Norwegischer VC züchtet zwei Impact Einhörner in einer Woche

Mit dem Startup Betterfly, das sich den prestigeträchtigen Einhorn-Status mit dem anderen Portfolio-Unternehmen Esusu teilt, erhält Katapult das zweite vom Accelerator gezüchtete Einhorn innerhalb einer Woche.

Katapult entdeckte Betterfly und investierte in der frühen Seed-Phase Mitte 2019 in das Unternehmen, um dann Mitte 2020 über einen Folgefonds weiter zu investieren. Da Betterfly bereits den Status eines Einhorns erreicht hat und eine Bewertung von 1 Milliarde Dollar nach dem Geld erreicht hat, bedeutet dies, dass Katapult einen weltweit führenden, nicht realisierten Wert für seine Investoren liefert.

Der Erfolg von Katapult, das 2017 von Tharald Nustad gegründet wurde, bestätigt Nustads These, dass die größten Gewinnchancen aus Investitionen in Unternehmen resultieren, die sich mit realen Problemen der Welt befassen.

Zur Bewertung von Betterfly sagt Nustad: „Der Erfolg von Betterfly spricht nicht nur für ihren Einfallsreichtum, sondern ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich die Katapult-Formel auszahlt."

Das von Eduardo und Cristóbal della Maggiora gegründete Unternehmen Betterfly hat eine Plattform geschaffen, die gesunde Gewohnheiten mit Spenden für wohltätige Zwecke und einem Lebensversicherungsschutz belohnt, der kostenlos wächst, wenn man sich für einen Lebensstil entscheidet, der das körperliche, geistige und finanzielle Wohlbefinden fördert.

Der Betterfly-Erfolg von Katapult folgt rasch auf die 1-Milliarde-Dollar-Bewertung von Esusu. Das von Samir Goel und Abbey Wemimo gegründete Unternehmen Esusu bietet eine Plattform, über die Nutzer einen Kreditscore außerhalb der traditionellen Wege erhalten können.

Zum Beschleunigungsprogramm von Katapult sagt Goel: „Die Erfahrung mit Katapult hat uns geholfen, neue Märkte zu erschließen und kritisch über unseren Produktplan nachzudenken. Ohne Katapult wäre Esusu nicht da, wo es heute ist."

Zur Entwicklung von Katapult sagt Nustad: „Durch die Unterstützung verschiedener Gründer, die sich mit den dringendsten Problemen befassen, hat Katapult ein Konzept entwickelt, mit dem wir gleichzeitig Rendite erzielen und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohl leisten können. Es ist sehr befriedigend zu sehen, dass dies gelingt, und wir erwarten in naher Zukunft weitere Portfolio-Einhörner."

Katapult VC plant nun seine nächsten Seed- und Wachstumsfonds mit den Schwerpunkten Klima-, Meeres- und Lebensmitteltechnologie.

Informationen zu Katapult

Katapult ist eine Investmentgesellschaft und eine Stiftung. Die Investmentgesellschaft konzentriert sich auf hochgradig skalierbare Impact-Tech-Startups. Katapult verwaltet derzeit 100 Mio. USD und hat 138 Investitionen, darunter 30 Direktinvestitionen, in Start-ups in 35 Ländern getätigt, die an der Umsetzung der UNSDGs arbeiten.

Die Katapult Foundation wurde 2020 gegründet und fasst alle gemeinnützigen Initiativen von Katapult zusammen, wie z. B. das Accekerate Program, das Tech-Gründer zu Impact-Investoren macht, das Katapult Future Fest und das Nordic Impact Investment Network.

