Project Associates

Project Associates stellt mehrere neue Führungskräften ein, um Expansion zu beschleunigen

London (ots/PRNewswire)

PA expandiert und holt neue strategische Führungskräfte an Bord, darunter den ehemaligen Sonderassistenten des US-Präsidenten, Mark Medish, und den ehemaligen Wirtschaftssekretär der kenianischen Präsidentschaft, Samuel Mwale.

Das weltweit tätige Strategieberatungsunternehmen Project Associates gibt heute die Einstellung einer Reihe von Führungskräften bekannt, da das Unternehmen nach einem Führungswechsel Anfang 2021 weiterhin schnell wächst. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London, das Niederlassungen in Washington DC, New York, Paris, Berlin und Brüssel unterhält, eröffnet außerdem ein neues regionales Zentrum in Nairobi.

Zu den Ende 2021 erfolgten Neueinstellungen gehört Mark Medish, der dem Vorstand von Project Associates USA, Inc. beigetreten ist und als stellvertretender Vorsitzender das US-Geschäft leiten wird. Während seiner herausragenden Karriere in Washington war Medish im Weißen Haus als Sonderassistent des Präsidenten, als leitender Direktor im Nationalen Sicherheitsrat und im US-Finanzministerium als stellvertretender stellvertretender Minister für internationale Angelegenheiten tätig.

„Ich freue mich sehr, dem globalen Team von PA beizutreten", sagte Mark Medish. „Ich bin davon überzeugt, dass unser Unternehmen über ein einzigartig wertvolles strategisches Angebot für Kunden verfügt, die sich mit dem immer komplexer werdenden Geschäfts-, Medien- und Politikumfeld in einzelnen Märkten und über Grenzen hinweg auseinandersetzen

Auch neu mit dabei: Tom Bell, der die Arbeit des Unternehmens im Bereich Unternehmens- und Privatkunden leiten wird und zuvor im Vorstand von MSL UK war, wo er die PR- und Reputationsabteilung leitete, Erhan Ercin, der das Brüsseler Büro leiten wird, nachdem er in verschiedenen diplomatischen Funktionen tätig war, unter anderem bei den von der UNO und der EU geförderten Gesprächen in der Zyperndebatte, und Ryan Loeffen-Gallagher, der zu Project Associates zurückkehrt, um die Geschäfte im Nahen Osten und in Asien zu leiten, nachdem er mehrere Jahre das Außenministerium der VAE in Abu Dhabi beraten hat.

Eine weitere wichtige Ernennung für die Expansion von PA in Afrika ist der Eintritt von Samuel Mwale als Associate, der in verschiedenen leitenden Positionen in der kenianischen Regierung tätig war, unter anderem als Wirtschaftssekretär des Präsidenten im State House und als Principal Administrative Secretary & Assistant Secretary des Kabinetts. Von seinem Standort in den USA aus wird Samuel seine umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Verwaltung von Institutionen des privaten und öffentlichen Sektors in den wachsenden Kundenstamm von PA in Amerika und Afrika einbringen. Das Afrika-Geschäft von Project Associates wird von Danielle Morland geleitet, die nach Nairobi umgezogen ist und dem Senior Management Team beitritt.

Project Associates wurde 1997 von David Rigg gegründet und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als vertrauenswürdiger Berater von Regierungen, CEOs und anderen hochrangigen Persönlichkeiten. Anfang 2021 kam es mit der Beförderung von Rob Worthington, einem Equity-Partner, zum Chief Executive Officer zu einem bedeutenden Führungswechsel. Der Gründer David Rigg ist nach wie vor ein Hauptaktionär und übt weiterhin die Funktion des Executive Chair aus.

David Rigg kommentierte: „Dies sind bedeutende Entwicklungen für das Unternehmen, und ich freue mich sehr über die Ernennung von Rob zum CEO sowie über den Zugang von sehr erfahrenen Mitarbeitern, die ein bereits starkes und talentiertes globales Team weiter verstärken werden. Da wir in diesem Jahr unser 25-jähriges Bestehen feiern, bin ich zuversichtlich, dass das Unternehmen weiter stark wachsen wird."

In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen sowohl personell als auch geografisch expandiert, um neue ehrgeizige Wachstumsziele zu erreichen. Project Associates eröffnet nicht nur ein Büro in Nairobi, sondern stellt auch in den bestehenden Büros auf allen Ebenen neue Mitarbeiter ein und hat sein Netzwerk von talentierten Senior-Beratern auf der ganzen Welt erheblich erweitert.

Das Unternehmen wird sich weiterhin auf seine Kernkompetenzen - Kommunikation, Politikberatung und Strategie - konzentrieren, hat aber auch neue Kompetenzen in den Bereichen Technologie, Finanzen und ESG eingeführt.

Rob Worthington, CEO, kommentierte: „Diese Einstellungen markieren einen entscheidenden Augenblick in der Geschichte von PA, da wir uns endgültig von einer Boutique-Beratung zu einem Global Player entwickeln. Die Erfahrung und die Netzwerke, die uns jetzt zur Verfügung stehen, in Verbindung mit unserer immer größer werdenden internationalen Präsenz, versetzen uns in eine starke Position, um auf allen Ebenen in allen Teilen der Welt um Aufträge zu konkurrieren. Dies ist erst der Anfang der ersten Phase; ich bin sehr gespannt, was dieses Team erreichen kann."

Original-Content von: Project Associates, übermittelt durch news aktuell