenverkleidungen, gab heute bekannt, dass sie Kevin Taney zum Vice President, Global Sales and Marketing, und Kim Allen zum Director, Global Product and Marketing, befördert hat.

„Während wir weiterhin daran arbeiten, eine globale Zusammenarbeit in unserem gesamten Unternehmen sicherzustellen, freue ich mich auf die vielen Beiträge von Kevin und Kim in ihren erweiterten Rollen", sagte Kevin McCoy, CEO der Polyvision Corporation. „Diese strategische Neuausrichtung wird es uns ermöglichen, uns effektiver auf unsere Kunden und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und gleichzeitig unser Geschäft in allen geografischen Regionen, die wir bedienen, zu erweitern."

Bevor er zu Polyvision kam, bekleidete Taney bei mehreren großen Vertragsmöbelherstellern wichtige Führungspositionen – darunter Director of Sales, Vice President Sales and Sales Operations sowie General Manager und Vice President.

In seiner neuen Position wird er das globale Vertriebsteam von Polyvision leiten, globale und regionale Strategien zur Optimierung der Vertriebs-, Produktentwicklungs-, Marketing- und Kundendienstfunktionen des Unternehmens entwickeln und gleichzeitig dazu beizutragen, die Expansionsbemühungen des Unternehmens in neue Märkte voranzutreiben.

„Die Möglichkeiten für Polyvision, sich in den USA und auf unseren globalen Märkten weiterzuentwickeln, sind immens", sagte Taney. „Ich freue mich, mit unserem globalen Team zusammenzuarbeiten, um unser vielfältiges Produkt- und Dienstleistungsangebot einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen."

Kim Allen wird die globalen Marketinginitiativen von Polyvision leiten. Sie verfügt über einen soliden Hintergrund mit mehr als 15 Jahren Erfahrung sowohl in der Produktentwicklung als auch im Marketing, die sie in früheren Positionen bei Steelcase und Polyvision erworben hat, unter anderem als Mitglied des Solution Fulfillment Team, als Specialist – Channel and Marketing Support und – zuletzt – als Senior Product Manager.

Taney wird weiterhin McCoy unterstehen und Allen wird Taney unterstehen.

Informationen zur Polyvision Corporation

Die Polyvision Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und Herstellung von CeramicSteel für eine Vielzahl von Branchen. Seit mehr als 65 Jahren trägt das Unternehmen dazu bei, die Welt besser zu machen, indem es Produkte entwickelt, die das visuelle Erlebnis verschönern und Menschen mit ihrer Umgebung verbinden. CeramicSteel von Polyvision wird auf der ganzen Welt für traditionelle Kreidetafel- und Whiteboard-Oberflächen, moderne Kollaborationsprodukte für viele der einflussreichsten Organisationen der Welt sowie architektonische Wände und Verkleidungen für öffentliche Räume verwendet.

Polyvision hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und ist in mehr als 65 Ländern tätig. Weitere Informationen über CeramicSteel und seine Verwendungsmöglichkeiten finden Sie auf Polyvision.com.

