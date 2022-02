LEAP22

Saudi-Arabien stellt auf der LEAP22 Technologie- und Startup-Investitionen in Höhe von über 6,4 Milliarden US-Dollar vor

Saudi-Arabien kündigte heute Investitionen in Höhe von mehr als 6,4 Milliarden US-Dollar in Zukunftstechnologien und Unternehmertum an, die die Position des Königreichs als größte digitale Wirtschaft der MENA-Region weiter sichern werden.

Die Ankündigungen wurden auf der LEAP22 gemacht, der neuen internationalen Technologieplattform, die in Riad stattfindet.

Zu den Investitionen und Initiativen gehören die Auflegung des Prosperity7-Fonds von Aramco Venture mit einer Milliarde US-Dollar und eine Milliardeninvestition von NEOM Tech & Digital Company mit Schwerpunkt auf Zukunftstechnologien. Im Rahmen der Investition kündigte NEOM die Einführung des weltweit ersten kognitiven Metaversums XVRS an, das den Bewohnern und Besuchern des intelligenten Gigaprojekts dienen wird, sowie M3LD, eine persönliche Datenmanagementplattform, die dem Nutzer die Kontrolle über seine Daten zurückgibt.

stc kündigte MENA HUB an, eine Investition in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar in regionale Konnektivität und Infrastruktur, die Saudi-Arabiens schnell wachsenden Digital- und Cloud-Sektor unterstützen wird.

Im Rahmen von LEAP wurde auch The Garage ins Leben gerufen, eine neue Plattform für Start-ups, Investitionen und Unternehmertum von King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).

Die J&T Express Group, eines der am schnellsten wachsenden Logistikunternehmen der Welt, hat gemeinsam mit eWTP Arabia Capital und anderen Partnern eine Investition in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar angekündigt, um ihren MENA-Hauptsitz in Riad zu errichten und ein umfassendes Netzwerk für intelligente Logistik in Saudi-Arabien aufzubauen.

Der saudi-arabische Technologiesektor hat einen Wert von mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Die auf der LEAP22 angekündigten neuen Investitionen sind Teil der laufenden Pläne des Königreichs, sich in eine innovationsbasierte Wirtschaft zu verwandeln, die das Land bereits zu einem der am schnellsten wachsenden neuen Märkte für Fintech und digitale Inhalte in der Region gemacht hat.

„Diese Investitionen und Initiativen sind Ausdruck des Engagements des Königreichs für das Wachstum der digitalen Wirtschaft zum Wohle der Menschen, des Planeten und des Wohlstands in der MENA-Region. Sie markieren die nächste Stufe des Wachstums der digitalen Wirtschaft in Saudi-Arabien, dem größten Technologie- und Digitalmarkt der MENA-Region", sagte S.E. Eng. Abdullah Alswaha, saudischer Minister für Kommunikation und Informationstechnologie.

LEAP ist auf dem besten Weg, die größte Technologieplattform der Welt zu werden. Sie wird das gesamte Innovationsökosystem in den Mittelpunkt stellen und Pioniere und Umstürzler mit Führungskräften aus Wirtschaft und Politik, Unternehmern, Investoren und anderen zusammenbringen, um die Technologien der Zukunft zu erleben und kennenzulernen.

