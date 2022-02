UK NFT Art

Weltweit erstes System zum Klonen von NFT: CloneMyNFT.com

London (ots/PRNewswire)

Die neue Website bietet NFT-Besitzern die Möglichkeit, die NFT-Kunstwerke auch nach dem Verkauf des Vermögenswerts in ihrem Wallet zu behalten.

Ein in London ansässiges Softwareunternehmen hat kürzlich CloneMyNFT.com ins Leben gerufen, das NFT-Besitzern die Möglichkeit bietet, „ihr NFT-Kunstwerk für immer zu behalten", selbst nachdem sie es verkauft haben.

Das Unternehmen teilt mit, der weltweit erste NFT-Backup-Service zu sein, mit dem auch nach dem Verkauf des Originals eine Kopie des NFT im Wallet aufbewahrt werden kann.

Das System erstellt eine exakte digitale Kopie des Kunstwerks, aber mit einem anderen einzigartigen Vertrag auf der Blockchain, was es zu einem fast exakten Klon des ursprünglichen NFT macht.

Der digitalen Kunstkopie wird die Herkunftsangabe des ursprünglichen NFT fehlen, sie sieht jedoch identisch aus und könnte sogar als Kopie verkauft werden.

Auf der Website CloneMyNFT.com heißt es: „Viele Sammler hängen an ihren NFTs und wollen das Kunstwerk in ihrem Wallet auch nach dem Verkauf noch ansehen. Manchmal müssen Sammler verkaufen, um den Vermögenswert zu realisieren, aber aus irgendeinem Grund wollen sie oft eine Erinnerung an das NFT behalten, und das ist jetzt möglich."

Wir bieten die Möglichkeit, NFTs zu klonen und für immer eine identische Kopie im Wallet zu behalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1747958/UK_NFT_Art_Clone_My_NFT.jpg

Kontakt:

Ellis Cameron

cloneme@techie.com

Original-Content von: UK NFT Art, übermittelt durch news aktuell