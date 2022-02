Phaidon International

Phaidon International GmbH baut sich mit neuem Sitz in Finanzmetropole Frankfurt weiter innerhalb Europas aus

Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire)

Das preisgekrönte Personaldienstleistungsunternehmen Phaidon International eröffnet einen neuen Standort im Herzens Frankfurt, um der steigenden Marktnachfrage in Deutschland gerecht zu werden.

Die Personalnachfrage im Bereich Finanzdienstleistungen ist in Europa derzeit sehr hoch und stellt einen wichtigen Faktor dar, weshalb aktuell eine hohe Anzahl von Unternehmen, unter Druck daran arbeiten, die richtigen Mitarbeiter einzustellen.

Um weiterhin erfolgreich am Ball zu bleiben und der Konkurrenz stets zuvor zukommen, eröffnet die Phaidon International GmbH ein brandneues Büro mit lokaler Lage in Frankfurt, der erfolgreichsten Finanzmetropole Deutschlands. Dieses wird unter der Dachmarke Selby Jennings geführt, welche seit mehreren Jahren, eines der wichtigsten internationalen Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor darstellt.

Das Bankwesen spielt eine äußerst wichtige Rolle für die Deutsche Wirtschaft. Dabei leistet es einen Beitrag von fast 4% zum gesamten BIP. Trotz Pandemie und Brexit, gibt es derzeit keine Anzeichen von einem Rückgang. Stattdessen, positionieren nun zahlreiche internationale Banken ihre Zentralen innerhalb Europas nach Frankfurt – der Finanzmetropole Deutschlands. Mit zunehmender Normalität hinsichtlich der Pandemie, wird gerade in Städten wie Frankfurt, ein hoher Zuwachs an Jobs im Finanzwesen erwartet.

Selby Jennings rechnet mit einer hohen Nachfrage im Handelssektor, Investmentbanking, Wealth Management und im Bereich Private Equity. Anhand der verbesserten Lage, die vielerlei neue Geschäftsmöglichkeiten mit sich bringt, wird mit einem Wachstum von mehr als 75% p.a. gerechnet.

Marco Hermle, Geschäftsführer Deutschland, Phaidon International sagt:

Die enorm hohe Nachfrage nach Kompetenzen im Bereich Finanzdienstleistungen im ganzen Deutschland hat uns die Gelegenheit gegeben, unsere bestehenden Büros in Berlin, der Schweiz und Großbritannien um einen weiteren Betrieb zu erweitern und Kunden und Bewerber*innen in Frankfurt ortsnah besser bedienen zu können. Wir vermitteln schon seit länger Zeit Bewerber*innen in Frankfurt, somit ist die Expansion als natürliche Weiterentwicklung unseres Geschäfts zu sehen."

Weltweit lösen sechs spezialisierte Talentmarken unter dem Dach der Phaidon International die Kompetenzherausforderungen, die sich Unternehmen stellen. Mit einem Zuwachs der Arbeitskräfte bis mehr als 1.000 Mitarbeiter im letzten Jahr hat sich die Talentfirma trotz der Pandemie, Brexit und anderer Umstände im Bereich Personaleinstellung in knapp vier Jahren verdoppelt. Mit dieser Expansion kann sie die Verstärkung ihrer Präsenz in Europa um weitere Jobs auf dem gesamten Markt erweitern. Phaidon International engagiert sich für die Entwicklung und die Einarbeitung der besten Kompetenzen nicht nur für Kunden, sondern auch innerhalb Unternehmen und sucht zur Verstärkung ihres zuwachsenden Teams mehrere ehrgeizige Bewerber*innen.

Bei Phaidon International wird international mehr als 50 Sprachen unternehmensweit gesprochen und mehr als ein Viertel der Mitarbeiter haben sich intern versetzen lassen, was den Anspruch der Firma als lokale Fachexperten mit globaler Perspektive bereichert.

Matt Nicholson, Geschäftsführer Europa, Selby Jennings sagt:

In letzten Jahren haben wir uns festgehalten und unseren Kunden und Bewerber*innen durch die Pandemie hindurch Unterstützung geleistet. Dabei haben wir unsere Geschäftsverbindungen vor Ort im ganzen Deutschland und auch in Europa als Ganzes weiter verankert. Die Erweiterung unseres Betriebs in Frankfurt um eine physische Präsenz gilt deshalb als selbstverständlicher Einsatz. Wir kommen nun weiter voran und haben dabei mehr Kunden, mehr Bewerber*innen und noch mehr Mitarbeiter als je vorher, die alle dasselbe wollen - die Entwicklung durch Talent voranzutreiben."

Für Medienanfragen zu Phaidon International wenden Sie sich bitte an:

Larissa Hirst, Global Head of Content & Communications, Phaidon International

larissa.hirst@phaidoninternational.com +44 (0) 20 3758 8800

Über Phaidon International

Phaidon International gilt als Muttergesellschaft sechs spezialisierten Talentmarken, die Kompetenzherausforderungen global lösen. Als globales Personalberatungsunternehmen mit weltweit 13 Büros spielt Phaidon International für ihre Kunden eine entscheidende Rolle bei der Suche nach Kompetenzen, die ihre Geschäfte vorantreiben werden. Phaidon International vermittelt Bewerber*innen in mehr als 60 Länder und bietet dabei Expertise in mehreren Fachbereichen von Finanzdienstleistungen und Lieferketten, über Naturwissenschaften/Life-Sciences, Ingenieurwesen & Infrastruktur und Technologie, zum Bereich Behörde/Regulatory und Rechtswesen. Hinter der Phaidon International steht die Quilvest.

Original-Content von: Phaidon International, übermittelt durch news aktuell