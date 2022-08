PLAYMOBIL

Großer Campingspaß mit Playmobil und Edeka - Der Traum vom eigenen Camping Bus zum Greifen nah!

Wer träumt nicht davon, einfach den Alltagssorgen zu entfliehen, von der großen Freiheit und Unabhängigkeit? In den Wagen steigen, fertig, los - ein Campingurlaub im Süden, abseits von überfüllten Hotelanlagen oder ein Roadtrip nach Skandinavien und mit dem eigenen Camper unvergessliche Abenteuer erleben. Playmobil und Edeka lassen diesen Traum wahr werden und verlosen einen original Volkswagen T1 Camping Bus, Baujahr 1967.

Nichts verkörpert den Spirit des "California Feeling" so sehr wie das Kultfahrzeug von VW, liebevoll "Bulli" genannt. Gemeinsam mit Edeka bringt Playmobil eine exklusive und limitierte Edition des Volkswagen T1 Camping Bus heraus, die es nur bei teilnehmenden Edeka-Märkten zu kaufen gibt. Ganz nach dem Motto "Ich kaufe bei Edeka ein und fahre einfach los", steigt das junge Playmobil-Paar in den mango-farbenen Camper und die Reise beginnt.

Der Trend vom Campingurlaub ist ungebrochen. Gerade jüngere Generationen, die "Millennials", und junge Familien leben und genießen den Outdoor-Trend vom Schlafen in freier Natur, selbstbestimmt und immer flexibel an einen anderen Ort fahren zu können. Familien investieren lieber nachhaltig in ein eigenes Reisemobil für die nächsten Jahre, anstatt Fernreisen mit dem Flugzeug in ferne Länder zu buchen. Die Zahlen für die Zulassung von Freizeitfahrzeugen und Wohnmobilen sprechen für sich und steigen mit einem Rekord von mehr als 81.000 neu zugelassenen Reisemobilen in Deutschland im Jahr 2021 (Zahl: Caravaning Industrieverband e.V.) kontinuierlich an.

Am 1. August ging es los: der gemeinsame Campingspaß von Playmobil und Edeka. Einfach am großen Gewinnspiel teilnehmen, Foto teilen und schon ist man im Lostopf für den eigenen Kult-Camper. Dieser Volkswagen T1 Camping Bus hat bereits seine eigene Weltreise hinter sich: gebaut 1967 in Hannover, als einer der letzten T1-Serien, ging die Erstauslieferung direkt in die USA nach Jacksonville. Er tourte über Jahrzehnte fleißig durch die Vereinigten Staaten, von wo er dann aus Louisiana wieder nach Europa kam. 2013 wurde der Bus in England originalgetreu restauriert und lässt auch heute noch die Augen aller Oldtimerfans aufleuchten. Dieser Volkswagen T1 Camping Bus ist einfach ein liebenswert charmanter Begleiter: Ob als einzigartiges Sammlerstück in der Garage oder für einen Camping-Ausflug ins Grüne, während der Fahrt zieht er auf jeden Fall alle Blicke auf sich.

Weitere Informationen zum großen Gewinnspiel, Teilnahmebedingungen und vieles mehr, unter: www.playmobil.de/campingspass

Die limitierte Edition Playmobil 71229 Volkswagen T1 Camping Bus Edeka ist seit dem 01.08.2022 bei Edeka / in teilnehmenden Edeka-Märkten erhältlich (nur solange der Vorrat reicht).

