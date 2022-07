Stiftung SYNANON

Legalisierung von Cannabis in Europa

Der UN-Drogenbericht bestätigt die Sorgen und Gefahren angesichts des steigenden Konsums

Der Synanon Vorstand warnt

"Wir halten die Legalisierung von Cannabis für den falschen Weg" sagt der Vorstandsvorsitzende Uwe Schriever in einem offenen Brief an die Regierende Bürgermeisterin Berlins Frau Franziska Giffey angesichts des UN-Drogenberichts vom 27.06.2022. Steigende Zahlen von Cannabiskonsumenten können zu einer erheblichen Mehrbelastung des Gesundheitssystems führen.

