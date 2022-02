DPHome One GmbH

Daniel Harsay: Mit DPH Immobilien in die Zukunft investieren

Unterhaching (ots)

Daniel Harsay ist Immobilienunternehmer aus Leidenschaft. Als Gründer der DPH Group Immobilien GmbH konzentriert er sich auf die Entwicklung und den Verkauf von exklusiven Wohnimmobilien. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinen Geschäftsverbindungen verhilft Daniel Harsay seinen Kunden zu einer sicheren Investition in Immobilien, die dem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zugute kommt.

In Zeiten, in denen die Zinsen auf Bankguthaben in den Minusbereich rutschen und die Inflation gleichzeitig die Ersparnisse bedroht, scheint es sinnvoll zu sein, den Kauf einer Immobilie in Angriff zu nehmen. Mit ihrer Wertbeständigkeit bieten Immobilien eine solide Möglichkeit der Kapitalanlage. Ein permanentes Auf und Ab wie am Aktienmarkt ist nicht zu befürchten. Zudem wird es auf lange Sicht bei Immobilien mit hoher Sicherheit zu Wertsteigerungen kommen. Nicht zuletzt bietet der Immobilienkauf klare Steuervorteile.

Diese Vorzüge haben inzwischen viele Menschen erkannt und so steigen die Preise ins Unermessliche, während am Immobilienmarkt kaum noch etwas zu erwerben ist. Manche Makler erzählen, die Leute würden jeden Preis zahlen, ohne sich das Objekt überhaupt anzusehen. Die Lage ist also schwierig. Noch schwieriger ist sie aber für Leute, die noch keine Chance hatten, Eigenkapital anzusparen, und doch schnellstmöglich mit dem Grunderwerb beginnen möchten. Gibt es trotz dieser Probleme einen Weg?

Für Daniel Harsay ist die Antwort ein klares Ja. "Meine Mission ist es, möglichst vielen Menschen den Zugang zur Immobilie als Kapitalanlage zu ermöglichen", sagt der Immobilienexperte. Seine Objekte findet er nicht am freien Markt, sondern ausschließlich über direkte Verbindungen zu gewerblichen Verkäufern, was ein ausgezeichnetes Netzwerk voraussetzt. Solche Verbindungen bestehen auch zu verschiedenen Banken, wodurch Harsay seinen Kunden einen Kauf ohne oder mit nur geringem Eigenkapital anbieten kann. Die DPH Immobilien sucht also für ihre Kunden nach geeigneten Objekten und kümmert sich um die Finanzierung. Das ist allerdings noch nicht alles, denn das Unternehmen unterstützt die Käufer anschließend auch bei der Hausverwaltung, wenn es um Reparaturmanagement, Mieterwechsel oder die Abrechnung der Nebenkosten geht.

Das macht Daniel Harsay aus

Hört man sich in der Immobilienbranche um, erfährt man viel Positives über den Gründer der DPH Immobilien. Er wird als angenehm und zuverlässig beschrieben. Zudem wäre Kompetenz für ihn wesentlich und er hätte immer ein klares Ziel vor Augen. Nach einem porschefahrenden Immobilienhai klingt das ganz sicher nicht. Eher nach einem Mann, der seinen Beruf liebt und eine Vision hat, an der er kontinuierlich arbeitet. Dass man damit nicht falsch liegt, belegt ein Zitat von Gustav Heinemann, das sich auf der Website Daniel Harsays findet: "Das Geheimnis der großen und umwälzenden Aktionen besteht darin, den kleinen Schritt herauszufinden, der zugleich auch ein strategischer Schritt ist, indem er weitere Schritte einer besseren Wirklichkeit nach sich zieht." Wer dieses Zitat an zentraler Stelle hinterlässt, der wird verstanden haben, dass man einen Plan kaum mit der Brechstange umsetzen kann, sondern nach der besten Möglichkeit tasten muss, um ihn mit aller Besonnenheit durchzusetzen.

Daniel Harsay begann seine Tätigkeit im Immobiliensektor im Jahr 2015 in München. Er blickt heute auf eine erfolgreiche Zeit mit einem überdurchschnittlichen Wachstum zurück. Von Beginn an beschäftigten ihn dabei zwei Dinge von gesellschaftlicher Relevanz: die katastrophale Wohnraumsituation und die Schwierigkeit breiter Schichten, eine Absicherung durch solide Kapitalanlagen zu erreichen.

Vermögensaufbau, Inflationsschutz und Altersvorsorge durch Immobilien

Die Beratung der DPH Immobilien ist komplett kostenlos, da das Unternehmen seine Provisionen ausschließlich vom Auftraggeber bezieht. Dazu kommt, dass die Objekte bereits von den Banken eingewertet und die Beleihungswerte damit äußerst positiv sind. Alle Immobilien, die die DPH ihren Kunden anbietet, befinden sich zudem in strukturstarken Gebieten, was eine sichere Rendite durch Mieteinnahmen gewährleistet.

Wer versucht, eine Immobilie auf eigene Faust zu finden, wird sich um vieles kümmern müssen und geht ein hohes Risiko ein. Wenn man die Objektauswahl und -prüfung, die Finanzierung und die Hausverwaltung aus einer Hand haben möchte, dann ist Daniel Harsays DPH mit Sicherheit ein verlässlicher Partner. Vermögensaufbau, Inflationsschutz und Altersvorsorge können durch den Kauf von Immobilien über die DPH gewährleistet werden. "Der Maßstab für unseren Erfolg", sagt Daniel Harsay, " ist die Nähe zu unseren Kunden und unsere Werte."

